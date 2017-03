Resumo: 248º Episódio - 9 de março (quinta-feira)

Leonardo fixa um atleta que está a treinar canoa e pede-lhe para falar com ele para lhe fazer uma proposta.

Sofia dá uma volta à sua vida. Diz a Rodrigo que quer acabar com a relação porque gosta de Bruno. Rodrigo fica muito abalado e promete não desistir dela. No entanto Sofia está decidida e não pretende voltar atrás. Tanto assim que procura Bruno e para sua surpresa e emoção diz-lhe que aceita o pedido de casamento.

Sofia e Bruno dão a notícia a Daniel, Mara, Cármen e Júlia. Todos ficam muito felizes e emocionados com a perspectiva do casamento e a união entre os dois quando já nada o fazia prever. Sofia continua muito preocupada com Rodrigo mas Daniel acredita que ele acabará por aceitar a decisão dela. A família decide chamar alguns amigos para comemorar. Sofia liga a Rosa para a convidar e ela dá a novidade a Marcelo que se recusa a trocar o turno no hospital para ir com ela.

A morte de Fialho continua a despertar muitas dúvidas. Rui acha que pode ter sido Piedade ou Samuel a ajudarem Fialho mas Rute não acredita nessa possibilidade. Por sua vez Samuel desconfia de Marcelo e de César. Já Piedade acha que Marcelo era a pessoa que com mais facilidade poderia ter ajudado Fialho até porque é médico e conhece bem o hospital. Marcelo por sua vez aponta o dedo a Rui e César para Rute.

Depois do desgosto Marisa procura recuperar a sua vida e vai ao ginásio. Beatriz aconselha a que faça uma viagem à Madeira.