Resumo: 257º Episódio - 20 de março (segunda-feira)

Sofia recebe um convite inesperado. Rodrigo oferece-se para treiná-la. O antigo namorado diz-lhe que não faz sentido deixar o projecto a meio sobretudo com o potencial que ela tem. Rodrigo considera que mesmo tendo acabado a relação o trabalho de treinador deve continuar. Sofia fica a pensar no assunto até porque não está fácil arranjar um treinador. Bruno não gosta nada de ver Rodrigo com Sofia.

Rodrigo explica a Bruno que quer voltar a ser o treinador de Sofia e ele fica muito desagradado com a ideia. Mas ainda fica pior quando percebe que Sofia também está a considerar essa possibilidade. Bruno acha que Rodrigo só quer voltar a treiná-la para a conquistar novamente. Sofia no entanto pede-lhe para confiar nela e para a ajudar com a sua carreira porque Rodrigo é o melhor treinador que podia ter.

Narcisa leva finalmente a efeito o plano que arquitectou contra César. No gabinete do sócio, Narcisa faz uma chamada para Tó que se encontra no interior do carro de César com um saco de cocaína de meio quilo na mão. Narcisa ameaça deixar ali o saco e ligar para a polícia a denunciá-lo. Simultaneamente, apresenta-lhe um contrato para César assinar onde renuncia a toda a sua participação na empresa. César fica furioso e a sentir-se encurralado. Rasga os documentos e recusa a assinar seja o que for. No entanto, Narcisa volta a imprimir os documentos e a insistir com ele. César está prestes a ceder.

Enquanto isso, Tó aguarda junto ao carro de César com a droga. Mas não está sozinho. E sem se aperceber é atacado e cai inanimado. Mandado por Rosa, Raul ataca Tó arrasta-o para o mato, apodera-se do carro com a droga e leva-o para o sítio combinado.

Com o carro na sua posse, Rosa telefona a César. Mesmo pressionado por Narcisa, que à sua frente insiste para que assine o documento, César atende o telefonema. Do outro lado, Rosa explica-lhe que não deve assinar nada e que deve ir ter com ela. César não está a perceber nada mas quando Rosa adianta que o carro com a droga está com ela, César percebe que está a salvo e sai. Narcisa não percebe nada do que se está a passar e fica furiosa quando ele vai embora, arriscando ser preso por posse de droga.

Narcisa liga a Tó mas ele não atende. Narcisa fica muito preocupada.

Vasco fica sem quarto porque a senhoria vai vender a casa e Gabriela, contra a vontade de Hugo, oferece-se para lhe dar casa enquanto não encontrar uma solução.

Inesperadamente, Cármen mostra-se preocupada com o estado de saúde de Jam Po quando ele apresenta sintomas de gripe.

Mara decide não vender a casa de Estocolmo mas diz a Daniel que a decisão não está relacionada com o desejo de manter a sua independência mas sim com a possibilidade de alargar o negócio dos móveis à Suécia e com a ideia de poderem ir para lá com Júlia e fazerem férias juntos.