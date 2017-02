Resumo: 224º Episódio - 9 de fevereiro (quinta-feira)

Christian Gnad

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mara fica feliz quando já no seu quarto Júlia a surpreende aparecendo com uma panqueca cheia de mel para lhe dar.

Cármen limpa com Lurdes e Sofia a sujeira que Nuno e Júlia deixaram na cozinha e mostra-se resignada a que Jam Po continue lá em casa a substituir o jardineiro. Jam Po, por seu lado, comenta com Viriato que Cármen é a mulher da sua vida.

Marisa combina sair com Tomás e Bárbara mas quando vai a sair Filipe toca à porta e apresenta-se com um ramo de flores. Marisa não resiste e acaba por ficar com ele em casa.

Depois das críticas dos amigos que não se riram com nenhuma piada e ao contrário do que seria de prever, Hugo não desiste do concurso de comédia deixando Bruno, Gabriela e Rafael muito surpreendidos. Na verdade, Hugo esclarece que as críticas deles ainda lhe deram mais força para prosseguir.

Desesperada e a precisar de desabafar com alguém, Piedade conta ao padre Samuel que Fialho, incapaz de continuar a viver sem se poder mexer, lhe pediu para o ajudar a por fim à vida. Piedade adianta que não contou a ninguém e que lhe disse que seria incapaz de fazer o que ele lhe pedia. Samuel conclui que o que tem de fazer é que Fialho volte a querer viver mas reconhece que não será fácil.

Mesmo sendo inicialmente rejeitado, Samuel vai falar com Fialho e pede-lhe para não desistir da amizade de todos que o rodeiam porque eles continuam a precisar que ele esteja presente. Fialho acha que já não serve para nada nem para amigo mas Samuel explica-lhe que mesmo não podendo ir com ele ao café que continua a precisar dos seus conselhos e da sua amizade. Explica-lhe que ninguém alterou a sua vida por causa da doença dele mas que todos continuam a precisar dele. Fialho fica a pensar nas palavras de Samuel.

César comunica a Narcisa que o armazém tem problemas nas canalizações. Narcisa fica furiosa a achar que deviam acabar já por vender o armazém porque só está a dar prejuízo mas César continua a insistir em manterem o projecto.

Entretanto, sem saber que se trata de mais uma cilada preparada por Rosa, Narcisa recebe um cliente que quer fazer uma encomenda de última hora, muito avultada para uma prova de hipismo. Inicialmente Narcisa diz que não tem capacidade para fornecer tantas flores mas quando o cliente lhe diz que está disposto a pagar a pronto, pondera e pede-lhe algum tempo para ver se tem capacidade para fornecer as flores pedidas.

Com Piedade ocupada a tratar de Fialho, Tiago pede à mãe para contratar uma pessoa que temporariamente o possa ajudar na parte administrativa do Aliança. A mãe compreende e aceita e Tiago convida Paula que fica muito satisfeita por poder ganhar algum dinheiro.

Ana Clara comunica a Beatriz que vai ter de ir embora porque não quer continuar a encontrar-se com Sofia. Beatriz ainda tenta convencê-la a ficar mas a mulher diz-lhe que já começou a procurar outra casa e que terá mesmo de ir embora.

Sofia também estranha a atitude de Zé Manuel e a hostilidade para com ela e comenta isso mesmo com a avó. Cármen sugere-lhe que se mantenha distante. Sofia não percebe como é que ele pode achar que ela pretende roubar-lhe Ana Clara quando a única coisa que quer é distância dela.

Muito subserviente e compreensivo, atitude que Cármen estranha, Jam Po oferece-lhe um pacote de chá branco da China.

Narcisa fala com Ana e decide cancelar a encomenda da federação de patinagem para aceitar a nova encomenda. De imediato telefona ao cliente que se mostra muito satisfeito. Rosa, que está ao lado de Arnaldo quando este fala com Narcisa, ouve a conversa e fica igualmente muito feliz por ter conseguido por em prática o seu plano, enganando a irmã.