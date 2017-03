Resumo: 249º Episódio - 10 de março (sexta-feira)

Bruna, diz que vai sair com Tiago e Renata fica com ciúmes. Decidida a não permitir que isso aconteça propõe-lhe passarem a noite juntos num hotel mas Tiago diz-lhe que vai com Bruna a um concerto e que não pretende desmarcar. Sem argumentos para convencer Tiago, Renata acaba por aceitar ir com ele e Bruna ao concerto.

Enquanto prepara a festa para comemorar o casamento de Sofia, Cármen prova um rissol e acaba por se engasgar obrigando Jam Po a fazer-lhe a manobra de Heimlich. Sempre a querer capitalizar créditos e atenção de Cármen, Jam Po lembra-lhe que acabou de lhe salvar a vida. No entanto em vez de agradecer, Cármen ainda o acusa de lhe ter magoado as costelas.

Rita sugere a Samuel que Sofia lhe pode pedir para ser o padre do casamento. Samuel sente-se incomodado com a possibilidade e acaba por confessar a Piedade que ainda não se sente preparado para voltar ao seio da Igreja.

Marcelo diz a César que falou com o inspector da polícia e que ele lhe disse que dentro em breve ficarão a saber quem matou Fialho.

Ana dá os parabéns a Narcisa pelo casamento de Bruno com Sofia e ela que não sabia de nada fica em choque.

Rosa comemora com a família o casamento de Sofia e confessa que se sente culpada por ter trazido Narcisa para a vida deles. Hugo, Sofia e Gabriela também se juntam à festa.

Narcisa não se consegue conter ao saber da notícia e depois de ir a casa do filho e não o encontrar aparece na festa e pede-lhe desesperada para que Bruno não se case com Sofia. Daniel tenta colocá-la fora de casa.

Narcisa insiste para que Bruno não case com Sofia porque ela vai dar cabo da vida dele. Bruno lembra-lhe que Sofia é a mulher que ama e manda a mãe embora. Narcisa está tão transtornada que insinua que por trás do casamento está uma vingança de Rosa em conluio com Sofia. Até Júlia se irrita insistindo para que Narcisa saia. É a gota de água para Daniel a pôr na rua. Mas antes, Narcisa ameaça que nem morta deixará o filho casar com Sofia. Bruno fica muito transtornado. Sofia tenta apoiá-lo mas Bruno tem a convicção que a mãe está a enlouquecer e que vai fazer tudo o que puder para que não haja casamento. Sofia garante-lhe que ninguém os vai separar.

Narcisa muito nervosa procura o apoio de Tó mas este aproveitando o momento de fragilidade dela diz-lhe que deve é concentrar-se em ter a Floriz só para si. No entanto Narcisa só pensa no filho e na possibilidade de o perder.

César revela a Rui e Piedade que a policia está muito próxima de saber quem matou o pai. Rui fica um pouco nervoso ao saber da notícia.

Samuel e Rita ficam um pouco preocupados ao perceber que Piedade ainda não contou a Tiago sobre o casamento de Sofia com Bruno.