Resumo: 243º Episódio - 3 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tó faz juras de amor a Narcisa e ela aproveita para o avisar de que pode precisar dele quando descobrir forma de afastar César do seu caminho.

Fialho está debilitado e só com os seus pensamentos na cama do hospital quando alguém entra no quarto e lhe provoca um sorriso no rosto.

Bárbara vai a casa de Rui pela manhã bem cedo e deixa Marcelo e Rosa em estado de choque quando lhes dá a notícia da morte de Fialho. Marcelo chora nos braços de Rosa, que tenta confortá-lo perante o olhar comovido de Bárbara.

Depois do choque ao saber que o pai morreu, Marcelo vai a casa da mãe para lhe dar a notícia. É César quem lhe abre a porta porque Renata está a falar ao telefone com Tiago. Marcelo insiste para que o irmão chame a mãe mas ela aparece entretanto, alertada pelas vozes que ouve na sala. Marcelo, muito angustiado, comunica a todos a morte de Fialho. Rute abraça-se a Marcelo chorando e César, também sem segurar as lágrimas junta-se num abraço à mãe e ao irmão. Este permanece no abraço durante alguns segundos mas depois recompõe-se e afasta-se do irmão. Renata só se apercebe da tragédia quando Rosa lhe diz que Fialho faleceu e fica consternada com a notícia.

Piedade está em casa a conversar ao pequeno-almoço com Samuel, que ali passou a noite, quando recebe a chamada de Rute a dar a notícia da morte de Fialho. Piedade fica em choque e depois de cair em si chora convulsivamente exigindo ao padre, a Tiago e a Rita que a deixem sozinha com a sua dor. Eles ainda insistem para ficar ao pé dela mas acabam por respeitar a sua vontade.

Marcelo diz que vai ao hospital para fazer o reconhecimento do corpo do pai e César insiste em estar presente, para desagrado do irmão. Renata dispõe-se a ajudar no que for preciso e compromete-se a avisar Rui, que está segundo Rute a regressar do Porto.

Rute isola-se no escritório a chorar a morte de Fialho e César faz o mesmo na cozinha, destroçado com o falecimento do pai.

Hugo amua ao pequeno-almoço porque Bruno e Rafael não se cansam de elogiar a actuação de Gabriela no concurso de piadas do café, quando o substituiu. A namorada ainda lhe propõe que passem a actuar juntos mas Hugo cede ao orgulho ferido e recusa, acusando-a de o ter traído por ter andado a ler sobre stand up sem lhe dizer nada. Os amigos acham que ele está a ser injusto e Rafael desafia Bruno para que lhes conte como é que correu a noite com Sofia. Bruno, confessa que estiveram muito bem e mostra-se determinado para a reconquistar. Hugo continua de mau humor e como o leite acabou decide ir pedir emprestado a Tó.

Tó e Narcisa estão a acabar de se vestir quando Hugo bate à porta do anexo para pedir leite emprestado. Narcisa vai esconder-se na casa de banho e Tó recebe Hugo que durante a curta conversa que mantêm repara nuns sapatos de mulher que estão no chão, percebendo que ele está acompanhado. Depois de regressar a casa, Hugo comenta o que viu com Rafael, Gabriela e Bruno. Eles ficam surpreendidos e especulam sobre quem será a mulher misteriosa.

Narcisa deixa a casa de banho e diz a Tó que não pode voltar mais a casa dele, recusando assumir que estejam juntos, pois não quer agravar o conflito com o filho. Tó critica-a por não querer que se saiba que voltaram para os braços um do outro.

Nando cancela uma excursão com turistas mas Lia oferece-se para o substituir como guia, proposta que ele recusa. Ela fixa o número que ele marcou para cancelar a visita à ilha e não se dá por vencida.

Filipe não controla a paixão e vai a casa de Marisa seduzindo-a para passarem o dia juntos. Ela afirma que tem de se encontrar com Patrícia para tratar dos últimos pormenores do casamento e desafia-o para a acompanhar e conhecer a noiva. Ele fica aflito e desvia as atenções sugerindo ficar em casa a preparar o almoço para ambos. Marisa aceita a oferta e promete voltar depressa.

Marisa encontra-se com Patrícia para ultimar os detalhes do casamento e ela convida-a para a sua despedida de solteira, reconhecendo que já se tornaram amigas. Marisa fica eufórica e aceita o convite.

Artur cansa-se de ser rejeitado por Celeste e discute com ela, ameaçando terminar tudo se ela continuar assim.

Bruna fica indignada e protesta com o pai quando ele lhe pede que se inscreva em todas as aulas do Aliança para seduzir os professores. Apesar de a ideia lhe desagradar, Bruna faz a vontade a Leonardo e o seu primeiro alvo é Beatriz. Depois da aula, desfaz-se em elogios à professora que fica muito agradada com isso.

Tiago dá a notícia da morte de Fialho a Beatriz que fica preocupada sem saber como contar a Nuno que o avô morreu. No entanto, acaba por ficar surpreendida porque o filho encara a situação com grande maturidade e até confessa que já estava à espera.