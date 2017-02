Resumo: 239º Episódio - 27 de fevereiro (segunda-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Daniel comenta em família a morte de Zé Manuel e confessa que ficou aliviado. Sofia contrapõe que só tem pena de Samuel.

Ana Clara vai a casa de Sofia e pede para falar com ela. Ana Clara diz-lhe que quando viu Zé a apertar-lhe o pescoço percebeu que não podia continuar com ele e garante-lhe que era essa a sua intenção. No entanto, percebe que Zé se tenha tornado numa pessoa amargurada ao saber que ela já tinha uma filha e não podia ter mais filhos com ele. Sofia deseja-lhe boa sorte, mas não lhe perdoa e pede-lhe para não voltar a aparecer. Ana Clara aceita manter-se afastada mas fica muito desgostosa.

Samuel sente-se desesperado e chora. Sente-se culpado, acha que devia ter actuado de outra forma e evitado que Zé Manuel chegasse ao ponto de tentar matar a mulher. Samuel acha mesmo que não tem capacidade nem força para ajudar ninguém. Piedade tenta animá-lo mas não consegue.

Maria comenta com Raul a morte de Zé Manuel e mostra-se preocupada com o padre Samuel. Raul não valoriza o assunto e pede a Maria que namore consigo. Ela fica muito feliz e depois de lhe dar um beijo diz que sim.

Bárbara e Tomás partem para a Madeira enquanto Marisa fica com Patrícia a tratar dos preparativos do casamento.

Pela primeira vez, Nando diz não a Lia e recusa-se a ir ao barbeiro e a mudar de penteado.

Inês assegura a Daniel que vai dar conta do recado na oficina durante o tempo em que Tomás estiver na Madeira.

Rosa conversa com Júlia ao telefone e diz que só vai conseguir ir a Tomar ao fim da tarde. Marcelo propõe a Rosa que façam um programa a quatro com os filhos.

Fialho continua a não comer e tem de ser posto a soro. César e Piedade começam a questionar se não seria melhor fazer a vontade a Fialho e se com a sua atitude não estão a ser egoístas por não terem a noção do que ele está a sofrer. No entanto, Marcelo nem quer ouvir falar da possibilidade de por fim à vida do pai e recusa-se a continuar com a discussão. Rui concorda e lembra que todos decidiram que iam ajudá-lo a viver.

Leonardo encontra-se com Bruna no café e diz-lhe que tem de voltar ao computador de Tiago porque os ficheiros que lhe entregou só têm fotografias de atletas. Bruna recusa mas percebe que não tem alternativa. Leonardo tem na carteira uma foto de Piedade quando tinha 30 anos. Quando Leonardo paga a conta, Joana fica a pensar que o conhece de qualquer lado mas não consegue identificar.

Artur manifesta o seu desagrado por não conseguir estar com Celeste e namorar com ela mas a mulher refugia-se no trabalho para se afastar dele.

Rodrigo revela a Sofia que parte no dia seguinte. Sofia garante-lhe que assim que consiga afastar Narcisa da Floriz vai ter com ele e até promete manter-se em forma e treinar no Aliança. Cármen também lamenta que essa seja a opção da neta e chega mesmo a perguntar-lhe se não é por causa de Bruno que não vai para os Estados Unidos. Sofia, no entanto, garante-lhe que fica apenas para ver Narcisa fora da empresa.

Patrícia termina a distribuição de mesas do casamento com Marisa e sem se aperceber deixa cair o telemóvel para trás de uma almofada.

Quando se apercebe e regressa a casa de Marisa para procurar o telemóvel e já Filipe se encontra lá mas na casa de banho.

Quando regressa da casa de banho, Filipe ouve a voz de Patrícia e consegue vê-la sem que ela o veja. Filipe fica em pânico.

Joana fica muito satisfeita com a massagem de Celeste e faz nova marcação. De tão relaxada que está, inadvertidamente para agradecer, acaba mesmo por fazer uma festa no cabelo de Celeste.

Cheia de saudades da filha, Rosa vai visitá-la e acaba por se encontrar com Daniel. Ao vê-lo tem uma memória com ele, em que se beijam depois de tomarem banho e fazem juras de amor. Rosa fica parada e Daniel percebe que ela paralisou com a memória que teve.

Patrícia procura o telemóvel de que se esqueceu em casa de Marisa e Filipe esconde-se delas, em pânico com a possibilidade de ser descoberto. Marisa ainda insiste com Patrícia para que conheça o seu namorado que foi à casa de banho mas, para sorte de Filipe, a noiva está com pressa e vai-se embora assim que encontra o telefone.

Rosa mente a Daniel e diz que não se lembra da pessoa com quem estava na memória que teve. Perturbada por saber que era o ex-marido, quebra a conversa com ele e apressa-se a ir ter com Júlia, aproveitando o facto de Mara aparecer naquele instante.