Resumo: 264º Episódio - 28 de março (terça-feira)

No trabalho, Hugo continua a não falar com Gabi porque acha injusto que ela tenha ganho o concurso de humor. Gabi irrita-se com a ignorância do namorado e acaba por não lhe ligar nenhuma, enquanto Vasco lhe lembra que ele devia era estar orgulhoso por ela.

Rosa continua a procurar formas de assumir o controlo da empresa. Rosa comunica a Narcisa que a partir daquele momento só ela passará a negociar com os clientes. Explica-lhe que falou com eles e lhes explicou o que ela fez. Garante-lhe que nenhum deles voltará a negociar com ela e se a irmã não quiser perder os negócios terá de aceitar as condições. Impotente, Narcisa resigna-se mas alerta que ainda está muito viva e que vai vingar-se.

Rodrigo analisa com Sofia o calendário das provas em que deve participar e com alguma malícia pergunta-lhe se Bruno não se importa que ela vá para fora com ele. Sofia garante-lhe que o noivo a apoia a cem por cento. Contudo, Rodrigo tem mais trunfos na manga e em seguida propõe que ela faça um estágio de um mês na Austrália. Sofia fica entusiasmada mas em primeiro lugar diz-lhe que precisa de falar com Bruno.

Bruno regressa à Floriz e Narcisa fica feliz por vê-lo. No entanto, rapidamente percebe que ele apenas quer manter ela uma relação profissional e sente-se magoada.

Narcisa percebe que não tem alternativa, engole o orgulho próprio, e vai pedir ajuda a Tó. Narcisa garante-lhe que se não conseguir ficar com a empresa para si então está decidida a destruir tudo.

Daniel, pressionado por Mara que o confronta com a presença das chaves da oficina no gabinete de Rosa, acaba por confessar que beijou a ex-mulher. Mara fica em choque.

Tó deixa Narcisa estupefacta quando se oferece para matar Rosa e Júlia com a intenção de a deixar com a empresa só para si. Narcisa recusa e diz-lhe que arranje outro plano, pois não tem coragem de matar a irmã e a sobrinha.

Daniel mente a Mara e assegura-lhe que o que existiu entre ele e Rosa é passado e que o beijo que deram não teve qualquer significado. Mara fica desconfiada e pergunta-lhe se ainda gosta da ex-mulher. Daniel nega e reforça que quer seguir com a sua vida a seu lado, agora que vão ser pais.

Sofia considera a hipótese de realizar um estágio na Austrália. Bruno, não esconde o desconforto pelo facto de Rodrigo continuar a ser o treinador dela e de ficarem juntos tanto tempo. Sofia assegura que o ex-namorado é apenas seu treinador e Bruno responde que ela é que terá de decidir o quer fazer.

Piedade decide conversar com Rui sobre o facto de Rute ter ajudado Fialho a morrer e pergunta como é que ele consegue continuar a viver com ela. Rui confessa que ama Rute e reconhece que a situação também é difícil para ele. Piedade insiste em que ela tem de pagar pelo que fez. Rui oferece ajuda à amiga para a candidatura à presidência do clube contra Leonardo e ambos se mostram preocupados por Samuel ainda não se ter refeito quer da morte de Zé Manuel, quer da morte de Fialho.

Rita fica revoltada com a mãe porque ela não a deixa ir passar o fim-de-semana fora com Rafa. O namorado acaba por se conformar com a situação.

Leonardo prossegue a sua estratégia para desacreditar Piedade e entra no gabinete levando dois sócios consigo para a provocar, acusando-a de ligar mais aos papéis do que à pessoas. Piedade manda-o embora, justificando que tem de trabalhar e Leonardo põe em prática a segunda parte do seu plano. Sem que ninguém veja, solta duas baratas no bar e espalha a confusão entre os sócios, principalmente entre as senhoras que ficam enojadas ao verem os bichos. Leonardo acusa Piedade de não cuidar da higiene do clube, deixando-a mal colocada perante os sócios.

Tomás fica chocado quando depois de entrar em casa Bárbara lhe comunica que as malas que está a ver são suas e que se vai embora.