Resumo: 267º Episódio - 31 de março (sexta-feira)

Inês regressa à oficina e Mara diz-lhe com ar tenso e preocupado que tem de sair.

Mara vai ao hospital e queixa-se a Bárbara de que teve uma hemorragia, lembrando-se que caiu na cozinha mas desvalorizando o acidente. Bárbara ouve com atenção e decide fazer-lhe uma ecografia para perceber se o bebé está bem.

Marcelo telefona a Rosa e põe-na a ouvir o quarteto de jazz que foram ver na noite anterior, confessando que sente saudades dela. Rosa esboça um sorriso tenso mas apressa-se a concluir a conversa com o pretexto de que tem de ir trabalhar. O médico diz que a ama e Rosa, quando desliga a chamada mostra-se preocupada e desiludida consigo própria.

Daniel regressa à oficina com Tomás e estranha quando Inês diz que Mara teve de sair.

Mara fica em estado de choque quando depois da ecografia Bárbara lhe revela muito pesarosa que não conseguiu detectar os batimentos cardíacos do bebé. Ainda a refazer-se do choque por perder o filho, Mara decide regressar a casa rapidamente e não atende uma chamada de Daniel. A médica fica preocupada.

Júlia pressiona Rosa para que vá ter com ela a casa porque precisa de ajuda para fazer um trabalho de educação visual. A mãe tenta esquivar-se mas acaba por ceder, enviando uma mensagem a Daniel para o avisar de que vai ter de aparecer lá em casa por insistência da filha.

Mara perde o bebe e sente-se muito revoltada por isso. Daniel tenta consolá-la e dar-lhe força mas também se sente muito perturbado com a notícia e sem perceber muito bem o que terá acontecido. Mara diz que caiu na véspera mas que foi uma pequena queda que nem sequer valorizou.

Júlia insiste com a mãe e Rosa acaba por ir a casa dela ajudá-la num trabalho. Antes porém deixa uma mensagem no telemóvel de Daniel a avisá-lo. Ao chegar fica a saber que ele e Mara tem estado fechados no quarto e estranha.

Tó vai à Floriz consolar Narcisa depois da discussão com o filho por causa do casamento. Tó garante-lhe que a vai ajudar a fazer com que Bruno não case com Sofia mas a ex-mulher duvida que ele faça as coisas como deve de ser. Quando sai do gabinete de Narcisa, Tó diz a Romão para avançar. O companheiro de Tó entra nas instalações e assalta Narcisa, prende-a, amordaça-a e obriga-a a dar-lhe os codigos dos cartões de crédito e a abrir o cofre onde estão 4 mil euros. Romão divide com Tó o peculio do assalto.

Já de saída, Rosa ainda acaba por encontrar Daniel que lhe conta o que se passou com Mara e abraça-se a ela a chorar. Mara assiste à cena e ouve Rosa a dizer-lhe que apesar de terem combinado afastar-se que pode contar com ela.

Quando Rosa sai, Mara pede a Daniel para lhe contar a verdade para ser sincero. Daniel reitera que foi apenas um beijo mas Mara diz-lhe que não consegue viver assim a sentir que ele ainda gosta de Rosa sem o admitir. Desesperada, Mara decide ir embora. Daniel ainda lhe pede para pensar melhor mas Mara mostra-se determinada e diz-lhe para ele apenas a procurar quando tiver certeza do que quer fazer.