Resumo: 269º Episódio - 3 de abril (segunda-feira)

Margarida está determinada em levar a filha com ela para Vila Real e nem o pedido de Samuel a consegue demover, mas Rita não quer ir e garante a Rafa que não vai. Rita coloca a hipotese de fugir com Rafa mas ele diz-lhe que isso não é solução

Hugo sugere a Jam Po que convide Carmen para fazer uma biodança e seduzi-la. Ele fica entusiasmado com a ideia e decide colocá-la logo em prática. Inicialmente, Carmen resiste mas depois acaba por aceitar. Ao fim de algum tempo já mais próximo de Carmen que se mantem de olhos fechados, Jam Po beija-a.

Rosa diz a Marcelo que quer acabar a relação. Confessa que começou a ter memórias da relação com Daniel e que até acabou por beijá-lo. Adianta que por mais que quisesse que não fosse assim a verdade é que continua a amar Daniel. Marcelo sente-se traído por Rosa nunca lhe ter dito nada do que se estava a passar, acha mesmo que afinal ela nunca foi cem por cento dele e muito amargurado acaba por sair de casa.

Marcelo vai para casa da mãe e Rosa instala-se em casa de Marisa. A amiga acaba por revelar a Rosa que Daniel deixou Mara. Rosa fica desconcertada com a notícia mas ao mesmo tempo feliz com a perspectiva de poder ficar com o ex-marido.

Em casa, Daniel confessa a Carmen que não podia continuar com Mara mas a mãe critica-o por nunca ter dito nada à ex-namorada. Daniel garante-lhe que quer Rosa de volta ao lado dele e da filha e é isso que lhe vai dizer.

Sem saberem um do outro, Rosa decide abrir o jogo com Daniel no dia seguinte, dia do casamento de Bruno e Sofia. Daniel, por sua vez, garante à mãe que aproveitará o enlaçe da filha para declarar o seu amor a Rosa.

Conforme planeado, Tó provoca uma avaria no carro de Sofia para que ela tenha um acidente e não haja casamento. A ideia é que ela utilize o carro quando for ao cabeleireiro.

Contudo, Daniel fica a saber que a oficina ainda não tem o seu carro pronto e Sofia diz-lhe para utilizar o seu porque pode ir de boleia com Marisa. Daniel aceita a proposta da filha. O que estava previsto acontece. Daniel começa a perder os travões, despista-se e cai numa ravina.

Um rapaz que seguia atrás de bicicleta, alertado pelo som do rádio, vê o carro e chama o socorro.

Em casa, Sofia continua com os preparativos do casamento.

Rosa parte para Tomar com Marisa e Marcelo vai trabalhar para o hospital sem que a mãe o consiga convencer do contrario.

Depois de ter terminado a relação com Rosa, Marcelo chega ao hospital apenas com o desejo de trabalhar e recusa-se a falar sobre o assunto com Bárbara.

Tomás e Inês estranham que Daniel ainda não tenha aparecido na oficina para ir buscar os candeeiros que pretendia oferecer a Sofia e Bruno.

Rosa chega a casa de Sofia e passa pelo acidente de Daniel sem saber que é ele quem está envolvido.

Em casa, Sofia faz os últimos ajustes no vestido e Bruno prepara a o jardim quando Cármen recebe um telefonema a dar conta do acidente.

Cármen fica em estado de choque e apenas consegue adiantar que Daniel foi levado para o hospital inconsciente.

Rosa, ansiosa por confessar o seu amor a Daniel nem acredita no que esta a acontecer.

Sofia agarra-se a Bruno a chorar. Todos seguem para o hospital.

Entretanto, Narcisa houve na rádio que um carro se despistou e que a vitima é um homem de cerca de 40 anos. Tó não sabe que explicação dar. A única coisa que sabe é que viu Sofia sair de casa com Marisa e Rosa. Narcisa decide ligar ao filho a fingir que quer fazer as pazes com ele por causa do casamento e fica a saber que a avaria que Tó provocou no carro de Sofia para ela se despistar afinal afectou o pai da noiva. Apesar de não ser esse o plano, Narcisa considera que o seu objectivo foi atendido porque já não haverá casamento.