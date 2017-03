Resumo: 252º Episódio - 14 de março (terça-feira)

Filipe não desiste de Marisa e vai ao clube inscrever-se para frequentar as mesmas aulas onde ela está. No entanto, Marisa ao vê-lo decide mudar de aula mas Filipe não se deixa ficar e vai atrás dela para a aula de "bumbum" brasileiro onde só há mulheres.

Filipe decide inscrever-se no Aliança e Paula tenta convencer Marisa a dar-lhe mais uma oportunidade porque só quem realmente gosta é que se presta a fazer uma aula de ginástica frequentada só por mulheres. Aliás, Paula lembra-lhe que se vê à distância que ela ainda gosta dele. Mas Marisa recusa a ideia de namorar um homem que mentiu, apesar de ter deixado a noiva no altar só por causa dela. Tanto assim que, quando vê Manel, outro aluno do Aliança, decide meter conversa com ele e acaba a ser convidada para tomar um café.

Bruna, dá a notícia da prisão de Piedade a Leonardo mas fica com a ideia que ele não ficou muito satisfeito. Leonardo tenta disfarçar lembrando que nada mais terá de fazer para acabar com a reputação de Piedade.

Elisa atende um cliente que acaba por optar fazer a visita guiada pela ilha com ela preterindo os serviços de Nando. O rapaz fica enciumado.

Renata confessa a Inês que está a gostar a sério de Tiago e que não gosta muito da forma como ele leva a relação e da cumplicidade com Bruna. Inês aconselha-a a falar com ele e a expor-lhe a situação para não se envolver demais.

Piedade regressa a casa depois de ter sido ouvida pelo juiz. Apesar de reclamar a sua inocência, Piedade é constituída arguida e fica com o termo identidade e residência. Como se não bastasse é assediada pela comunicação social que já a aponta como culpada pela morte de Fialho. Tiago sente-se muito agastado com toda a situação.

Marcelo, César, Rui e Samuel também chegam a casa vindos do tribunal e contam a Rute o que se passou. Enquanto Marcelo ainda mostra ter reservas sobre a culpa de Piedade, César e Rui já a dão por condenada. Rute não gosta do que ouve e acaba por assumir que foi ela quem ajudou Fialho a morrer. Perante tal revelação todos ficam em choque.

Marcelo mostra-se incrédulo. Mas Rute reitera que foi ela. Depois da surpresa inicial, Rute explica como tudo aconteceu. Revela que comprou a morfina no mercado negro e que foi ao hospital durante a noite tendo agido quando a câmara não a via. Adianta que Fialho gravou uma declaração antes de morrer para que soubessem que era vontade dele e confessa que teve muitas duvidas mas que ele lhe agradeceu a sua generosidade apesar de tudo o que lhe fez ao traía-la e ao ficar com Piedade.

César reage muito mal, acusa a mãe de ser uma assassina, num misto de raiva e de desilusão. Marcelo também não consegue desculpar a mãe e Rui é o único que se prontifica a acompanhá-la à polícia. Rute não quer que Piedade continue a ser acusada por um crime que não cometeu e pretende confessar tudo à polícia o mais rapidamente possível.

Samuel regressa a casa para avisar Piedade que quem matou Fialho foi Rute. Tiago e Rita também ouvem a notícia e ficam em choque mas por outro lado aliviados. Piedade nem consegue acreditar no que acaba de ouvir e nem consegue transparecer o que sente, mantém-se distraída e alheada.

Quando chega ao Aliança, Tiago tem os jornalistas à espera e sem mais detalhes informa que a mãe está inocente e que dentro em breve vão ter mais informações. Depois explica a Beatriz que foi Rute quem matou Fialho.

Rita vai ter com Rafa para se refazer do impacto da notícia e conversar sobre outras coisas.

Raul e Vasco riem das piadas de Gabi. Hugo sente-se picado e começa também a contar as suas anedotas no entanto os amigos não acham graça.