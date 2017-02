Resumo: 227º Episódio - 13 de fevereiro (segunda-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conta a Daniel que descobriu um novo tratamento de fertilidade que quer propôr a Bárbara, embora tema que ela reaja mal e termina a relação com ele.

Daniel mostra-se compreensivo e diz que ele deve falar com a namorada, sabendo que terá de correr o risco de poder perdê-la.

Bárbara também desabafa com Marcelo sobre a sua opção de não ter filhos, consciente de que está a contrariar a vontade de Tomás e que isso pode comprometer a relação no futuro. No entanto, apesar das dúvidas, Bárbara mostra-se esperançada de que vai ficar com Tomás.

Depois de Rosa, Fernanda conta na associação a angústia que viveu depois de também ter perdido temporariamente a memória. Rosa emociona-se com aquele relato e fica pensativa quando ele termina.

Narcisa fala a alguns funcionários da Floriz e alerta para a importância da grande encomenda de flores que estão prestes a entregar, recomendando que nada pode correr mal. Gabriela defende que todos estão conscientes da situação, Vasco diz-se pronto para trabalhar enquanto Hugo assegura que o pessoal está habituado a lidar com a pressão.

Depois de Narcisa ir para o gabinete, Tó vai ter com ela e pede desculpas por tê-la deixado em vão à sua espera no anexo. Ela desconfia do que ele andou a fazer e exibe-lhe o artigo de jornal em que Rogério aparece como fugitivo e o seu retrato robot, insinuando que aquele é o homem com quem ele teve problemas. Tó mente e defende-se dizendo que aquele é apenas um conhecido com quem nunca mais teve contacto e que o problema que tinha já está resolvido. Narcisa dá a ideia de ficar convencida com aquelas explicações mas depois de Tó sair do gabinete guarda numa gaveta o recorte de jornal e o retrato robot de Rogério.

Provocado por Maria, Rodrigo decide oferecer um ramo de flores a Sofia, que, por seu lado, anuncia que está curada da lesão e que logo que queira poderá voltar aos Estados Unidos.

Rita vai ter com Rafael a casa dele e mostra-se muito entusiasmada por estarem de novo juntos.

Bruno, telefona a Rosa para a avisar que tudo está a correr normalmente nas estufas com a encomenda grande que Narcisa está a preparar.

Hugo fica arrasado por não ser seleccionado para o concurso de piadas e vai embora, enquanto Gabriela sai atrás dele para o confortar. Vasco e Bruno entreolham-se preocupados.

Pressionado por Renata e Paula, Tiago decide ir à reunião de promoção dos objectos sexuais.

Rita confessa a Rafael que está preparada para se entregar, embora nervosa e apreensiva. Ele acarinha-a e leva-a para o quarto, tentando tranquilizá-la.

Quando Piedade o visita, Fialho finge estar mais animado, reafirma que gosta dela e pede-lhe que esqueça a conversa em que lhe pediu que o ajudasse a morrer, prometendo-lhe que não vai pensar mais nisso.

Rute é convocada para visitar Fialho logo que possa e decide ir naquela mesma noite, pedindo a Rui que fique à sua espera e rejeitando a sua companhia para a acompanhar ao hospital.

Maria arranja-se nervosa para sair com Raul mas Joana assegura que ela está muito bonita. Quando ele chega, Maria procura saber onde é que a vai levar a jantar mas o amigo insiste em manter a surpresa.

Depois de fazerem amor pela primeira vez, Rita e Rafael conversam um pouco constrangidos sobre o assunto. A conversa é interrompida pela chegada de Hugo que vem irritado por ter sido rejeitado no concurso de comédia. Gabriela justifica o mau humor do namorado. Rita, atrapalhada, acaba por se ir embora acompanhada por Rafael.

Narcisa recebe uma chamada de Arnaldo a cancelar a grande encomenda de flores que tinha feito e fica em estado de choque.

Piedade partilha com Samuel o seu alívio depois de ter visitado Fialho, convencida de que ele está a aceitar melhor o facto de estar tetraplégico.

Fialho recebe a visita de Rute no hospital e à semelhança do que fez com Piedade, pede à ex-mulher que o ajude a pôr termo à vida. Rute fica estarrecida com o que ouve.

Narcisa fica furiosa e desorientada depois de Arnaldo cancelar a gigantesca encomenda de Flores que lhe tinha feito e acusa Rosa de estar por trás do plano para mais uma vez a prejudicar. César também não tem dúvidas de que foi a irmã a desferir mais um rude golpe para a Floriz.

Rute fica muito abalada quando Fialho lhe pede ajuda para acabar com a vida e recusa-se a fazer-lhe a vontade, mesmo depois de saber que ele fez o mesmo pedido a Piedade.

César acusa Narcisa de estar desatenta e de permitir que Rosa continue a prejudicar a empresa e censura-a por ter despedido Rafael que afinal não é o cúmplice da irmã. Narcisa fica ainda mais furiosa e começa a pensar numa forma de atenuar o prejuízo que vai ter por causa da encomenda das flores ter sido cancelada.

Rafael partilha com Bruno a sensação de ter sido o primeiro rapaz a envolver-se intimamente com Rita. Bruno, recebe entretanto uma chamada da mãe e diz que tem de sair rapidamente para ir ter com ela à Floriz, revelando que ela está muito nervosa.

Bruno encontra a mãe furiosa e ela conta-lhe que a encomenda foi cancelada, reforçando que tem de descobrir o infiltrado que está a ajudar Rosa, suspeitando de toda a gente menos dele, por ser sangue do seu sangue. Ele finge não saber de nada e Narcisa pede-lhe ajuda para contactar alguns clientes na esperança de conseguir vender algumas flores que estão armazenadas.