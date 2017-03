Resumo: 261º Episódio - 24 de março (sexta-feira)

Rosa tem nova memória do seu passado com Daniel. Quando começa a escrever uma mensagem para Marcelo e que começa por querido, Daniel entra e ela lembra-se de um momento em que o ex-marido a beija. Daniel percebe que ela teve outra recordação mas Rosa disfarça. No entanto acaba por lhe contar que já sabe o que foi fazer a França. Daniel fica chocado com as revelações sobre as agressões e a tentativa de violação de Tó e afectuoso por perceber que ela guardou para si esse fardo sem nunca lhe dizer nada do que tinha acontecido.

Entretanto, a pedido da filha, Rosa decide ficar em casa de Daniel a dormir e telefona a Marcelo a contar-lhe.

Bruno acredita que Narcisa não sabia nada do que se passou em França e que pela certa vai acabar com a relação com Tó. Rosa decide manter a escuta em casa do cunhado e pede a Bruno para voltar a trabalhar com ela na Floriz.

Daniel volta a insistir com Rosa para que lhe conte se teve mais memórias com ele e que memorias foram. Ela acaba por confessar que sim e sobre tudo. Deixando-se levar por esse sentimentos que a invade nas memórias que tem, Rosa agarra o rosto de Daniel e beija-o na boca. Daniel corresponde de forma intensa mas subitamente interrompe o beijo ganhando a consciência de que não pode beijar a ex-mulher. Rosa pede desculpa. Os dois ficam muito constrangidos e Daniel sai apressado e nervoso. Os dois combinam esquecer o que aconteceu.

Tó descobre o microfone preso na mesa-de-cabeceira e percebe logo que foi o filho que o pôs lá. Apressa-se a contar a Narcisa para voltar a recuperar a confiança dela e garante-lhe que só ele a pode ajudar a resolver o problema com Bruno e com a Floriz.

Tó vai ter com o filho para o tentar convencer mais uma vez de que está do lado dele em relação ao casamento com Sofia e que a história que Rosa contou sobre o que se passou em França, não foi bem assim que aconteceu. No entanto, Bruno não lhe liga nenhuma e ainda o manda embora. Tó fica frustrado.

Rosa despede-se à pressa da família e vai embora. Sofia nota que ela está um pouco tensa mas Cármen atribui ao facto de ter de lidar com Narcisa todos os dias agora que recuperou parte da Floriz.

Tó combina com Narcisa manter a escuta para que possam arquitectar um plano falso e enganar Rosa.

Na empresa, Narcisa fica furiosa ao perceber que Rosa agendou um conjunto de reuniões sem falar com ela.

Gabriela diz a Vasco que está tentada a desistir do concurso para que Hugo consiga sobreviver. Gabi sabe que pode ficar à frente dele e sabe como isso para ele seria complicado de digerir.

Elisa não percebe porque é que Nando continua a suportar Lia se não gosta dela nem da forma de ela agir. Por sua vez Nando, com ciúmes de Elisa ao saber que ela pretende ir almoçar com Mateus, diz-lhe que tem um grupo de turistas para uma visita a essa hora.

No entanto, os planos não correm como previa porque Mateus decide ir ter com Elisa para almoçar com ela e por sua vez a vizinhança vê Nando a passear mas sem turistas.

Sem vontade de fazer nada, Samuel pede a Piedade para cancelar a inscrição dele no clube. No entanto a presidente recusa fazê-lo e insiste para que reaja e volte a ganhar interesse pela vida tal como ela fez.

Tomás pede a Bárbara para falar com Inês sobre a adopção mas ela recusa e ainda fica mais furiosa. Tomás coloca então a hipótese de receberam uma criança ao fim de semana. No entanto, Barbara continua a não querer falar sobre o assunto e remete a conversa para mais tarde.

De regresso a casa, Rosa conta a Marcelo a recordação que teve com Tó em França mas nada diz sobre as recordações que teve com Daniel, nem como isso a fez aproximar-se dele ao ponto de o beijar.