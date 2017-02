Resumo: 240º Episódio - 28 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quando se apercebe e regressa a casa de Marisa para procurar o telemóvel e já Filipe se encontra lá mas na casa de banho.

Quando regressa da casa de banho, Filipe ouve a voz de Patrícia e consegue vê-la sem que ela o veja. Filipe fica em pânico.

Joana fica muito satisfeita com a massagem de Celeste e faz nova marcação. De tão relaxada que está, inadvertidamente para agradecer, acaba mesmo por fazer uma festa no cabelo de Celeste.

Cheia de saudades da filha, Rosa vai visitá-la e acaba por se encontrar com Daniel. Ao vê-lo tem uma memória com ele, em que se beijam depois de tomarem banho e fazem juras de amor. Rosa fica parada e Daniel percebe que ela paralisou com a memória que teve.

Patrícia procura o telemóvel de que se esqueceu em casa de Marisa e Filipe esconde-se delas, em pânico com a possibilidade de ser descoberto. Marisa ainda insiste com Patrícia para que conheça o seu namorado que foi à casa de banho mas, para sorte de Filipe, a noiva está com pressa e vai-se embora assim que encontra o telefone.

Rosa mente a Daniel e diz que não se lembra da pessoa com quem estava na memória que teve. Perturbada por saber que era o ex-marido, quebra a conversa com ele e apressa-se a ir ter com Júlia, aproveitando o facto de Mara aparecer naquele instante.

Filipe justifica a Marisa a demora para sair da casa de banho dizendo que se sentiu indisposto. A namorada confessa que sentiu pena por ele não ter conhecido Patrícia e convida-o para a acompanhar no casamento da amiga. Filipe fica de novo muito aflito e finge que está outra vez maldisposto para cortar a conversa.

Perturbada pela memória que teve com Daniel, Rosa desculpa-se à filha por não ficar a jantar, inventando como desculpa que tem de ir ajudar Maria a fechar o café porque ela não tem a chave do estabelecimento. Júlia fica muito desiludida e Sofia tenta consolá-la. Daniel já não encontra Rosa quando chega à sala e estranha que ela se tenha ido embora de forma tão repentina.

Marcelo também estranha quando Rosa chega a casa mais cedo do que estava previsto mas ela justifica-se com mais uma mentira dizendo que se sentiu cansada. No decurso da conversa, Marcelo sugere-lhe que Júlia passe a viver com eles quando forem para a casa nova mas Rosa entende que isso será uma mudança radical para a filha.

Daniel e Mara despertam com vontade de namorarem e quando se preparam para fazer amor são interrompidos pela entrada repentina de Júlia no quarto a reclamar a presença deles na sala. O alarido da miúda tem a ver com a despedida de Rodrigo que está de regresso ao Estados Unidos. A despedida de Sofia revela-se penosa e Rodrigo pede-lhe que não se esqueça de que a ama.

Narcisa procura Bruno em casa na tentativa de se reaproximar dele mas o filho escorraça-a e garante-lhe que vai estar ao lado de Rosa quando se iniciar o julgamento pela posse da Floriz.

Narcisa é “visitada” pelo inspector Matos da Polícia Judiciária que está a investigar a morte de Rogério. Narcisa esconde o que sabe e afirma que não faz ideia do que aconteceu. Depois de o inspector se ir embora, telefona a Tó a avisar que a Polícia esteve na Floriz.

Rosa desabafa com Marisa e conta-lhe a memória que teve de uma noite de amor que viveu com Daniel, confessando que começa a estar confusa com os sentimentos que divide com o ex-marido e Marcelo.

Nando recusa-se a usar a gravata que Lia lhe destinou e ela pede-lhe que não seja impaciente com a mãezinha, expressão que causa estranheza em Tomás e Bárbara que assistem à conversa. Lia, acaba por ir trabalhar mas antes disso deixa um dos seus kits de amor a Bárbara e Tomás, que lhe dão pouca ou nenhuma importância. Entretanto, Bárbara comenta com Tomás que está desejosa de falar com Marcelo para saber notícias de Fialho que persiste na ideia de pôr termo à vida, ainda que ninguém o queira ajudar.

Rute, Marcelo e Piedade conversam baixinho ao pé de Fialho para não o acordarem, desanimados com o facto de ele se recusar a comer, ainda por cima quando está com uma infecção respiratória.

Bruna, entrega a Leonardo uma pen com toda a contabilidade do Aliança e o pai agradece-lhe comentando que ela sabe a importância que aquela informação tem. Maria, que os serve à mesa, desconfia de que o conhece de algum lado e adivinha que talvez seja da televisão. Leonardo nega afavelmente e quando Maria volta para o serviço do café, Bruna recrimina o pai por não revelar quem é. Ele desvaloriza o assunto e afirma que só estava a brincar com a empregada.

Jam Po oferece flores a Cármen na presença de Júlia mas não diz uma palavra. A menina estranha aquele voto se silêncio e a avó reconhece que também teria dificuldade em fazê-lo, mostrando-se incomodada com a situação.

Beatriz esconde de Nuno a verdadeira causa da morte de Zé Manuel para não impressionar o filho.