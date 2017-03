Resumo: 245º Episódio - 6 de março (segunda-feira)

ana antonio bento

Nando repreende Lia por ter perdido os turistas e exige-lhe que deixe de se meter no seu trabalho e na sua vida. Lia fica magoada e afirma que o que tem feito é por amor mas Nando mantém-se intransigente e até a proíbe de se tratar por mãezinha.

Marisa recebe uma chamada de um executivo de nome Francisco que lhe solicita a organização de um evento em tempo recorde, marcando uma reunião para o fim do dia. Marisa percebe que assim não poderá chegar a horas à despedida de solteira de Patrícia mas acaba por aceitar o trabalho. Quando desliga a chamada, Francisco tem Filipe à sua frente, que lhe agradece por ter desviado Marisa da festa da noiva. O amigo aconselha-o a terminar o romance com Marisa lembrando-lhe que casa no dia seguinte mas Filipe sugere-lhe que deixe as preocupações consigo.

Rui e Rute conversam sobre a morte de Fialho e as desconfianças aumentam à medida que tentam perceber quem o poderá ter ajudado a morrer.

Marcelo volta a discutir com César e não esconde que também desconfia dele, admitindo que ele podia perfeitamente ter matado o pai. O irmão devolve as suspeitas e atira-lhe à cara que ele é que é médico e tem acesso aos medicamentos do hospital, lembrando-lhe que no que diz respeito à justiça ele também está com uma pena suspensa.

Samuel tenta sondar Piedade para saber se terá sido ela a ajudar Fialho a morrer, deixando-a melindrada com a insinuação. Piedade lembra que qualquer das pessoas a quem Fialho pediu ajuda o podia ter feito e que ela era a última pessoa do mundo a querer vê-lo morto porque o amava.

Marisa confessa a Rosa que ama Filipe e que embora não pense em casar, está inclinada a viver com ele. Rosa, por seu lado, assume o desconforto que sente pelo facto de as memórias íntimas que teve com Daniel não lhe saírem da cabeça, sentindo que está a trair Marcelo com os seus pensamentos.

Mara e Daniel divertem-se com Tomás e Inês a escolherem nomes para o bebé que vão ter. Inês ainda apimenta mais o ambiente dizendo com humor que lhe cheira a casamento.

Narcisa procura mais uma vez Bruno, agora para o seduzir com uma conta poupança que abriu em seu nome. O filho volta a escorraçá-la depois de revelar que já sabe que ela e o pai estão de novo juntos, lembrando-lhe que ele os abandonou por duas vezes. Narcisa tenta negar mas sem sucesso e Bruno reafirma que nunca mais a quer ver.

Narcisa regressa destroçada à Floriz, inconformada com o facto de Bruno ter descoberto que ela e Tó estão juntos. Tó conforta-a e abraça-a, convicto de que o filho acabará por ceder e compreender a relação que retomaram.

No café, decorre com grande animação a festa de despedida de solteiros de Filipe e Patrícia. Francisco propõe um brinde, enquanto Filipe se faz de sonso e pergunta a Patrícia se a organizadora da boda não vem. Ingénua, a noiva responde que ela teve uma reunião de última hora e aparecerá mais tarde no local onde as raparigas se vão divertir. Francisco desvia Filipe e comenta com ele que àquela hora, Marisa está plantada à espera dele. Filipe diz que o importante é que ela não apareça ali.

Marisa está muito impaciente em casa à espera de Francisco e comenta o assunto com Tomás e Bárbara, irritada com a demora do suposto cliente.

Bruno, prepara uma surpresa a Sofia e apesar de Gabriela se mostrar curiosa para saber do que se trata ele guarda o segredo muito bem guardado.

Sofia fala ao telefone com Rodrigo que não esconde as saudades que sente dela.