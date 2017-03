Resumo: 263º Episódio - 27 de março (segunda-feira)

Christian Gnad

Bruna não desiste de Tiago e convida-o para ir com ela a Madrid para assistirem a um concerto. Bruna oferece-lhe os bilhetes de avião e os bilhetes para o concerto. Renata fica cheia de ciúmes. Tiago garante-lhe que não conta ir ao concerto mas quando ela se prepara para lhe rasgar os bilhetes também não deixa.

Bárbara continua irredutível na questão da adopção e Tomás acaba por discutir com ela porque não percebe a sua intransigência. Tomás acusa-a de não gostar dele verdadeiramente e de no fundo nunca ter querido ser mãe.

Gabi confessa a Vasco que está um pouco nervosa. Já Hugo mantém a sua auto estima nos píncaros como se já tivesse ganho o concurso de stand up. Quando entra em palco e como era expectável ninguém ri com as piadas de Hugo e no final só aplaudem porque Rafa começa a bater palmas. Hugo percebe mas mantém-se firme até ao final da apresentação. A seguir entra Gabi e deixa toda a plateia a rir. Hugo fica furioso.

Piedade garante a Samuel que não vai deixar que o pavão do Leonardo tome conta de um clube familiar como o Aliança e promete mesmo jogar sujo se essa for a intenção dele.

Gabi ganha o concurso de humor e Hugo fica furioso. Gabi quer partilhar a felicidade de ter ganho com ele e até lhe diz que o dinheiro será para pagar a dívida dos dois mas Hugo não consegue disfarçar a sua desilusão. Gabi fica triste e Vasco tenta consolá-la.

Sem que nada o fizesse prever, depois da entrega do prémio, Filipe sobe ao palco e publicamente pede desculpas a Marisa e confessa o seu amor por ela. Marisa fica danada com a situação.

Mara confronta Daniel com a lembrança que Rosa teve da família e pergunta-lhe porque não disse nada. Daniel desvaloriza o assunto e diz-lhe que as lembranças só são importantes para Rosa porque para ele não significam nada. Mara não fica muito convencida e interiormente Daniel sente-se culpado.

Marcelo percebe que Rosa está distante mas ela justifica-se com o trabalho. Marcelo reitera o seu amor por ela e Rosa percebe que isso a perturba.

Contrariando a opinião de Rui, Rute recusa-se a dar entrevistas porque não ajudou Fialho a morrer para mudar o mundo mas sim para fazer a sua vontade.

Depois da ter feito uma cena de ciúmes por causa dos bilhetes que Tiago recebeu de Bruna, Renata decide admitir e confessar que se sente apaixonada. Tiago fica surpreendido e lamenta não poder corresponder da mesma forma porque apenas a vê como uma miúda fixe. Renata fica triste mas percebe e decide que o melhor é afastar-se dele para não se magoar ainda mais.

Ana pede a Raul para levar a casa de Daniel as chaves da oficina que ele deixou no gabinete de Rosa.

Hugo diz a Gabi que está de relações cortadas mas continua a ser namorado dela. Rafael e Vasco elogiam Gabi pelo desempenho no festival de humor. Hugo acha que Gabi, para além de ter ganho, o humilhou publicamente e por isso decide não lhe falar e dormir no chão do quarto. Gabi queixa-se aos amigos que rejeitam a atitude de Hugo e tentam, sem sucesso, chamá-lo à razão.

Tó procura trabalho mas não arranja nada para fazer.

Rosa aceita que Celeste substitua Maria no café.

Depois de analisar as contas da Floriz, Rosa conclui que a empresa está a ter muitas perdas e precisa de recuperar. Rosa decide cortar os salários da gerência e as ajudas de representação mas a irmã lembra-lhe que não pode dar ordens sem a autorização dela.

Já na oficina, Daniel percebe que não tem as chaves mas não se lembra do sítio onde as deixou ficar. Entretanto, Raul vai a casa dele e entrega as chaves a Mara referindo que Daniel as deixou ficar no escritório de Rosa na Floriz. Mara fica desalentada.