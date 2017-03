Resumo: 246º Episódio - 7 de março (terça-feira)

Rui, Rute e Renata preparam-se para sair de casa para irem ao velório de Fialho. César diz que não vai porque não tem coragem de se despedir do pai. Assim que fica sozinho em casa, César desaba a chorar.

Piedade insiste em levar uma fotografia em que aparece com Fialho para a colocar junto do seu caixão. Tiago ainda avança a hipótese de que a família dele não goste do seu gesto mas a mãe responde que passou a vida a esconder que amava Fialho e que não está disposta a fazer isso agora que ele morreu. Samuel e Rita acompanham-nos para o velório.

Filipe procura Marisa para falar com ela e é alvo da sua fúria. Só depois de uma grande insistência e a conselho de Bárbara, ela aceita ouvi-lo. No entanto, Marisa não aceita as explicações de Filipe, nem mesmo quando ele assegura que se apaixonou por ela e acaba por expulsá-lo de casa.

Samuel procura César em casa e consegue convencê-lo a ir ao velório do pai.

Rafael diz a Bruno que está de saída para ir ao funeral de Fialho mas o amigo diz que tem coisas mais importantes para fazer, prometendo contar-lhe mais tarde do que se trata.

Cármen regressa muito abalada do velório de Fialho e Jam Po não perde a oportunidade de a confortar. As suas palavras sedutoras produzem o efeito desejado porque Cármen fica a pensar no que ele lhe diz sobre a vida e a existência humana.

Beatriz, ao chagar a casa, fica comovida ao confrontar-se com o facto de Artur estar a dormir com Nuno a seu lado. Artur desperta e leva o menino para o quarto e informa Beatriz de que tem comida quente no forno se quiser comer.

Mara fica impressionada com a energia de Sofia ao pequeno-almoço e questiona-a sobre a sua vontade de não regressar aos Estados Unidos. Sofia assegura que a única coisa que a preocupa é ajudar Rosa a recuperar a Floriz, negando que a razão para continuar em Portugal tenha a ver com Bruno.

Gabi insiste com Hugo para que aceite fazer parceria com ela para criarem piadas novas para o show. Como o namorado recusa a ideia, Gabi associa-se a Vasco.

Bruno pede ajuda a Cármen para manter Sofia afastada de casa, justificando que tem o propósito de a reconquistar. A avó da rapariga fica indecisa mas acaba por aceitar colaborar com ele.

Gabi fica surpreendida por ver Narcisa a promover uma marca de champô na Floriz e por lhe entregar um frasco.

Depois do funeral de Fialho e já em casa, Marcelo informa a família de que a polícia irá interrogar todos para tentar descobrir quem matou o pai. Beatriz mostra-se preocupada com a reacção de Nuno à morte do avô.

Perante a morte de Fialho, Rute e Piedade conversam e selam com um abraço a tristeza que sentem pelo desaparecimento do homem das suas vidas.