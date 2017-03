Resumo: 251º Episódio - 13 de março (segunda-feira)

Piedade convida Beatriz para integrar a lista dela para a presidência do clube. Antes mesmo de regressar a casa, Piedade recebe a visita dos inspectores da ASAE. Os inspectores passam uma multa ao clube por terem Celeste como massagista sem ter diploma. Celeste garante que pretendia tirar o curso mas Piedade tem mesmo de despedi-la. Muito agastada, Celeste pede desculpa a Piedade e refugia-se no apoio de Artur que também não tem dinheiro para a ajudar.

Samuel regressa a casa já muito tarde. Mente a Rita quando lhe pergunta porque demorou tanto e Piedade nota que está muito debilitado.

Mas os problemas de Piedade não ficam por aqui. A presidente do Aliança recebe a visita da polícia que a acusa da morte de Fialho e a leva detida.

Perante a insistência da polícia e confrontada com a indicação da existência de uma testemunha, Piedade acaba por confessar que mentiu e que na noite em que Fialho morreu esteve no hospital porque foi sair com as amigas e sentiu-se culpada de se ter ido divertir. Garante no entanto que quando saiu ele estava a dormir e que nunca o poderia ter matado. Piedade adianta que mentiu porque isso ia fazer com que parecesse culpada quando não é. Indiferente às explicações, a polícia leva Piedade ao juiz.

Samuel liga a Rute a contar-lhe. César fica muito surpreendido, ao contrário de Rui que nem sequer coloca a hipótese de ela estar inocente.

Rute conta a Marcelo na altura em que ele está com Rosa. Marcelo só quer que se descubra a verdade e garante que se foi Piedade a matar o pai, não lhe vai perdoar.

Bruno e Rafael tentam convencer Hugo a participar juntamente com Gabi no concurso de "stand up" que estão a preparar para o café. Enquanto o concurso não chega, Hugo oferece-se para ajudar a avó de Sofia com a mudança da roseira no jardim. Sofia regressa a casa para jantar depois de um dia passado na companhia de Bruno.

Cármen aceita que Jam Po jante com eles à mesa. No entanto, irrita-se com o jardineiro porque acha que ele está a abusar da hospitalidade e ainda fica mais furiosa quando Sofia chega e ele lhe oferece um fio com uma pedra de âmbar. Para a picar ainda mais, Jam Po diz-lhe que quando ela se casar também lhe oferece um até porque os astros dizem que ela se vai casar com alguém que está perto dela.

Tiago tenta falar com mãe mas não consegue. Fica apenas a saber que Piedade terá de passar a noite na prisão porque só no dia seguinte será presente ao juiz.

César apresenta uma proposta mais baixa de custos para a inauguração do café da Floriz mas mesmo assim Narcisa rejeita a proposta. Na verdade, diz-lhe que a única coisa que pretende é vê-lo fora da empresa mas esse prazer César nega-se a dar-lhe.

Tó diz a Narcisa que está tudo a ser tratado e que dentro em breve o sócio vai cair.

Rui continua a acreditar que Piedade é culpada, apesar de Rute preferir dar-lhe o benefício da dúvida. Rui vai ter com Samuel para irem falar com o advogado.

Bruna e Renato, tentam consolar Tiago que está muito preocupado com a dimensão que o caso da mãe possa assumir, sobretudo porque a Comunicação Social já está a acompanhar o assunto.

Depois de ter perdido o lugar de massagista no clube, Celeste está determinada em encontrar um outro emprego para poder tirar o curso.