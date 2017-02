Resumo: 234º Episódio - 21 de fevereiro (terça-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosa vai visitar Júlia e revela a sua incredulidade pelo que Narcisa fez a Sofia para a separar de Bruno. Rosa culpa-se por ter permitido a entrada da irmã na família e pela destruição que ela causou. Daniel não esconde a indignação e desprezo que sente por Narcisa. Cármen alivia a culpa de Rosa dizendo que ela estava demasiado fragilizada pelo acidente quando se valeu da irmã para a ajudar. Sofia escuta angustiada a defesa que Rosa faz de Bruno, revelando que ele esteve sempre ao seu lado contra a mãe. Rodrigo tenta perceber a reacção de Sofia em relação a Bruno e Rosa despede-se de ambos, desejando boa viagem para os Estados Unidos.

A sós no quarto com Sofia, Rodrigo ajuda-a a fazer as malas e procura saber o que é que ela conversou com Bruno. Sofia mostra-se evasiva e sente algum incómodo mas acaba por deixar a ideia que quer viajar o mais depressa possível e esquecer o passado.

Bruno conta a Rafael, Hugo e Gabriela que cortou relações com a mãe e revela que era ele o infiltrado na Floriz. Rafael não deixa de o recriminar por ter feito com que ele fosse despedido.

Narcisa vai ter com Tó ao anexo, completamente destroçada por ter perdido Bruno. Tó empresta-lhe o seu peito e Narcisa chora desesperada, ouvindo-o dizer que vai tentar fazer com que o filho a perdoe.

Sofia procura Bruno e pede-lhe desculpa por ter sido injusta com ele, recriminando-se por não ter percebido que ele esteve sempre contra a mãe e ao lado de Rosa. Bruno, não perde tempo a agir e implora-lhe que volte para ele e que desista de ir para os Estados Unidos. Num impulso, Bruno beija Sofia que corresponde com igual paixão.

Rosa confessa a Marcelo que se sente numa encruzilhada sem saber como vai conseguir tirar Narcisa da Floriz agora que perdeu a ajuda de Bruno. O médico conta por sua vez que César estava a chantagear Narcisa porque ela o quis prejudicar. Rosa puxa pela cabeça mas sem conseguir entender porque é que eles se desentenderam.

Depois de ter passado a noite com Tó, Narcisa vai-se embora mas esquece-se das chaves do carro em cima da mesa.

Sofia cai em si e liberta-se do beijo de Bruno. Ele implora-lhe mais uma vez para que desista da viagem frisando que não faz sentido partir quando eles se amam. Sofia fica muito perturbada e sai apressada de casa. Bruno fica destroçado.

Entretanto, Rodrigo estranha que Sofia ainda não tenha regressado a casa e Cármen adivinha que ela se pode ter atrasado na bomba de gasolina para atestar o seu carro.

Sofia entra no carro lavada em lágrimas depois da conversa que acabou de ter com Bruno. Quando levanta a cabeça depara-se com Narcisa que remexe na mala à procura das chaves do seu carro. Sofia relembra então o momento em que perdeu o bebé e num crescendo de raiva, coloca o carro a trabalhar e acelera-o contra Narcisa para a atropelar. Tó, que saiu de casa para entregar as chaves do automóvel a Narcisa, percebe que ela está prestes a ser atropelada e consegue salvá-la no último instante. Sofia perde o controlo do carro e embate violentamente num muro, ficando inconsciente ao volante.

Sofia fica muito combalida depois de embater com o carro no muro. Narcisa, furiosa por ela ter tentado matá-la prepara-se para o confronto mas Tó impede-a dizendo que o que Sofia fez pode jogar a seu favor. Narcisa lá se acalma e Tó chama uma ambulancia para levar Sofia ao hospital.

Em casa, alheios ao que se passou, Rodrigo, Cármen, Daniel e Mara estranham a demora de Sofia mas o mistério desfaz-se quando ela liga ao pai a contar que teve um acidente. Daniel decide avançar imediatamente para o hospital e Rodrigo sai com ele. Cármen e Mara entreolham-se muito preocupadas.

César desabafa em casa que agora que a gravação de Palmira é pública vai ter de se acautelar com Narcisa que tudo vai fazer para o expulsar da Floriz. Rute e Rui são unânimes em considerar que ele já devia ter deixado a empresa há muito tempo. Entretanto, Rosa aparece de surpresa e propõe a César que aceite vender-lhe a sua parte da Floriz, recebendo em troca um ordenado vitalício. Ele recusa de imediato a oferta mas Rosa diz-lhe para não se precipitar a responder e a pensar no assunto. Depois de ela sair, César fica mesmo a pensar se a proposta que acabou de receber não será vantajosa para si.

Rute procura Piedade e conta-lhe que Fialho também lhe pediu que o ajude a morrer, recordando-lhe a carta que escreveu a expressar essa mesma vontade caso viesse a ficar sem qualidade de vida. Piedade fica desalentada e desabafa que pensava que ele já tinha tirado aquela ideia da cabeça, insistindo com Rute que têm de o demover.