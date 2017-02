Resumo: 235º Episódio - 22 de fevereiro (quarta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fialho irrita-se com a enfermeira que lhe está a dar de comer e Marcelo assume as rédeas da situação. O pai, cada vez mais transtornado, acaba por lhe revelar que já pediu a Piedade e Rute ajuda para pôr termo à vida, insistindo que está farto daquele sofrimento. Marcelo fica muito angustiado ao ouvir o pai.

Cármen fica muito apreensiva quando Sofia lhe confessa que tentou atropelar Narcisa para se vingar de todo o mal que ela fez à família. A avó lembra-lhe que podia ser presa por homicídio se tem conseguido os seus intentos mas Sofia dispensa o sermão e diz que vai descansar. Rodrigo acompanha-a e quando ficam a sós, Sofia acaba por lhe revelar que já não quer regressar aos Estados Unidos, deixando-o em choque.

Rafael e Bruno tratam de procurar emprego juntos mas constatam que não é uma tarefa fácil.

Tó procura Bruno para lhe contar que Sofia tentou atropelar Narcisa e interceder para que ele faça as pazes com a mãe. Bruno, centra as suas preocupações em Sofia e deixa claro ao pai que não quer saber da mãe.

Rodrigo desconfia de que Sofia já não quer voltar para os Estados Unidos por causa de Bruno mas ela assegura que a sua única motivação é ajudar Rosa a recuperar o que Narcisa lhe roubou. Entretanto, Bruno telefona-lhe para saber como é que ela está depois do acidente e insiste em ir vê-la.

Sofia e Rodrigo não escondem o desconforto que aquela chamada provoca mas logo as suas atenções se voltam para Narcisa que força a entrada em casa para falar com ela. Daniel tenta expulsar Narcisa mas esta mantém-se firme e assegura que não vai apresentar queixa na polícia por Sofia ter tentado matá-la porque considera que estão quites já que a tinha feito perder o bebé e ela também a fez perder o seu filho. Mara e Rodrigo acompanham Daniel na indignação contra Narcisa, depois de ela sair. Sofia acaba por dizer que Narcisa já está a ter o pior castigo por ter perdido Bruno.

Lia, oferece um livro de receitas a Nando para ele começar a fazer dieta. Ao rapaz fica destroçado com a ideia.

Joana e Maria conversam sobre a stand up de comédia que vão organizar no café quando Patrícia chega e lhes confessa que está cada vez mais nervosa com os preparativos do seu casamento.

Marisa apressa-se para ir ter com Patrícia ao café para ultimarem os preparativos do casamento. Filipe, sempre sedutor, oferece-se para tratar do jantar para os dois o que deixa Marisa muito feliz.

Tiago esconde de Paula que testou os objectos sexuais com Renata mas depois de ficar a sós com ela, confessa que gostava de a conhecer ainda melhor. Renata, por seu lado, não se faz rogada e acompanha Tiago a casa, envolvendo-se em beijos escaldantes assim que entram da rua.

Zé Manuel volta a ir buscar Ana Clara a casa de Beatriz e depois de ouvir Nuno contar que Sofia teve um acidente de carro e que já não vai regressar aos Estados Unidos, fica muito nervoso e proíbe a mulher de voltar ao clube, insistindo para que ela deixe de trabalhar ali. Ana Clara fica muito incomodada com mais uma cena de ciumes do marido.

Bruno visita Sofia e fica surpreendido quando ela revela a sua intenção de não voltar aos Estados Unidos até conseguir ajudar Rosa a recuperar a empresa que Narcisa lhe roubou. Mas a surpresa não fica por ali porque Sofia ainda acrescenta que está convencida que os pais dele estão juntos.

Narcisa confessa a Tó a raiva que sentiu quando disse a Sofia que não ia apresentar queixa contra ela, contrariando o seu desejo de a ver sentada no tribunal a responder por ter tentado atropelá-la. Tó acha que isso ainda vai funcionar a seu favor para reconquistar Bruno, apesar de reconhecer que o filho não quer saber dela. Narcisa concorda que vai ser muito difícil ter Bruno de novo a seu lado.

Marcelo está muito abalado depois de ter ouvido o pai a dizer que quer morrer e que já pediu a Piedade e Rute para o ajudarem nesse propósito. Rosa esforça-se por apoiar o namorado.

Samuel encontra Zé Manuel muito agitado a rezar na igreja e ele confessa que voltou a ter pensamentos violentos em relação à mulher e culpa Sofia que desistiu de regressar aos Estados Unidos e que assim vai ficar perto de Ana Clara. Visivelmente transtornado, Zé Manuel diz ao padre que a mulher não é de confiança.

Maria conforta Sofia no café e mostra-se convicta de que o castigo de Narcisa está a ser preparado por Deus.

Marcelo conversa com Rui, Rute, Piedade e César, destroçado com o facto de o pai ter mostrado o desejo de morrer e de ele ter confessado que pediu ajuda para isso a Rute e Piedade. César fica indignado por só agora estar a saber da vontade do pai. Marcelo insiste que receia que Fialho acabe por conseguir convencer alguém a ajudá-lo e afirma que têm de ajudar o pai a esquecer tal ideia.