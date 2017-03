Resumo: 265º Episódio - 29 de março (quarta-feira)

Mara desabafa com Cármen e confessa as suas inseguranças sobre o que Daniel poderá sentir ainda por Rosa. Cármen diz-lhe que não tem motivo para se preocupar porque foi ela quem fez Daniel voltar a acreditar no amor.

Bárbara diz a Tomás que a decisão de terminar a relação com ele está tomada, reforçando que pensou muito bem no assunto. Ele conforma-se e troca com ela um abraço como amigo.

Marcelo encontra a pasta que Rosa procura e aproveita para lhe roubar um beijo, sugerindo-lhe que vão assistir a um concerto e namorar um pouco. Rosa disfarça a tensão e o desconforto que sente, dizendo que vai ser difícil saírem porque vai ter um dia muito atribulado.

Tomás conta a Daniel que Bárbara acabou tudo com ele e confessa que ainda gosta dela. Daniel, por seu lado, revela que contou a Mara que Rosa o beijou e assume que a situação mexeu com ele. No entanto, tenta convencer-se de que já não sente nada pela ex-mulher e que é com Mara que quer recuperar a felicidade que em tempos viveu.

Júlia pede uma caneta emprestada a Sofia porque quer fazer inveja a uma colega na escola. A irmã ri e diz que ela é uma tonta.

Hugo e Gabriela discutem porque ela se recusa a usar o dinheiro que ganhou no concurso de stand up para pagar a dívida à ASAE, dizendo que ele não merece. Rafa e Vasco apoiam Gabi, frisando que Hugo a tem tratado muito mal. Para piorar ainda mais o seu dia, Maria aparece no meio da discussão e avisa que vai voltar para casa e que por isso eles vão ter de sair. No entanto, quando eles começam a ficar nervosos, diz que já tem uma solução para satisfazer toda a gente.

Tó fala ao telemóvel com Romão e recusa-se a aceitar fazer o assalto a uma padaria que o outro lhe propõe. A campainha da porta toca e ele desliga a chamada. Trata-se de Maria que o informa de que vai ter de deixar o anexo e ir viver para outro lado, uma vez que ela pretende voltar a alugar a casa a Hugo. Tó ainda tenta contestar mas tem de se conformar, pois Maria ameaça chamar a polícia se ele não sair a bem. Tó fica furioso mas pensa no assunto e sai de casa apressado. Quando chega à Floriz pede ajuda a Narcisa, pois vai ter de procurar outro local para morar. Ela frisa que ele já lhe fez perder muito dinheiro mas decide emprestar-lhe cinquenta euros, dizendo que se quiser mais, terá de a ajudar a afastar Rosa da Floriz. Tó sai do gabinete contrariado, telefona a Romão e convida-o para participar num esquema muito melhor do que o outro lhe tinha proposto.

Nando fala ao telefone com uma turista. Lia, tenta interrompê-lo mas ele manda-a esperar, obrigando-a a disfarçar a irritação. Depois de desligar, Nando diz que vai fazer uma visita guiada e Lia fica cheia de ciumes. Elisa percebe o estado de espírito de Lia e pergunta-lhe se está tudo bem. Ela nem responde e sai disparada atrás dele, escondendo-se para perceber se ele tem algum caso.

Tó combina um encontro com Romão no anexo onde ainda vive e propõe-lhe assaltar a Floriz, dizendo que é um negócio muito mais vantajoso do que o assalto à padaria.

Sofia conversa com Rodrigo no clube e mostra-se insatisfeita com as viragens que tem treinado na piscina, dizendo que em Sidney não lhe vão perdoar essas falhas. Rodrigo fica surpreendido por ela já ter decidido ir com ele para a Austrália. Ela assume que não podia perder a oportunidade e que já sabe o que fazer para que Bruno não fique aborrecido.

Joana elogia o trabalho de Celeste no café e diz que ela se está a sair muito bem.

Sofia revela a Bruno que decidiu ir fazer o estágio na Austrália e ele fica muito incomodado. Ela percebe os receios do namorado e reafirma que o ama, surpreendendo-o ao dizer que antes de partir quer casar com ele. Bruno não cabe em si de felicidade e beija Sofia com grande paixão.

Rosa conta a Marisa que continua a ter memórias de momentos românticos que viveu com Daniel e pede conselhos à amiga sobre o que deve fazer, confessando que está desesperada por estar com Marcelo mas a pensar no ex-marido.

Daniel trabalha afincadamente no restauro de um berço e Tomás diz-lhe que ele está a adiar o regresso a casa para não se encontrar com Mara, pois tem Rosa permanentemente no pensamento. Daniel não reconhece a situação e decide continuar a trabalhar.

Mara tenta alcançar um chá que quer preparar e desequilibra-se batendo com a barriga na bancada da cozinha. Nesse momento, depois de se recompor da ligeira dor que sentiu, recebe uma chamada de Daniel a dizer que vai chegar mais tarde a casa.

Rosa procura por Daniel na oficina e sem conseguirem resistir ao fogo da paixão fazem amor ali mesmo.

Marcelo telefona a Rosa mas o telemóvel está desligado. O médico deixa uma mensagem dizendo que estará em casa à espera dela e que não se esqueceu do concerto, reforçando que quer muito estar com ela e que a ama.

Na oficina, Rosa e Daniel continuam a amar-se.

Mara tenta perceber se a sua barriga já se nota. Júlia confirma que sim e oferece-lhe um boneco seu para o bebé quando nascer.