Resumo: 232º Episódio - 18 de fevereiro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sofia, Rodrigo e Rosa ouvem estupefactos a gravação em que Palmira revela a César que se fez passar pela mãe de Sofia a mando de Narcisa.

Daniel comenta com Mara a excitação de Júlia pelo facto de voltar a ocupar o quarto da irmã e deseja que Rodrigo trate bem de Sofia quando forem para os Estados Unidos, lamentando que a relação da filha com Bruno não tenha resultado.

Hugo e Rafael fazem uma verdadeira algazarra a verem um jogo de futebol na televisão. Bruno está absorto, metido com os seus pensamentos e decide ir dar uma volta. Hugo estranha o comportamento do amigo por não ligar a futebol e Rafa esclarece que ele gosta é de Sofia e está assim porque ela decidiu regressar aos Estados Unidos. Entretanto, Hugo fica enciumado quando Vasco aparece e Gabriela o leva consigo para a cozinha para aprender com ele a fazer tranquilizantes com plantas. Hugo mostra-se irritado e diz que vai escrever mais piadas.

Depois de ouvir a gravação da conversa entre César e Palmira, Sofia explode de indignação e solta todo o ódio que tem a Narcisa e mais uma vez acusa Bruno de ser cúmplice da mãe. Rosa defende Bruno, constrangida por não poder contar que ele tem estado ao seu lado no combate à irmã.

Rafael despede-se ao telefone de Rita e diz que a adora. Hugo ouve a conversa e desafia Rafa para servir de cobaia e escutar as suas novas piadas só que ele diz que está com dores de cabeça e vai para o quarto. Hugo fica preocupado por deixar Gabriela sozinha com Vasco.

Piedade tem com Rita a conversa franca e aberta que Samuel lhe pediu para ter sobre a sua relação com Rafa. Rita tranquiliza-a e afiança que o amor entre ela e o namorado já aconteceu e que tomaram todas as precauções.

Fialho revela-se deprimido e cansado quando uma das enfermeiras lhe pergunta se não quer comer alguma coisa.

Sofia regressa a casa muito perturbada e cheia de vontade de se vingar de Narcisa, depois de ter ficado a saber que ela se aliou a Palmira para prejudicar a sua gravidez. Rodrigo esforça-se por acalmá-la e aconselha-a a esquecer Narcisa, temendo que ela lhe possa fazer mal, já que provou ser perigosa.

Cármen deixa transparecer alguma felicidade quando regressa a casa com Jam Po depois de ter assistido ao concerto de Norah Jones. Ele oferece-lhe o CD autografado pela cantora e reafirma que nunca lhe iria mentir sobre a relação de amizade que tem com o pai da artista. Cármen contudo não desarma e diz que ele tem de concordar que as histórias que conta parecem irreais. Jam Po dispara sem ela esperar que se quer relacionar com ela da melhor maneira possível e deixa Cármen atrapalhada.

Marcelo fica indignado quando Rosa lhe conta que César fez uma gravação com Palmira em que esta confessou ter-se feito passar pela mãe de Sofia a mando de Narcisa para prejudicar a sua gravidez. O médico percebe de novo o mau carácter do irmão e fica furioso com ele. A conversa é interrompida pela chegada de Bruno que fica curioso para saber porque é que a tia o chamou lá a casa tão cedo. Marcelo deixa-os a sós e Rosa mostra ao sobrinho a gravação que César fez com Palmira. Depois de escutar tudo, Bruno não esconde a sua indignação contra a mãe e decide que vai ter de se despedir da Floriz pois se não o fizer Narcisa perceberá que o infiltrado na empresa é ele. Rosa concorda, embora fique desiludida e tensa por perder o seu aliado, agora que estava mais perto de recuperar a empresa que a irmã lhe roubou.

Daniel conta a Cármen que não vai trabalhar porque quer passar o último dia que Sofia tem antes de regressar aos Estados Unidos mas fica espantado quando Rodrigo conta que ela saiu cedo para ir à Floriz.

Sofia irrompe pelo gabinete de Narcisa na Floriz e confronta-a em fúria com o facto de ela a ter feito perder o bebé. Narcisa fica aterrorizada e pensa que ela está a falar do comprimido abortivo que lhe deu, acabando por confessar que o fez. Sofia fica estarrecida com o que ouve e, cega de raiva, atira-se à mãe de Bruno batendo-lhe de forma descontrolada. Narcisa tenta defender-se mas em vão e só Hugo e Tó que são alertados pela discussão, conseguem retirar Sofia do gabinete, enquanto esta grita que Narcisa é uma assassina e que lhe matou o filho. Os funcionários da Floriz ficam atónitos com o escândalo que se desenrola.

Quando regressa a casa, Sofia está muito perturbada e conta à família que Narcisa foi a responsável pelo aborto que sofreu ao dar-lhe um comprimido para ela perder o bebé. Daniel fica em choque e quando recupera, aconselha a filha a esquecer o que se passou e a seguir em frente com a sua vida. Mara faz o mesmo mas Sofia sente-se incapaz de esquecer o sucedido.

Rita conta a Samuel que já fez amor com Rafael e que está feliz com o namorado que tem. O padre fica apreensivo mas a sobrinha consegue desarmá-lo dizendo que o ama.

Piedade conta com grande preocupação a Tiago que Fialho está com uma infecção respiratória. Bruna, aparece entretanto e Tiago apresenta-a à mãe. Bruna revela-se muito simpática no trato com Piedade.