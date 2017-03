Resumo: 250º Episódio - 11 de março (sábado)

Rafael chega atrasado à festa de noivado e fica a saber que Narcisa acabou de sair. Percebe então que foi por causa dele que Narcisa ficou a saber onde estava o filho.

Por momentos Daniel e Rosa ficam sós na cozinha e pela primeira vez depois do acidente ela chama-lhe Dani. Surge um clima de cumplicidade entre os dois que Rosa tenta cortar e que termina quando Mara entra na cozinha e percebe que interrompeu alguma coisa.

De regresso a casa, Rosa desvia a conversa quando Marcelo lhe pergunta sobre Daniel e Mara. Entretanto garante ao namorado que Narcisa está muito fragilizada e por isso acredita que é o momento de voltar a atacar para recuperar a empresa.

Filipe procura Marisa e leva-lhe um saco cheio de coisas que ela gosta para o pequeno-almoço. Marisa recebe o saco mas não o deixa entrar. Chama-lhe estúpido e fecha-lhe a porta.

Raul visita Maria a meio da manhã para lhe levar uma prenda e ele fica muito feliz.

Artur chega a casa de Beatriz e entre eles trocam um olhar tenso. Percebe-se que há uma cumplicidade cortada com o aparecimento de Nuno que está farto de estar em casa sem amigos para brincar.

No dia a seguir ao concerto, Renata mostra-se muito irritada por causa da cumplicidade de Bruna com Tiago. Piedade vai ao Aliança assinar uns documentos e Tiago lembra-lhe que tem de convocar as eleições e que podem existir outros candidatos. Piedade aproveita para lhe contar que Sofia vai casar com Bruno. Tiago confessa que se fosse algum tempo antes de saber da notícia lhe tinha custado mais. Contudo, Piedade não fica convencida com a resignação do filho.

Já Sofia e Bruno decidem não ir trabalhar para poderem finalmente ficarem juntos.

César quer contratar uma banda para a inauguração do café da Floriz mas Narcisa recusa a possibilidade. Furiosa porque César lhe diz que assim não abre o café, Narcisa pede a Tó para se livrar de César.

Jam Po pede ajuda a Cármen para mudar uma roseira e decide começar a tratá-la por tu mas ela recusa essa possibilidade. Muito aborrecido porque Cármen continua a rejeitá-lo, Jam Po acaba por ir embora para o jardim.

Rita confessa a Rafael que está muito preocupada com o tio.

Piedade convida Beatriz para integrar a lista dela para a presidência do clube. Antes mesmo de regressar a casa, Piedade recebe a visita dos inspectores da ASAE. Os inspectores passam uma multa ao clube por terem Celeste como massagista sem ter diploma. Celeste garante que pretendia tirar o curso mas Piedade tem mesmo de despedi-la. Muito agastada, Celeste pede desculpa a Piedade e refugia-se no apoio de Artur que também não tem dinheiro para a ajudar.

Tomás diz a Daniel que começou a fazer pesquisa sobre adopção, uma ideia que para já é apenas dele. Daniel aconselha-o a não tomar decisões sozinho porque sempre que faz isso, sem saber a opinião de Bárbara, corre mal.