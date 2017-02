Resumo: 229º Episódio - 15 de fevereiro (quarta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno vai a casa de Rosa e a tia pede-lhe que tente procurar no computador e no telemóvel da mãe algo que os possa ajudar a fazer com que ela deixe a empresa. Entretanto, quando estão a falar do regresso de Sofia aos Estados Unidos, Narcisa bate à porta deixando-os em pânico e muito tensos.

Bruno esconde-se antes de Rosa abrir a porta a Narcisa vai pedir satisfações à irmã, depois de ter sido mais uma vez enganada por ela. Rosa faz de conta que não sabe de nada e Narcisa ameaça mandá-la para a prisão, dizendo-lhe que foi a última vez que a fez perder dinheiro. Rosa não mostra medo e enfrenta a irmã. Narcisa nunca se chega a aperceber que o telefone de Bruno está em cima da mesa de Rosa. Quando ela vai embora Bruno combina com a tia continuarem a levar o plano em frente ainda com mais cuidado mas também com mais rapidez.

Sofia acaba por mostrar a Rodrigo os sacos de roupa que está a por de lado e que são as roupas de quando estava grávida. Descobre também a ecografia e lembra-se do mal que Bruno e Narcisa lhe fizeram. Rodrigo promete-lhe que com ele vai estar sempre segura e abraça-a.

Mara, Tomás e Daniel vêem recusada a possibilidade de fabricarem as suas peças em França mas não desistem da ideia.

Hugo, apesar de não ter conseguido entrar no concurso de humor, decide ir assistir e leva consigo a namorada, os amigos e Vasco que pede também para ir.

Narcisa prepara o evento de apresentação dos novos produtos para o cabelo feito com camélias da Floriz.

César acusa o irmão Marcelo de saber que Rosa está a prejudicar a Floriz e de saber quem é o infiltrado mas Marcelo nada adianta, lembrando-lhe apenas que tanto ele como Narcisa estão a colher o que semearam.

Rute diz a Fialho que não consegue ajudá-lo a morrer. Apesar de terem falado muito sobre o assunto no passado, Rute confessa que enfrentar a realidade é diferente e não tem coragem. Fialho implora-lhe que o ajude porque quer morrer. Perante a recusa de Rute expulsa-a do quarto. Rute conversa com Marcelo e César e explica-lhe que o pai está muito deprimido e que precisa de ser muito acompanhado. Marcelo está de tal forma preocupado que até recusa sair com Rosa, preferindo ficar em casa a namorar.

Fialho recebe também a visita de Piedade que insiste em dizer-lhe que está a prosseguir a sua vida, tal como ele pediu e que até vai sair com umas amigas à noite. Fialho diz-lhe para se divertir entre um misto de tristeza e de irritação.

Rita escreve a Rafael na parte de trás de uma fotografia dizendo que o ama e que a noite anterior foi inesquecível e que valeu a pena esperar. Inadvertidamente, Samuel vê o que está escrito. Samuel acaba por perguntar a Rita se gosta mesmo de Rafa e como é a relação deles. Rita responde-lhe com normalidade adiantando que Rafa é o seu melhor amigo e namorado que a trata muito bem.

Patrícia escolhe o bolo de casamento e as flores mas Filipe mostra-se distante e atarefado. Entretanto, Tomás diz a Daniel que acha que Marisa se apaixonou depois de vários anos a virar costas ao amor. E quanto ao tratamento de fertilidade garante que está determinado em conseguir uma solução e quando souber o que fazer conta a Bárbara e tenta convencê-la.

Renata diz a Tiago que os amigos não puderam ir e dispõe-se a apresentar-lhe só para ele os produtos da sexshop que tem na mala. Tiago sente-se um pouco inibido.