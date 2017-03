Resumo: 255º Episódio - 17 de março (sexta-feira)

Seguindo o plano delineado, Tó regressa a casa de Bruno para lhe dizer que mesmo contra o que Narcisa pensa, ele apoia o casamento do filho com Sofia. Garante-lhe mesmo que tem a sua bênção mas Bruno não acredita em nada do que ele diz nem da aproximação que parece querer fazer. Na verdade, Bruno só quer que ele vá embora porque está à espera de Rosa para pôr a escuta no anexo. Assim que Tó vai embora, Rosa, que estava à espreita bate à porta e leva-lhe o equipamento.

Narcisa acha que Rosa se está a aproximar de Bruno por causa do casamento, para se mostrar como boazinha e não acredita que a irmã e o filho estejam a arquitectar algum plano. No entanto, Tó não parece tão certo disso e promete manter-se atento.

No meio de mais uma discussão por causa de um contrato que César não quer assinar, Narcisa provoca-o para fazer com que ele lhe bata e possa fazer queixa à polícia. César fica furioso quando ela lhe lembra que a mãe dele é uma assassina. Só com a intervenção de Raul e Tó os ânimos acalmam.

Rute procura o apoio de Samuel que pensa poderá compreendê-la melhor por ser padre e por também ele ter tirado a vida a uma pessoa mas não recebe o conforto que desejava. Samuel está muito agastado e sem querer acusá-la directamente também não consegue apoiar a sua decisão.

Nuno pergunta ao pai se o avô queria morrer e se pediu ajuda para o fazer. Marcelo reconhece que sim e quando o filho lhe pergunta se Rute só fez o que Fialho pediu, Marcelo também confirma. Nuno conclui então que assim sendo Rute não deveria ser presa. Marcelo fica emocionado com o raciocínio do filho.

Celeste diz a Artur que quer terminar a relação porque não está a resultar. Artur fica surpreendido e tenta fazer com que ela volte atrás na sua decisão, lembrando que a ama. No entanto Celeste a chorar vai embora deixando Artur desnorteado.

Renata vê Tiago beijar Bruna no clube. Bruna oferece uma caixa de chocolates a Tiago por se terem divertido na noite anterior e ele coloca-lhe um quadrado de chocolate na boca e beija-a. É neste momento que Renata chega ao gabinete e ao espreitar pela porta vê os dois a beijarem-se.

Filipe volta a encontrar-se com Marisa no clube mas ela continua a não lhe dar troco e gaba-se em frente dele da noite que passou com Manel. No entanto, Filipe não acredita.

Rafa e Rita sentem-se cada vez mais próximos e não perdem uma oportunidade para estarem juntos.

Bruno e Sofia vão ao anexo por a escuta mas são surpreendidos pelo regresso de Tó a casa. Bruno insiste em não sair sem colocar a escuta. Sofia só tem tempo de se esconder na casa de banho. Tó abre a porta e fica surpreendido por ver Bruno. O filho pede desculpa por estar ali e justifica que precisou de vir buscar manteiga porque já não tinham em casa. Tó, que regressou a casa para esconder o dinheiro, finge estar à procura do carregador do telemóvel mesmo perto do local onde Bruno colocou o microfone. Os dois acabam por sair permitindo a Sofia abandonar a casa de banho.

Bruno mostra-se satisfeito com o resultado apesar da desculpa esfarrapada.

Celeste diz a Joana que acabou com Artur. As duas confessam que se sentem apaixonadas mas ao mesmo tempo receosas por ser tudo novo e diferente.

Artur, no entanto, continua a não compreender o fim da relação e de certo modo sente-se culpado porque acha que não lhe deu apoio suficiente. Beatriz incentiva-o a voltar a falar com Celeste.

Inês, Renata e Paula tentam convencer Marisa a assumir que gosta de Filipe e a voltar para ele.

Renata diz a Inês que agora que percebeu que gosta mesmo de Tiago ficou a saber que ele namora com Bruna. No entanto, Inês incentiva-a a falar com ele e Renata assume o desafio. Vai ter com Tiago e convida-o para sair. Ele aceita mas quando ela lhe pergunta se anda com Bruna, o rapaz nega adiantando que se trata apenas de uma amizade colorida, sem compromisso.