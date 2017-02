Resumo: 237º Episódio - 24 de fevereiro (sexta-feira)

Christian Gnad

César fica emocionado depois de escutar as explicações do pai para justificar a sua vontade de por termo à vida.

Rute recusa-se a festejar o seu aniversário mas aceita a sugestão de Marcelo para que ao menos passe o dia com o neto. Entretanto, Marcelo fica indignado por César confessar que compreende o desejo que o pai tem de morrer e o irmão acusa-o de só lhe apontar defeitos. Rute acaba com a discussão e Marcelo pergunta a César se já decidiu o que fazer com a proposta que Rosa lhe fez. Rute fica curiosa e César esclarece que Rosa lhe ofereceu um salário vitalício para lhe devolver a parte da empresa que detém. Rute e Marcelo incentivam-no a aceitar mas ele não revela as suas intenções. No entanto, o arquitecto vai falar com Rosa e faz-lhe a contra-proposta de continuar como sócio da empresa mas ajudando-a a livrar-se de Narcisa. Rosa fica espantada e sem saber o que dizer.

Narcisa fica furiosa ao receber a notificação do tribunal para o julgamento da acção que Rosa pôs contra si e contra César. Tó avisa-a de que deve ter cuidado com a irmã e ela fica a pensar no assunto. Já de saída, Tó convida-a para ir com ele para casa mas Narcisa recusa.

Tó é surpreendido em casa por Bruno, que lhe pergunta se ele e a mãe estão juntos.

Ana Clara agradece a Beatriz por permitir que ela passe a noite em sua casa e confessa o medo que tem do marido, desejando que as palavras do padre Samuel o tenham acalmado.

Tó nega a Bruno que esteja de novo com a mãe e mente acrescentando que se encontraram no anexo porque ela lhe pediu ajuda para a ajudar a fazer as pazes com ele. Bruno fica muito desconfiado com as explicações do pai.

Zé Manuel fala muito angustiado com Samuel e insiste na ideia de que Ana Clara tem um relacionamento com Sofia e Daniel e que usa a casa da patroa para se encontrar com eles. O padre esforça-se para o contrariar e aconselha-o a deixar-se guiar pelas palavras de Deus. Zé Manuel promete controlar-se mas quando se ajoelha para rezar, deixa visível a pistola que tem à cintura.

Ana Clara despede-se muito emocionada de Beatriz e confessa que decidiu que tem de mudar de vida em face do comportamento agressivo do marido. Samuel chega entretanto e conta a Ana Clara que esteve com Zé Manuel, acreditando que conseguiu acalmá-lo. Ana Clara espera que isso tenha acontecido até porque acredita que o marido não vai gostar nada do que ela tem para lhe dizer.

Nuno e Marcelo pregam um susto a Rute quando, sem ela estar a contar, irrompem na sala a gritar-lhe parabéns.

Zé Manuel procura Ana Clara em casa de Beatriz no momento em que ela acabou de dar conta a Samuel do que tenciona fazer da sua vida. A mulher pede ao padre que se mantenha na sala e diz ao marido que é preferível afastarem-se durante uns tempos. Ele fica furioso e descontrolado, acusando-a de estar a prepara a separação há algum tempo e de ter voltado para Daniel e Sofia. Ana Clara, muito nervosa nega tudo e Samuel procura acalmar Zé Manuel. Os esforços são em vão porque Zé Manuel ainda fica mais irritado e saca da pistola apontando-a à mulher dizendo que a vai matar. Samuel decide agir e tenta desarmar o homem, lutando pela posse da arma. Na refrega, é disparado um tiro e Ana Clara solta um grito de horror vendo Zé Manuel cair ao chão inanimado com uma bala no peito. Samuel chama a ambulância enquanto Ana Clara se agarra a Zé e o abana tentando reanimá-lo. Ana Clara aproxima-se e percebe que ele já não respira. Samuel sem saber mais o que fazer agarra-se ao terço a rezar.

Sem saber o que se passou, Beatriz conta a Piedade que Zé Manuel apertou o pescoço a Sofia. Preocupada com o desenvolvimento da situação e temendo que ao saber da queixa de Daniel, Zé Manuel possa vingar-se na mulher, Beatriz telefona a Ana Clara. Atende o padre Samuel que lhe explica o que se passou.

Ao chegarem os médicos confirmam o óbito de Zé Manuel. Ana Clara sente-se perdida sem o marido e Samuel muito culpado. No entanto, Beatriz lembra-lhe que se ele não tivesse tentado travar Samuel o desfecho poderia ter sido muito pior e Ana Clara poderia estar morta.