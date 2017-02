Resumo: 231º Episódio - 17 de fevereiro (sexta-feira)

MartaSantos

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Convidada pela empresa de cosméticos, Rosa aparece deslumbrante no evento de apresentação dos novos produtos mas apenas para provocar Narcisa e consegue o seu objectivo. Narcisa fica tão irritada que quase faz um escândalo e só a mão de Bruno trava a mãe de bater na tia. Bruno, mantém o seu papel e pede a Rosa para se afastar. Narcisa mantém as ameaças a Rosa mas a irmã faz-lhe frente, dá-lhe o seu copo de champanhe e olhos nos olhos diz-lhe que não tem nada a perder e que a Floriz um dia voltará a ser sua. Quando Rosa se afasta, Narcisa em fúria atira o copo de Rosa para o chão.

Depois de passarem a noite juntos, Renata tenta justificar-se a Tiago dizendo que não costuma ir para a cama com todos os clientes a quem vende produtos. Tiago pede-lhe para não se justificar e diz-lhe que talvez motivado pelo chá que bebeu ele é que a seduziu. Os dois, no entanto, concordam que foi muito bom terem estado juntos.

Preocupado com Rita e com o relacionamento dela com Rafael, Samuel pede a Piedade para falar com a miúda, uma conversa de mulher para mulher.

Entretanto, Rita e Rafael namoram muito apaixonados e beijam-se com carinho, assumindo que são um casal perfeito.

Bruna, faz muitas perguntas a Paula sobre o clube e sobre o seu funcionamento. Paula estranha a curiosidade.

Gabriela cai da bicicleta e Vasco faz-lhe um curativo deixando Hugo muito enciumado.

Rafa apresenta Rita à mãe. Rita gosta dela.

Rosa conta a Marisa o que aconteceu quando estava com Marcelo e que teve uma memória de momentos íntimos com Daniel. Rosa mostra-se muito aflita e recusa a ideia de estar na cama com Marcelo e ter memórias do ex-marido. Mas a verdade é que quando Marisa lhe pergunta sobre como está o seu coração, Rosa adianta que está com Marcelo mas não deixa de evidenciar alguma tensão.

Entretanto Marcelo, antes de ir para o hospital, liga a Rosa e diz-lhe que deixou a pen com a fotografia da mãe em sua casa.

Mas a conversa das amigas não é interrompida apenas pelo telefonema. Filipe também aparece de surpresa e beija Marisa sem se aperceber da presença de Rosa. Marisa apresenta-os e Rosa, percebendo que está a mais, trata de ir embora.

Inês faz asneira no concerto de um banco com mais de 100 anos. Tomás repreende-a e ainda fica mais furioso quando ela pede ao cliente para voltar no dia seguinte, um prazo que dificilmente poderá cumprir para resolver adequadamente o problema. Contudo, Inês garante que vai conseguir.

Tomás está muito preocupado com a relação com Bárbara. Mara aconselha-o a tentar perceber os motivos da namorada quando lhe diz que não quer ter filhos e Daniel alerta-o para o facto de que o problema dele é querer ter filhos.

Sofia e Rodrigo vão jantar com Rosa. Sofia pergunta-lhe se é ela que tem estado por trás dos boicotes à Floriz mas Rosa nega qualquer intervenção e lamenta que Rafa tenha sido despedido por causa dessa desconfiança. Para fazer o check-in do voo para os Estados Unidos, Sofia vai ao computador e vê um ficheiro que se chama Palmira. Estranha e pergunta a Rosa porque é que tem um ficheiro com o nome da amiga de Narcisa. Rosa explica que se trata de uma pen que Marcelo trouxe da casa da mãe. Ambas percebem entretanto que se trata de um ficheiro áudio.

Ana Clara diz a Beatriz que já arranjou outra casa para trabalhar e que dentro em breve vai embora.