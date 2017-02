Resumo: 225º Episódio - 10 de fevereiro (sexta-feira)

Christian Gnad

Rosa paga a Arnaldo por ajudá-la no esquema da encomenda falsa para prejudicar Narcisa. Marcelo ainda chega a tempo de ver Arnaldo a sair de casa e Rosa acaba por lhe explicar qual é o seu plano. Marcelo, mais uma vez, condena Rosa por estar a tentar prejudicar a empresa só para se vingar de Narcisa mas a mulher diz-lhe que não tem alternativa. Para tentar compensar o desagrado de Marcelo em relação ao que ela está a fazer, Rosa telefona a Júlia e pergunta-lhe o nome de uma associação que ela conheceu quando fez um trabalho para a escola e que ajuda pessoas vítimas de acidentes.

Rafael entrega a Rute um desenho para ela oferecer a Fialho onde se vêem duas mãos e a palavra hope. Rafael acaba por contar a Piedade que foi despedido da Floriz porque Narcisa acha que ele passava informações a Rosa para prejudicar a empresa e a ela. Rafael nega que alguma vez tenha feito isso mas Piedade fica a pensar se é verdade que Rosa anda a tentar prejudicar Narcisa e oferece-se para ajudar se souber de algum trabalho.

Entretanto, confronta César com o sucedido e diz-lhe que não acredita que Rafael tenha feito alguma coisa. César não se compromete mas adianta que desde que ele saiu não houve mais nenhuma situação.

Piedade vai visitar Fialho e leva-lhe uma fotografia deles quando foram na viagem à Madeira. Coloca a fotografia numa mesa aos pés da cama onde ele possa ver e lembra-lhe que continua a amá-lo muito e a precisar dele. Depois percebe que Fialho quer mesmo ficar sozinho e vai embora, acreditando no entanto que ele ficará a pensar no que ela lhe disse.

Nando veste uma camisa clássica que Lia lhe deixou ficar mas que é muito diferente do seu estilo. Elisa acha que não lhe fica bem mas Nando mesmo sentindo-se apertado recusa-se fazer a desfeita a Lia. Elisa critica-o porque acha que ele não gosta verdadeiramente dela e só permanece na relação porque se sente muito bem tratado.

Marisa confessa a Renata que se sente muito atraída por Filipe e que pela primeira vez convidou um homem para ficar com ela a ver um filme e a dormir. Renata avisa-a de que está a apaixonar-se. Apesar de saber que é isso mesmo, Marisa tem medo de assumir e nem sequer coloca a hipótese de dizer a Filipe o que sente. Renata também confessa que gostava de ter um novo relacionamento agora que já ultrapassou o fim da relação com Artur.

Artur tenta aproximar-se de Celeste mas ela continua a não querer ter nenhum relacionamento com ele. Artur decide então convidá-la para um jantar.

Sofia vai entregar Nuno a casa de Beatriz e tenta conversar com Ana Clara mas ela só lhe pede para se ir embora com receio que Zé Manuel apareça. Ana Clara diz-lhe que sabe que o marido não quer que elas falem e pede-lhe que lhe diga que ela também não quer nada com ela. Entretanto Zé Manuel telefona e Ana Clara fica aterrorizada. Sofia percebe e acaba por ir embora mas Ana Clara tranquiliza quando ele lhe diz que está atrasado.

Beatriz e Sofia comentam a situação e concluem que certamente Ana Clara é vítima de violência doméstica e que está convencida que essa é uma forma de amar. Sofia, no entanto, não pretende ajudá-la porque acha que essa foi uma opção dela.

Rita sente-se cada vez mais apaixonada por Rafael e ele retribui-lhe esse amor.

Tó telefona a Rogério para se encontrarem. Comunica a Narcisa que vai sair. Ela acha que ele vai ter com outra mulher mas o homem nega e até lhe dá a chave do anexo para ela ir ter com ele depois do jantar. Narcisa estranha. Tó agarra numa pasta de executivo, na arma e na fita adesiva e fica à espera do encontro com Rogério.

Rosa vai à Novamente, a associação que ajuda pessoas vítimas de acidentes, para tentar perceber se há algum tipo de ajuda que possam oferecer a Fialho e à família. Acaba por perceber que a associação também tem um grupo que apoia casos como o seu. Rosa diz a Marcelo que vai passar a frequentar a associação e confessa que gostava que ele também fosse. No entanto, Marcelo pede-lhe mais algum tempo porque ainda não se sente confortável a partilhar o que aconteceu ao pai com outras pessoas.

Tomás e Mara concluem o desenho da linha de mobiliário deixando Daniel e Inês positivamente surpreendidos. No entanto antes de deixar a oficina, Tomás ainda tem um trabalho para fazer:, senta-se ao computador e procura tratamentos de fertilização. Apesar de não dizer nada e saber que há outras opções, Tomás gostava de ter um filho com Bárbara e sente alguma frustração de aceitar que isso não será possível.

Jam Po convida a família para fazer uma meditação à noite. Cármen fica muito enciumada porque Sofia e Rodrigo aceitam.