Resumo: 247º Episódio - 8 de março (quarta-feira)

Celeste acaba de arranjar as unhas de Joana e a cumplicidade entre ambas aumenta cada vez mais. De tal forma que combinam continuar a conversa no café. Quando chega ao estabelecimento, Joana é confrontada com a ausência de Maria e fica sozinha a dar conta de todo o trabalho. Perante a atrapalhação da amiga, Celeste salta para trás do balcão e oferece a sua ajuda.

Cármen aceita deixar Bruno à-vontade para fazer a Sofia a surpresa que idealizou. O rapaz promete revelar-lhe tudo quando chegar a altura.

Filipe procura Marisa e implora-lhe perdão, assegurando que quer ficar com ela e que desistiu do casamento com Patrícia pelo seu amor. Marisa não controla a sua indignação e insulta-o. Patrícia aparece entretanto em casa de Marisa e acusa-a de lhe ter roubado o noivo. A discussão entre o trio amoroso é violenta e Marisa acaba por expulsar Filipe e Patrícia da sua casa.

Cármen fala com Sofia ao telefone para controlar o tempo que ela demora a chegar a casa para que Bruno possa preparar a surpresa a tempo. Quando a neta chega, Cármen convence-a a ir até à piscina, tal como era usual noutros tempos. Sofia aceita sem suspeitar de nada e acaba por se confrontar com Bruno que, depois de a convencer a mergulhar na piscina pejada de pétalas de rosa, a pede em casamento, para sua grande surpresa.

Junto à piscina, Bruno oferece um anel de noivado a Sofia, diz que ama e que quer ficar com ela para sempre. Emocionada e feliz, Sofia não consegue resistir ao beijo de Bruno. Mas apenas por alguns momentos porque assim que se lembra de Rodrigo pára, recusando trair o namorado. No entanto, Bruno percebe que ela vacila. E quando lhe pede para à sua frente negar que o ama, Sofia não consegue. Entretanto Rodrigo, incapaz de conter as saudades decide deixar os Estados Unidos e aparece em casa de Sofia sem lhe dizer nada. Pouco depois vinda da piscina Sofia entra dentro de casa e surpreendida vê Rodrigo. Logo depois, atrás dela, aparece Bruno e Rodrigo fica confuso sem saber o que pensar.

Bruno, acaba por ir embora. Rodrigo insiste com Sofia para que ela lhe diga o que se passou até porque percebe que ela não está muito feliz por o ver e quando tenta beijá-la ela afasta-se. Sofia acaba por revelar que Bruno a pediu em casamento. Rodrigo fica furioso sem perceber como de repente isso pode ter acontecido. Sofia garante-lhe que não o traiu mas também reconhece que não disse não ao pedido de casamento. Magoado, incrédulo com o que está a passar depois de ter atravessado o oceano e deixado tudo para ficar com a namorada, Rodrigo vai-se embora.

Ao sair Rodrigo diz a Daniel que fica à espera que Sofia ligue para dizer o que quer fazer.

Rosa consola Marisa. A rapariga está furiosa mas Rosa lembra-lhe que Filipe apesar de ter sido mentiroso e cobarde, deixou a noiva no altar para ficar com ela e que essa é uma grande prova de amor. No entanto, Marisa não consegue confiar nele e acredita que o que ele fez à Patrícia também lhe pode fazer a ela. Completamente desiludida e coração despedaçado, Marisa conclui que definitivamente o amor é coisa que não lhe assiste.

Joana agradece a Celeste por ter ficado com ela a ajudar em vez de ter saído com Artur. O namorado foi ter com Nuno e Beatriz acabando mesmo por insistência do miúdo por jantar com eles. Maria só chega ao café acompanhada de Raul quando Joana já estava a limpar tudo. No entanto fica satisfeita ao saber que Celeste ajudou Joana e que tudo correu bem. Raul também se mostra satisfeito por ter podido ajudá-la a arranjar o carro sem gastar dinheiro.

Bruno conta a Rafaela e a Hugo o que se passou com Sofia. Entretanto Sofia conversa com o pai e mostra-se confusa. Daniel lembra-lhe que não deve tomar decisões só para não magoar ninguém. Apesar de reconhecer que só quer estar com Bruno, Sofia confessa que tem medo de deixar Rodrigo por uma relação que a magoou e não a fez feliz. Daniel aconselha-a a não ter pena de Rodrigo nem a ficar com Bruno só porque tiveram uma história marcante. Daniel lembra-lhe que precisa de arriscar sem pensar no futuro e fazendo o que realmente lhe apetece.