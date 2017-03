Resumo: 242º Episódio - 2 de março (quinta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já em casa, Rosa recebe o apoio de Sofia e Bruno que se prontificam a continuar a ajudá-la a recuperar a Floriz. Bruno fica satisfeito por saber que Sofia vai continuar em Portugal e Rosa começa a pensar que será melhor tentar afastar primeiro César da empresa, em vez de Narcisa.

Rute discute com César mais uma vez, indignada pelo facto de ele ter mentido em tribunal. O filho não mostra qualquer arrependimento e Rute diz desesperada que quer que ele saia lá de casa. César fica irritado e responde que vai recomeçar a procurar um lugar para morar. Rui conforta Rute e concorda com ela que o melhor é mesmo César ir embora. Entretanto, Rui informa Rute de que tem de ir ao Porto para ajudar um amigo e ela estranha que ele não tenha falado do assunto mais cedo.

Marcelo desabafa com Bárbara a sua mágoa pelo estado de saúde do pai dizendo que Fialho está cada vez mais debilitado e que continua sem se alimentar. Ela tenta animá-lo e transmite-lhe a esperança de que o pai possa recuperar quando os medicamentos começarem a fazer efeito.

Piedade conversa com Samuel e partilha com ele o seu desânimo pelo estado em que Fialho se encontra. O padre, por seu lado, também vive a angústia da culpa pela morte de Zé Manuel e confessa que está a colocar em causa a sua fé e a sua própria vocação, encarando a hipótese de deixar o sacerdócio.

Tiago aceita a ajuda de Paula para entregar as declarações das remunerações dos funcionários do clube mas por causa disso tem de adiar a saída que tinha combinado com Renata. Esta mostra-se compreensiva e quando Paula lhe pergunta se ficou desiludida responde que ela e Tiago são apenas amigos coloridos.

Perante o desânimo de Samuel, Piedade tenta fazer-lhe ver que ele não teve culpa da morte de Zé Manuel mas o padre continua a sentir-se responsável e a colocar em causa a sua vocação.

Celeste está cada vez mais distante de Artur e evita os seus carinhos, ao mesmo tempo que se sente mais próxima de Joana que elogia as mãos dela antes de ir fazer a massagem que tinha marcado.

Bruna, critica os hábitos alimentares de Leonardo mas o pai desvaloriza as suas preocupações e diz que agora só consegue pensar no plano que têm. Entretanto, Raul aparece no café e reconhece Leonardo como antigo jogador do Sporting. Depois de uma conversa breve, fica tão entusiasmado que se despede dele com um abraço. Depois, volta-se para Maria e confessa que estava cheio de saudades dela. Ela fica satisfeita mas prefere discutir com ele o pedido de Rafa para que o ajudem a conseguir um empréstimo para arrancar com a empresa de estampagens.

Depois da vitória em tribunal sobre Rosa, César propõe a Narcisa enterrarem o machado de guerra e tornarem-se aliados para ganharem ainda mais dinheiro na Floriz. Narcisa trata-o com alguma indiferença, pouco disposta para aceitar a proposta.

Mais tarde, Narcisa recebe Gaspar no seu gabinete. O detective entrega-lhe um dossier detalhado com o resultado da investigação que fez à vida de César e ela dispõe-se a analisar tudo para atacar o sócio.

Marcelo conversa com Rosa e adivinha que ela vai tentar atrair César para uma armadilha e chantageá-lo como Narcisa fez. Rosa confessa que teve uma ideia e diz que lhe vai contar tudo porque quer a sua opinião.

Rafael conversa com Bruno e confessa que está esperançado em que os pais aceitem fazer o crédito de que ele precisa para arrancar com a sua pequena empresa de estampagens. Entretanto, percebe que Bruno está mais inquieto e adivinha que isso se deve ao facto de Sofia ter decidido ficar em Portugal e incentiva-o a lutar por ela. Bruno, não perde tempo e convida Sofia para ir com ele ao café assistir ao concurso de stand up. Sofia aceita e ele fica radiante.

Filipe vai a casa de Marisa e encontra-a ao telefone com Patrícia. Depois de ela desligar o telefone, confessa que não conseguiu ir para Itália porque não consegue afastar-se dela, desabafando que não sabe o que fazer da sua vida. Marisa não percebe a angústia do namorado e trata de se entregar à paixão, beijando-o sofregamente.

Bárbara e Tomás despedem-se apaixonados lembrando a recente viagem que fizeram à Madeira. Inês comenta com ele que também já foi muito feliz na ilha, lamentando a dificuldade dos seus relacionamentos.

Hugo faz um último ensaio das piadas que vai contar no concurso mas Bruno, Gabriela e Rafael ficam preocupados porque elas são muito fracas e ele parece muito nervoso.