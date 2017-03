Resumo: 266º Episódio - 30 de março (quinta-feira)

Daniel e Rosa acabam de fazer amor e são ambos invadidos por um grande sentimento de culpa. Ele mostra arrependimento por ter traído Mara e Rosa fica muito triste pois fez o mesmo a Marcelo, embora confesse desesperada a Daniel que o ama. Torturados pelas circunstâncias que os separaram, concordam que têm de evitar ver-se.

Quando Rosa chega a casa, tem Marcelo à sua espera com os bilhetes para o concerto de jazz. Rosa, tensa e culpada por o ter traído com Daniel, tenta esquivar-se a sair mas a insistência do namorado é tão grande que ela acaba por ceder.

Daniel chega a casa muito tenso. Sofia anuncia à família que decidiu casar com Bruno antes de ir fazer o estágio na Austrália. Daniel é apanhado de surpresa e reage mal. Sofia estranha a atitude do pai e Mara fica desconfiada com aquela reacção. Daniel justifica que está apenas cansado e abraça finalmente Sofia dizendo que está apenas cansado.

Bruno conta a Gabriela, Vasco, Rafa e Hugo que vai casar com Sofia e que sai de casa no dia seguinte para ir viver com ela. Todos o felicitam menos Hugo que diz que ele vai enforcar-se. Rafa propõe que façam um jantar de despedida.

Tomás refugia-se no exercício físico para recuperar do fim da relação com Bárbara. Tiago dá-lhe apoio e frisa que ele não deve deprimir. Filipe aproxima-se de Tomás mas este recusa-se a falar com ele, ainda zangado com o que ele fez a Marisa. Tiago ajuda Filipe e conta-lhe que Tomás não vai estar em casa à noite e que por isso ele pode aproveitar para apanhar Marisa sozinha.

Filipe segue o conselho de Tiago e vai a casa de Marisa, vestido com um Kimono, oferecendo-lhe uma massagem. Ela resiste e tenta expulsá-lo de casa. Filipe consegue entrar e usa toda a sedução para a quebrar. Marisa não consegue dizer não e envolve-se em beijos tórridos e sôfregos com Filipe, deixando o amor acontecer.

Bruno, agradece aos amigos o jantar que lhe prepararam e o ambiente é descontraído e agradável. No entanto, tudo se complica quando Gabi recebe uma chamada e é convidada para fazer um programa de humor na televisão. Hugo fica irritado e em vez de lhe dar os parabéns, diz que ela bem pode pagar à ASAE a multa que apanharam. Ela fica muito desagradada e diz que quer dar um tempo à relação. Hugo reage com indignação e chama-lhe galdéria Gabi fica furiosa e dá-lhe um estalo, irrompendo num grande choro depois de ele sair. Vasco tenta consolá-la, enquanto Bruno e Rafa tentam acalmar o amigo.

Depois de fazer amor com Marisa, Filipe mostra-se muito confiante e pensa que ela o perdoou. No entanto ela dispara que ele é bom na cama mas péssimo na vida e expulsa-o de casa. Filipe sente-se usado.

Artur conta a Beatriz que vai celebrar um protocolo com uma empresa de call center e que a reunião que teve para esse efeito correu muito bem e que vai dar um grande impulso à Nova Vaga. Entretanto, revela que tomou conhecimento da existência de um ATL que pode interessar a Nuno e oferece-se para o levar lá. Beatriz agradece-lhe tudo o que tem feito pelo filho e derrete-se em sorrisos muito cúmplices com Artur.

Rute recebe a chamada da mãe de um aluno a cancelar as aulas de pintura, justificando que não quer o filho com uma pessoa que está acusada de um crime. César comenta que se fosse consigo faria a mesma coisa e Rute fica muito magoada, respondendo que não percebe porque é que ele continua a viver lá em casa com uma pessoa que despreza tanto. César mantém o tom agressivo e dispara que está a esforçar-se para arranjar trabalho para conseguir sair lá de casa. Rute fica ainda mais arreliada com o filho.

Rosa conta a Marisa que fez amor com Daniel mas avança também que decidiram não contar nada a Mara e a Marcelo. Marisa acha que eles não vão conseguir afastar-se porque se amam. Sofia aparece entretanto e certifica-se de que Marisa sempre organiza o seu casamento. Rosa mostra-se feliz pelo facto de Sofia e Bruno se terem entendido e confessa ter pena de não poder ir com elas ver os vestidos de noiva.

Narcisa cumprimenta Maria e Raul de forma rude e eles comentam o seu mau humor, concordando que ainda vai ficar pior quando souber que Bruno vai casar com Sofia mais depressa do que ela pensa.

Quando Narcisa entra no gabinete depara-se com Bruno, que está à sua espera. O filho avisa-a de que vai casar com Sofia em breve e que não responderá por si se ela tentar alguma coisa para o evitar. Narcisa fica furiosa com a notícia.

Tó combina com Romão o assalto à Floriz. O cúmplice deseja que Narcisa não suspeite de nada e Tó mostra-se confiante de que ela vai cair na sua armadilha.

Mara oferece-se para ajudar Daniel a acabar o berço que tem de entregar aos clientes nesse mesmo dia enquanto ele vai com Tomás buscar uma cómoda. De saída, Daniel despede-se de Mara com um beijo tenso e Tomás repara no desconforto de ambos.

Tiago recusa ir com Bruna assistir ao concerto em Madrid. Leonardo entra no gabinete sem bater e provoca Tiago perguntando se já deram cabo das baratas que apareceram no clube. Tiago fica irritado e acusa-o de jogar sujo para conseguir a presidência do clube. Antes de sair, Leonardo garante que aquela sala ainda será sua. Bruna, mostra-se muito incomodada com a atitude do pai.

Piedade tenta convencer o atleta que Leonardo contratou a deixá-lo e ingressar na sua candidatura à presidência do Aliança, dispondo-se a cobrir a proposta do rival e denegrindo a sua imagem. O rapaz fica a pensar no assunto.

Bruna, discute com Leonardo porque o pai a censura por estar a planear ir com Tiago para Madrid, quando ele e a mãe são seus inimigos. Renata ouve a conversa junto de Inês e diz que vai pôr em prática o seu plano de se afastar de Tiago para testar se ele gosta ou não dela. Tiago chega nesse instante e Renata diz que tem de ir para a aula. O rapaz fica perplexo e com a sensação de que ela está a fugir de si.