Resumo: 226º Episódio - 11 de fevereiro (sábado)

Rosa relata a Marcelo a experiência que teve na Associação Novamente e incentiva-o a tentar encontrar ali a ajuda de que precisa para resolver o problema de saúde de Fialho. Marcelo assume que ainda não está preparado para lidar com a tragédia que se abateu sobre o pai.

Rute mostra-se preocupada com Rafa e pergunta a César porque despediram o rapaz da Floriz. O filho assume que existe a suspeita de que ele tenha passado informações da empresa a Rosa e a mãe deseja que exista mesmo um infiltrado que combata Narcisa.

Bruno despede-se de Narcisa e informa-a que já deixou tudo pronto para a colheita de flores no dia seguinte. A mãe responde que vai ficar mais um pouco e olha para a chave do anexo que Tó lhe deixou para que vá ter com ele para jantarem.

Quando Rogério chega a casa de Tó vem armado e revista-o e não encontra qualquer arma mas assim que se aproxima da mala para ver o dinheiro, Tó agarra na pistola que tinha escondido em cima da mesa e dá-lhe uma coronhada. Depois prende-o com a fita e leva-o para a mala do carro.

Gabi elogia o jantar de Maria e esta responde que não fez nada de especial. Hugo fala do concurso de piadas em que se inscreveu e acredita que vai ser seleccionado.

Rogério tenta escapar a Tó quando ele o retira da bagageira do carro mas este agride-o e ordena-lhe que fique sossegado. Depois, arrasta Rogério até uma cova e dizendo que não pode aceitar ameaças, dá-lhe um tiro na cabeça fazendo-o cair para a cova. Com grande frieza, agarra numa pá e começa a sepultar o antigo cúmplice.

Narcisa entra no anexo em que Tó vive e detém-se a ler o artigo de jornal que fala da fuga de Rogério.

Bruno fica muito incomodado ao ouvir Rafael lamentar-se por não conseguir arranjar trabalho depois de ter sido despedido da Floriz por algo que não fez. Quando fica sozinho, Bruno telefona a Rosa e pressiona a tia para que arranje um emprego a Rafael, pois já não aguenta ver o sofrimento do amigo. No seguimento da conversa, lamenta-se pelo facto de Rosa ainda não ter conseguido reempossar-se da empresa e de não poder contar a Sofia que sempre esteve do lado dela contra a sua própria mãe. Rosa pede a Bruno um pouco mais de paciência pois acredita que o fim de Narcisa está perto depois do novo golpe que lhe vai dar.

Cármen fica cheia de ciumes depois de perceber que toda a família aceitou meditar com Jam Po, coisa que sempre se recusou a fazer com ela. Sofia e Daniel desvalorizam o assunto mas Sofia insiste com o pai que a avó está apaixonada e não quer assumir os seus sentimentos.

A conversa sobre Jam Po desperta a paixão em Mara e Daniel que se envolvem em carinhos quando se recolhem no quarto.

Jam Po insiste em seduzir Cármen e ela tem cada vez mais dificuldade em resistir-lhe.

Depois de enterrar Rogério no mato, Tó regressa ao carro e recupera por instantes o fôlego. Cansado, liga o carro e vai embora. Quando chega a casa, recompõem-se com dificuldade pois está exausto e começa a despir-se lentamente.

Marcelo insiste com Fialho para que se alimente e permita que Rute o visite. O pai continua pouco recetivo e sem querer ter as pessoas à sua volta, atitude que perturba Marcelo.

Rosa partilha na associação a sua experiência de vida depois de ter sofrido o acidente que lhe roubou a memória. O seu relato emocionado perturba a assistência, em particular Fernanda que, depois de escutar o que Rosa diz, ganha coragem e toma a palavra para falar de si. No Final da sessão a empatia entre ambas é evidente, levando-as a trocarem as suas experiências.