Resumo: 228º Episódio - 14 de fevereiro (terça-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fialho expulsa Rute do quarto, frustrado por não conseguir a sua concordância para o ajudar a morrer, depois de lhe ter lembrado que já tinha escrito uma carta em que manifestava a vontade de pôr termo à vida se lhe acontecesse alguma coisa.

Quando Rute chega a casa encontra Rui a jantar com Renata e disfarça a sua angústia pela conversa que teve com Fialho. Rui comenta com a filha que não está a ser fácil para si e para Rute lidarem com o facto de Fialho estar preso a uma cama sem esperança de voltar a andar.

Rute lê muito angustiada e triste a carta que Fialho escreveu em tempos manifestando a vontade de morrer se lhe acontecesse algo que lhe retirasse qualidade de vida.

Rosa comenta com Marcelo o golpe que deu a Narcisa obrigando-a a ficar com uma grande quantidade de Flores e o namorado realça que Bruno a tem ajudado muito a prejudicar a mãe. Rosa reconhece que o facto de ainda não ter recuperado a empresa à irmã está a deixar o sobrinho cada vez mais impaciente, apesar de se estar a esforçar para arranjar emprego a Rafael, despedido injustamente por Narcisa.

Marcelo não consegue esconder a sua preocupação pelo estado de saúde do pai e partilha a sua angústia com Rosa.

Raul leva Maria a casa depois do jantar e ela não esconde o seu contentamento pela noite que tiveram. Apaixonados, acabam por se beijar.

Samuel fica perplexo quando Zé Manuel lhe revela na igreja que forçou Ana Clara a deixar de trabalhar em casa de Beatriz para impedir a mulher de se encontrar com Sofia.

Beatriz tenta demover Ana Clara de deixar de trabalhar lá em casa e aconselha-a a fazer terapia de casal com Zé Manuel dando a entender já ter percebido que o marido dela a controla permanentemente. A empregada responde que não se sente à-vontade para expor a sua relação e que se entende com o marido.

Sofia prepara com Rodrigo a viagem de regresso para os Estados Unidos e partilha com ele os sentimentos que os seus problemas familiares desencadearam, confessando que lhe custa separar da família.

Daniel confessa a Mara que não se consegue habituar a viver sem Sofia e que ser pai é uma preocupação constante. Ela lembra-lhe com bom humor que tem mais uma preocupação a caminho, aludindo à sua gravidez. Os dois beijam-se apaixonados.

Cármen regressa a casa e comenta com a família que a Floriz está em pé de guerra depois de ter sido cancelada uma grande encomenda de flores. Daniel, Sofia e Mara debatem a hipótese de Rosa estar envolvida no assunto para prejudicar Narcisa.

Tomás informa Daniel de que vai chegar atrasado à oficina porque marcou um encontro com um médico para avaliar se o tratamento de fertilidade de que tomou conhecimento seria eficaz no caso de Bárbara. Daniel mostra a sua perplexidade por ele não ter contado nada a Bárbara. Antes de sair de casa, Tomás baralha-se com o aparecimento súbito da namorada e troca os papéis que queria levar para o encontro com o médico. Quando está a falar com ele apercebe-se do seu lapso e fica perplexo. Entretanto, Bárbara descobre os folhetos do tratamento de fertilidade de que Tomás se esqueceu e fica muito surpreendida.

Na oficina, com os patrões fora, Inês recebe um cliente e dá-lhe conselhos sobre um móvel antigo que herdou e quer restaurar.

Tiago recebe uma rapariga de nome Bruna que pretende inscrever-se no ginásio e toma conta do assunto pessoalmente. A conversa entre os dois decorre com grande cumplicidade e Tiago até apresenta Paula à nova sócia. Depois de fazer a inscrição, Bruna resguarda-se e faz uma chamada para alguém a quem diz com grande mistério que já está inscrita no ginásio e que tudo está a correr como planearam.

Celeste partilha com Beatriz a sua felicidade por ter um cantinho no clube para o seu gabinete de estética e o amor que tem por Artur, embora desconfortável por ter sido a responsável pelo fim da sua relação com Renata.

Nuno confessa a Artur durante a aula de matemática que tem um fraquinho por Júlia mas revela que não a pediu em namoro.

César fica muito tenso quando Ana assume que é impossível conseguirem escoar as flores que têm armazenadas depois de a encomenda ter sido cancelada. Ele fica incomodado por não conseguir falar com Narcisa.