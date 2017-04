Resumo: 268º Episódio - 1 de abril (sábado)

Rosa diz a Marcelo que vai à Madeira ver as estufas de flores sem sequer dar grande margem ao namorado para a acompanhar. Acaba depois por confessar a Marisa que precisa de uns dias sozinha para decidir o que vai fazer porque não consegue deixar de pensar em Daniel e em estar com ele.

Maria encontra Narcisa presa. Narcisa liga ao filho mas ele não mostra piedade nenhuma e limita-se a dizer para ela apresentar queixa. Entretanto, Maria liga também a Rosa a informá-la.

Rita acaba de combinar com Rafael a fuga de fim-de-semana quando de surpresa a mãe lhe bate à porta e lhe conta que se despediu do emprego em Vigo porque lhe fizeram uma proposta muito boa em Vila Real e podem finalmente voltar as duas a viver juntas na terra. Rita fica completemente desconcertada com a notícia.

Marcelo confessa a Bárbara que acha Rosa muito distante. A colega sugere que se trata de problemas relacionados com a empresa mas Marcelo não tem tanta certeza. Entretanto, recebe uma mensagem de Rosa a dizer-lhe que a fabrica foi assaltada e fica muito aflito.

Narcisa vai ter com Tó e explica-lhe o que aconteceu. Ele faz de conta que não sabe de nada mas fica algo apreensivo quando ela se mostra muito resolvida em ter de volta o filho e a empresa. Narcisa diz-lhe que já sabe o que vai fazer para acabar com o casamento e pede-lhe ajuda.

Sem fazer ideia dos planos de Narcisa, Sofia experimenta o vestido de noiva e deixa Carmen muito emocionada, enquanto Bruno escolhe as flores para a cerimónia.

Depois de uns dias a descansar em casa de uma amiga, Mara vai ter com Daniel e ele diz-lhe com sinceridade que não a tem feito feliz, não lhe tem dado tudo o que ela merece e por isso pretende acabar com a relação. Mara concorda e até sugere que ele lute por Rosa mas pede-lhe apenas para que não volte a criar em nenhuma outra mulher expectativas que não pode cumprir. Daniel garante-lhe que nem sequer sabe se vai ficar com Rosa.

Sofia lamenta que Mara vá embora antes do casamento dela mas compreende que ela não queira ficar.

Narcisa confere com Tó os planos para acabar com o casamento do filho. Tó garante-lhe que não vai falhar.