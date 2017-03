Resumo: 254º Episódio - 16 de março (quinta-feira)

Tó acaba por ir embora e telefona de imediato a Narcisa. Conta-lhe que encontrou Rosa com Bruno e que por isso não pode dar início ao seu plano de aproximação do filho. A ideia é fazer com que o filho ache que ele está contra a posição que Narcisa tomou em relação ao casamento e confie nele para posteriormente reverter essa confiança a seu favor contra Rosa e a família.

Rui conversa com Rute e tenta compreender os motivos que a levaram a tomar a decisão que tomou em relação a Fialho. Rute considera que a sua atitude foi um ato de compaixão. Uma decisão que ela e Fialho decidiram não partilhar com ninguém. Rute pede-lhe para ouvir a declaração que Fialho fez a ilibá-la de qualquer responsabilidade.

Marcelo confessa a Rosa que em parte sente vontade de perdoar à mãe mas até tem receio de se sentir assim. Rosa aconselha-o a falar com Rute mas Marcelo considera prematuro.

Joana beija Celeste. Agastada e triste por não arranjar emprego, Celeste encontra nas palavras e na atenção de Joana o apoio que de precisava. As duas confessam que sentem uma grande empatia e quando Joana se aproxima para a beijar na boca, Celeste deixa-se ir.

Artur regressa a casa de Beatriz e ao saber que foi através do seu tablet que Nuno ficou a saber das notícias sobre a morte do avô, sente-se culpado.

Bruno, pede a Rafa para lhe dar a cópia da chave do anexo. Sem querer dar grandes detalhes, Bruno diz-lhe apenas que é por causa do pai e da mãe.

Jam Po ri-se das piadas de Hugo. Satisfeito por ter quem aprecie as suas anedotas, Hugo acaba mesmo por jantar com o jardineiro e até se oferece para o ajudar a conquistar o coração de Cármen.

Mara recebe uma proposta para vender a sua casa de Estocolmo mas confessa a Daniel que tem algum receio de dar esse passo porque de certo modo isso significa perder a sua independência e embarcar numa nova aventura com família, filhos e a viver sempre no mesmo sítio.

Marisa regressa furiosa do encontro com Manel porque ele nem sabia o nome do primeiro-ministro.

Tiago beija Bruna antes mesmo de ela sair de casa dele já um pouco embriagada.