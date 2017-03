Resumo: 262º Episódio - 25 de março (sábado)

No entanto, Daniel conta a Tomás o que se passou e confessa que pela primeira vez depois do acidente sentiu a paixão de Rosa quando o beijou. Daniel não quer dar importância ao facto por causa de Mara mas reconhece que ficou muito abalado.

Rosa também não esconde de Marisa o que se passou e muito confusa, confessa que tem de fazer um esforço para controlar o sentimento por Daniel porque foi com Marcelo que escolheu viver.

Piedade fica chocada com a entrevista que o seu oponente dá em que a acusa de ser responsável por um conjunto de falhanços, em que não foi culpada, relacionados com o clube. No entanto, Piedade garante ao filho que está disposta a fazer-lhe frente.

Com Bruna fora da jogada, Renata volta a tentar aproximar-se de Tiago e convida-o para o concurso de stand up.

Joana propõe a Maria que seja Celeste a ocupar o lugar dela no café da Floriz e a colega aceita falar com Rosa.

César vai à empresa buscar as suas coisas e encontra-se com Narcisa e Rosa. A Narcisa diz-lhe que apesar de ter ficado sem nada do que tinha tem a consolação da parte dele também não ter ido parar às mãos dela.

Daniel mostra-se muito distraído durante o dia e Mara percebe. Daniel tenta disfarçar sobretudo quando ela começa a fazer muitas perguntas sobre Rosa, querendo saber se ele agora que está em Tomar vai passar a ir mais vezes ver a filha. Daniel evita a conversa.

Bárbara tenta falar com Marisa sobre a possibilidade de adoptar uma criança mas a amiga diz-lhe que prefere não abordar o assunto porque também não quer tomar uma posição.

Disposto a ganhar a presidência do Aliança, Leonardo não perde uma oportunidade para afrontar Piedade mas ela também não se deixa ficar e continua a não perceber porque é que ele, tendo sido um futebolista famoso, de repente se interessa pelo clube.

Paula vai ter com Samuel determinada a ajudá-lo e só desiste quando ele aceita fazer uma caminhada com ela.

Rita e Rafael estão muito felizes com o trabalho que conseguiram produzir nas camisolas a partir de uma foto dos avós. Joana também fica impressionada. O casal ainda fica mais feliz quando Rita convida Rafa para passarem o fim-de-semana juntos na casa de uma amiga.

Através de Júlia, Mara fica a saber que Rosa teve uma memória em que estava ela, Daniel e a filha. A situação causa-lhe algum desconforto.

Igualmente preocupado com o beijo que Rosa lhe deu, Daniel vai falar com a ex-mulher. Rosa diz-lhe que foi um erro. Daniel sente alguma desilusão ao ouvi-la mas reage imediatamente reiterando que a relação deles acabou e que as pessoas com quem estão merecem respeito.

Mara estranha a ausência de Daniel e liga mas o namorado, na companhia de Rosa, não atende.

Rosa confessa que é muito difícil por vezes controlar as emoções quando as memórias voltam mas os dois concordam que isso faz parte do passado e que devem pôr uma pedra no assunto e seguir as suas vidas.

Daniel vai embora mas esquece-se das chaves da oficina em cima da mesa de Rosa.

Ao contrário de Daniel e Rosa, Marisa não acredita que o casal consiga viver separado. Marisa diz a Tomás que se Rosa se começar a lembrar não poderão ignorar que gostam um do outro.

Marisa prepara-se para ir ao espectáculo de stand up e Filipe fica a saber por Tiago que é bem provável que ela esteja no café.