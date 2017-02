Resumo: 230º Episódio - 16 de fevereiro (quinta-feira)

ana antonio bento

Lia chama Nando para jantar e ele fica incomodado com a pressão que ela exerce na sua vida.

Tiago sente-se um pouco inibido com a demonstração de artigos eróticos mas Renata tenta aliviar o clima, sobretudo quando exemplifica como deve usar o chicote. Renata esclarece que por vender artigos de sexo não é nenhuma tarada e que depois de Artur não teve mais ninguém. No entanto, não deixa de trocar um olhar com Tiago. Os dois sentem-se atraídos um pelo outro mas tentam disfarçar. À saída, Tiago não resiste. Puxa-a para si e beija-a. Renata corresponde.

Tomás procura com alguma impaciência os documentos sobre o tratamento de fertilidade mas não os consegue encontrar. Bárbara chega a casa e tentando ser discreta entrega-lhe a pasta que ele procura.

Cármen fica a saber que Norah Jones vem a Lisboa mas que já não há bilhetes para o concerto. Jam Po aproveita a deixa para lhe dizer que é muito amigo do pai Ravi Shankar e da filha. Cármen não acredita e acha que a história que ele lhe conta é pura invenção. E ainda fica mais céptica quando ele lhe diz que vai ao concerto e que não precisa de bilhete porque entra pelos bastidores. Cármen não lhe liga nenhuma.

Hugo vai ver o espectáculo de stand up e passa o tempo todo a dizer que é melhor do que os outros. Gabriela e Bruno apoiam-no.

Mara encontra uma camisa de dormir de Rosa e Daniel não consegue conter alguma nostalgia ao ver aquela peça de roupa.

Com Marcelo a querer ficar por casa, Rosa pede a Maria para ir dormir fora e surpreende o namorado com um jantar romântico. Marcelo mostra-se um pouco tenso mas acaba por relaxar. No entanto, tinha uma surpresa à sua espera. Ao beijar Rosa ela tem uma memória com Daniel em circunstâncias idênticas às que está a viver.

Rosa vê-se a beijar o ex-marido e a envolver-se com ele na cama. Aflita com as sensações que experimentou ao lembrar-se de Daniel, Rosa explode e pede a Marcelo para a largar e para se afastar. Depois inventa uma desculpa e diz-lhe que a memória que teve foi de França, desencadeada pelo copo de vinho que bebiam. Rosa tenta não dar continuidade à conversa mas confessa que as memórias aparecem sempre no momento errado e a desestabilizam. Achando que está a ajudá-la, Marcelo diz-lhe para que pense no amor que ele sente por ela, sempre que essas memórias aparecerem. Como que a sentir-se com necessidade de se justificar, Rosa reitera o seu amor por ele.

Bárbara descobre os documentos com informação sobre o tratamento de fertilidade que Tomás estava a guardar e reage muito mal. Bárbara lembra-lhe que os dois já tinham decidido não ter filhos porque ela lhe tinha dito que não queria fazer mais tratamentos. Tomás tenta explicar-lhe que só iria voltar a falar do assunto se chegasse à conclusão que o tratamento era viável e adianta que continua a querer ter filhos. Bárbara diz-lhe que se é assim há um problema entre eles.

Jam Po arranja dois bilhetes para o concerto de Norah Jones que Cármen tanto quer ver e pede-lhe para ir com ele. No entanto, Cármen continua a não querer acreditar que ele era amigo do pai da cantora e não diz se aceita o convite. Aliás, até sugere que ele leve Lurdes. Jam Po aceita a sugestão contrariado mas adianta que se for assim até lhe traz um autógrafo.

Bruno, confessa a Rafael que não consegue esquecer Sofia e que a vontade que tem é de ir ter com ela e pedir-lhe para não se ir embora. Rafa aconselha-o a não fazer isso e não se rebaixar mais porque ela já deixou claro que não quer nada com ele.

Bruno, tenta ver o conteúdo do telemóvel da mãe mas é interrompido pela chegada de Narcisa ao escritório. Narcisa revela a Bruno, como se ele não soubesse, que esteve com Rosa e que vai contratar um detective para saber quem é que anda a passar informação à irmã. Entretanto, Tó pergunta-lhe o que vai fazer em relação ao intruso mas Narcisa apenas lhe adianta que está a traçar um plano. De resto, Tó pergunta-lhe porque é que ainda não se viu livre de César e porque até acabou por abortar o plano da prostituta que ia incriminar o sócio mas Narcisa nada adianta.

Bruno, envia mensagem a Rosa a avisar que Narcisa vai contratar um detective e Marcelo fica muito preocupado com o que a vilã possa fazer à namorada. No entanto, Rosa garante-lhe que vai ter todo o cuidado necessário.

O evento com a empresa de cosméticos corre muito bem e Narcisa sente-se orgulhosa e feliz. César aproveita para tirar fotografias junto de Narcisa mas entre os dois as acusações sucedem-se. César lembra-lhe que tão cedo não se vê livre dele. Caso contrário, Bruno fica a saber que foi ela que deu o comprimido a Sofia para ela abortar.

Rosa sugere a Marcelo que compre um presente para a mãe, sem imaginar que à conversa com Rui, Rute, com Fialho no hospital, rejeita qualquer comemoração do aniversário. Marcelo sugere oferecer uma fotografia e Rosa combina comprar a moldura.