Resumo: 236º Episódio - 23 de fevereiro (quinta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ana Clara encontra casualmente Sofia no café e pergunta-lhe se está bem, depois de ter sofrido o acidente de automóvel quando tentou atropelar Narcisa. Zé Manuel aparece de surpresa e fica muito transtornado ao ver mãe e filha juntas. Aos gritos, chama mentirosa a Ana Clara e quando Maria e Sofia lhe pedem para falar mais baixo fica ainda mais descontrolado e precipita-se sobre Sofia apertando-lhe o pescoço e vociferando que ela não vai ficar sozinha com a sua mulher. Sofia fica em pânico, tentando libertar-se. Zé Manuel tenta estrangular Sofia perante o pânico de Maria e Ana Clara que tudo fazem para o afastar. Joana entra no café naquele momento e ajuda-as a fazer com que o homem largue Sofia.

Zé Manuel insulta Ana Clara e acusa a mulher de lhe ter mentido e de estar de novo junta com Daniel e Sofia, qual família feliz. Maria agarra numa tesoura e ameaça-o, fazendo com que Zé Manuel saia do café, embora ameaçando a mulher de a retaliar por o ter enganado. Ana Clara fica desesperada e pede desculpa a Sofia pela atitude do marido, confessando que já não o conhece.

César mostra-se inconformado com o facto de Rute, Marcelo, Piedade e Rui terem decidido esperar que Fialho abandone a ideia de pôr termo à vida e propõe-se ir falar com o pai sobre a sua vontade. Marcelo duvida que ele consiga demovê-lo, o que deixa César muito irritado.

Rosa fica incrédula quando chega ao café e é confrontada com a agressão de Zé Manuel a Sofia. Esta, por seu lado, conta à madrasta que decidiu não regressar aos Estados Unidos e que vai ficar a ajudá-la a expulsar Narcisa da Floriz. Rosa fica preocupada mas aceita a ajuda e conta a Sofia a proposta que fez a César para recuperar a parte da empresa que ele lhe roubou.

Daniel confessa a Mara a sua preocupação pelo facto de Sofia ter decidido ajudar Rosa a recuperar tudo o que Narcisa lhe roubou.

Beatriz conta a Ana Clara que já arranjou uma pessoa para a substituir mas ela mal consegue digerir a boa notícia e acaba por confessar a sua angústia por ter discutido novamente com Zé Manuel. Beatriz mostra-se penalizada e é de opinião que o marido não a merece. Ana Clara fica incomodada e muda de assunto.

Daniel obriga Sofia a fazer queixa na polícia contra Zé Manuel, indignado por ele ter tentado estrangulá-la.

Ana Clara confessa a Samuel que tem medo de voltar para casa e enfrentar o marido. O padre diz que vai falar com ele para que se acalme.

Filipe recebe uma chamada que não atende e justifica a Marisa que se trata de trabalho. Ela mostra vontade de conhecer a casa onde ele vive e o namorado sugere-lhe que jantem lá nessa mesma noite.

Hugo ensaia as suas piadas ao pé de Gabriela e Vasco e a namorada dá-lhe sugestões que o deixam irritado. Depois de Hugo se afastar, Gabi comenta com Vasco que se ele não melhorar a forma de contar as anedotas vai ter problemas com o público durante o concurso.

Rafa conta com grande entusiasmo a Bruno que conseguiu uma entrevista para um emprego. O amigo também não esconde a sua satisfação por Sofia ter decidido ficar em Portugal e garante que vai lutar pelo seu amor.

Daniel, furioso, procura Ana Clara em casa de Beatriz e diz-lhe que apresentou queixa na polícia contra o marido dela e avisa-a de que se ele voltar a importunar a filha reagirá. Ana Clara fica muito angustiada e promete falar com Zé Manuel.

Zé Manuel desabafa com Samuel quando recebe uma chamada de Ana Clara a avisá-lo que Daniel apresentou queixa dele na polícia. Descontrolado e furioso, ameaça a mulher, enquanto o padre lhe pede que se acalme. Ana Clara fica apavorada com receio do que o marido lhe possa fazer por pensar que ela se relaciona com Daniel e Sofia e diz a Beatriz que tem um grande favor para lhe pedir.

Sofia conta a Cármen a agressão de que foi vítima por parte de Zé Manuel e que já foi apresentada queixa contra ele na polícia. A avó fica incrédula com toda a situação e Rodrigo aconselha a namorada a ter cuidado com o marido da mãe. Entretanto. Depois de Sofia e Rodrigo saírem da cozinha, Jam Po aparece e abraça Cármen, que se deixa envolver pela sua voz doce ao pedir-lhe para relaxar. Lurdes interrompe o momento e Cármen fica muito atrapalhada por ser surpreendida pela empregada naquela situação. Jam Po acha graça e sorri apaixonado.

Bruna sonda Paula para tentar saber se Tiago é descomprometido e se tem dinheiro. Entretanto, recebe uma chamada e trata de contar à pessoa com quem fala que acabou de ter uma informação que talvez lhes possa ser útil. Depois de concluir o telefonema, Bruna dirige-se ao gabinete de Piedade para convidar Tiago para tomarem um café fora do clube com o pretexto de lhe propor uma palestra sobre nutricionismo. Ele responde que já tem um compromisso e ela esforça-se por disfarçar a sua irritação.

Bárbara fica chocada quando Marcelo lhe conta que o pai quer recorrer à eutanásia e confronta-o com o que ele pensava no passado sobre o assunto.