Resumo: 233º Episódio - 20 de fevereiro (segunda-feira)

Christian Gnad

Marcelo confronta César com o facto de ele ter ficado a saber por Palmira que ela e Narcisa contribuíram para que Sofia perdesse o bebé e censura o irmão por ter guardado a informação para si. César defende-se com raiva e justifica que foi a forma que arranjou para chantagear Narcisa e evitar que ela o mandasse para a cadeia. Rute confessa que César não pára de o desiludir e Rui também fica perplexo com o que ouve.

Gabriela, Vasco, Hugo e Raul comentam o escândalo que Sofia fez na Floriz, certos de que Bruno vai ficar rapidamente a saber que foi a sua mãe que lhe provocou o aborto.

Tó vai oferecer ajuda a Narcisa mas ela só está preocupada com Bruno e em encontrar forma do filho a perdoar pelo que fez a Sofia.

Bruno procura Sofia e deixa-a em choque ao revelar que o infiltrado que trabalha na Floriz a ajudar Rosa a prejudicar Narcisa é ele próprio.

Rodrigo conversa com Cármen e revela as suas inseguranças e o seu desagrado pelo facto de Bruno ter procurado Sofia e por estar a falar com ela. Cármen, por seu lado, contrapõe que ele não tem razões para estar assim e lembra que vai viajar com Sofia no dia seguinte para os Estados Unidos, onde ela esquecerá tudo.

Sofia é apanhada de surpresa quando Bruno lhe revela que sempre esteve ao lado de Rosa contra a mãe e ele fica em choque quando Sofia lhe revela que perdeu o bebé graças a um comprimido que Narcisa lhe deu para abortar.

Quando César chega à Floriz, Narcisa confronta-o por ter permitido que Sofia ficasse a saber que ela lhe provocou o aborto. Ambos trocam acusações e Narcisa ameaça destruir César, agora que ele já não tem qualquer trunfo contra si.

Bruno, reconhece perante Sofia que foi ingénuo e culpa-se por ter deixado a mãe agir sem a ter denunciado pelo segredo de Dornes que ela guardou para roubar os bens de Rosa. Sofia fica sensível ao discurso que ele faz e tenta despenalizá-lo. Bruno, assume que continua a amá-la e acaba por se ir embora repentinamente, deixando Sofia descorçoada, percebendo que afinal ele nunca foi cúmplice da mãe nem das atrocidades que ela cometeu.

Inês resolve o problema que havia criado no restauro de um banco antigo e o cliente elogia a sua eficiência, ao mesmo tempo que lhe paga o trabalho. Tomás também fica satisfeito com o desempenho de Inês e manda-a para casa dormir uma vez que passou a noite em branco a trabalhar. Bárbara aparece entretanto e convida o namorado para tomarem o pequeno-almoço. Ele acaba por aceitar porque Inês se oferece para tomar conta da oficina por mais uns instantes.

Bárbara apresenta a Tomás dois bilhetes de avião para irem passar uns dias à Madeira e insiste em que não vale a pena disfarçarem que têm opinião diferente quanto à questão de terem filhos. Ele reconhece que não esteve bem ao esconder-lhe que andou à procura de tratamentos de fertilidade e promete não insistir mais com ela para os fazer. Bárbara fica esperançada de que a divergência esteja resolvida e fica feliz quando o namorado se dispõe a fazer a viagem.

Rute reafirma a Fialho que não o vai ajudar a morrer e ele fica amuado, voltando-lhe a cara. Rute muda de assunto e começa a contar-lhe o que César fez com Palmira e Narcisa.

Piedade desabafa com Celeste a sua tristeza pela situação em que Fialho se encontra.

Artur vai desafiar Celeste para um programa a dois mas ela recusa dizendo que tem muito trabalho e ele fica desiludido. No entanto, acaba por se animar com o convite de Beatriz para jantar em sua casa.

Ana Clara fica mais uma vez perturbada com Zé Manuel, pois o marido volta a aparecer de surpresa em casa de Beatriz para a controlar e lembrar-lhe que prometeu nunca mais ver a filha.

Bruno, agride Narcisa com um estalo depois de ter sabido que ela provocou o aborto de Sofia e revela como vingança que foi o espião de Rosa na Floriz. A mãe fica estarrecida e implora-lhe que a perdoe mas Bruno desprende-se dela, grita-lhe que para si morreu e deixa-a prostrada no chão, desfeita em lágrimas.

Rosa vai visitar Júlia e revela a sua incredulidade pelo que Narcisa fez a Sofia para a separar de Bruno. Rosa culpa-se por ter permitido a entrada da irmã na família e pela destruição que ela causou. Daniel não esconde a indignação e desprezo que sente por Narcisa. Cármen alivia a culpa de Rosa dizendo que ela estava demasiado fragilizada pelo acidente quando se valeu da irmã para a ajudar. Sofia escuta angustiada a defesa que Rosa faz de Bruno, revelando que ele esteve sempre ao seu lado contra a mãe. Rodrigo tenta perceber a reacção de Sofia em relação a Bruno e Rosa despede-se de ambos, desejando boa viagem para os Estados Unidos.

A sós no quarto com Sofia, Rodrigo ajuda-a a fazer as malas e procura saber o que é que ela conversou com Bruno. Sofia mostra-se evasiva e sente algum incómodo mas acaba por deixar a ideia que quer viajar o mais depressa possível e esquecer o passado.