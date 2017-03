Resumo: 258º Episódio - 21 de março (terça-feira)

Rosa vai ter com Marcelo ao hospital e chora agarrada aos seus braços. Marcelo percebe que a reacção se deve ao que ela foi fazer em relação à Floriz mas não sabe de mais nada porque Rosa também nada disse.

Entretanto, César chega a casa muito aborrecido. Bruno e Sofia continuam à espera de notícias de Rosa.

Piedade prepara-se para apresentar a candidatura à presidência do clube mas não quer festas nem comemorações. Prefere fazer uma coisa mais sóbria e discreta. Tiago não concorda mas aceita. Quando vai para imprimir o programa Piedade percebe que deixou a pen em casa e Paula oferece-se para ir buscar. No entanto, quando chega a casa de Piedade depara-se com um cenário inacreditável. Samuel está embriagado. Com muita cautela e tentando não o humilhar, aconselha-o a tomar um banho frio e faz-lhe um café. Paula sugere que Samuel peça ajuda. Samuel confessa que se sente só e afastado de Deus. De tal forma que até está a pensar deixar de ser sacerdote. Paula abraça-o. Samuel pede-lhe para não contar nada do que viu e ouviu a ninguém. Ela promete que assim fará se ele deixar a bebida. Samuel concorda.

Marisa tem uma conversa definitiva com Filipe. Apesar de reconhecer que o ama, Marisa diz-lhe que nunca vai voltar a confiar nele e que se ele gosta realmente dela deve afastar-se para que ela possa esquecê-lo. Filipe aceita afastar-se mas lembra-lhe que a ama. Marisa mostra-se muito determinada mas acaba por confessar a Renata que já saiu com outros homens e não resultou.

Refeita dos últimos acontecimentos, Rosa apresenta-se na empresa e enfrenta Narcisa, dizendo-lhe que César lhe cedeu as suas quotas e que por isso voltaram a ser sócias na Floriz. Narcisa fica estupefacta.

Depois de ter perdido a sua quota na Floriz para Rosa, César aparece em casa embriagado e muito perturbado. Rute tenta falar com ele para o ajudar mas o filho recusa-se a conversar com ela.

Entretanto na Floriz, Narcisa recusa-se a aceitar a notícia de que Rosa recuperou 50 por cento da empresa. Rosa mostra-lhe uma cópia da cedência de quota feita por César e ainda lhe diz como é que fez tudo utilizando tal como ela o carro com a droga.

Rosa toma de imediato o seu lugar na secretária e no computador de Narcisa que continua furiosa e a ameaçá-la. No entanto, Rosa lembra-lhe que se fizer alguma queixa vai ter de justificar de onde veio a droga. Os gritos entre as duas irmãs alertam Raul e Hugo que procuram acalmar os ânimos. Narcisa, furiosa e impotente, vê-se forçada a abandonar a empresa. Rosa chama todos os empregados, explica-lhes que voltou à Floriz e é muito aplaudida.

De regresso a casa, Narcisa explode toda a sua raiva em Tó acusando-o de ter estragado tudo. No entanto, o homem está mais preocupado em saber como é que Rosa descobriu o que eles iam fazer e para essa dúvida não consegue obter resposta. Narcisa a única coisa que pretende é voltar a recuperar a empresa e só para si.

Marcelo, ao saber da notícia, fica muito preocupado com o futuro de Rosa dentro da empresa porque sabe que Narcisa é muito vingativa. No entanto, a namorada está determinada em voltar a ser a rainha das flores e garante-lhe que vai estar atenta e recuperar o que lhe pertence.

Daniel fica a saber pela filha e pelo namorado que Rosa recuperou 50 por cento da empresa e não consegue evitar um elogio à ex-mulher, o que deixa Mara insegura.

Artur e Beatriz trocam elogios mas ele acaba por declinar o convite para jantar.

Maria confessa a Raul que gostava que ele lhe tivesse dito que estava a ajudar Rosa mas também compreende que não o pudesse fazer. Maria sente-se orgulhosa de Raul e Rafael, quando sabe da notícia, também sente admiração por ele.

Hugo ajuda Jam Po a fazer-se de doente para receber atenções de Cármen. A estratégia resulta. Depois de aquecer o termómetro na lâmpada mostra-o a Cármen que fica convencida que o jardineiro está a arder em febre. E para além de lhe fazer um chá ainda aceita que ele durma na estufa.