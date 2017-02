Resumo: 223º Episódio - 8 de fevereiro (quarta-feira)

Christian Gnad

Tiago percebe a tristeza de Piedade mas a mãe esconde que Fialho lhe pediu que o ajude a pôr termo à vida.

César fica contrariado por ter de substituir as canalizações do armazém onde vai instalar o novo café da Floriz e comenta com Rui que estas obras inesperadas vão encarecer o projecto. Entretanto, reafirma a intenção de ir visitar o pai apesar de ele se recusar a ter visitas. Rute partilha com Rui e César que Marcelo já arranjou um psicólogo para acompanhar Fialho.

Fialho discute com Marcelo por ele lhe ter arranjado um psicólogo e pede ao doutor Verde que se vá embora. Marcelo fica destroçado com a atitude do pai.

Zé Manuel refugia-se na igreja para rezar e confessa ao padre que tem medo de não controlar os ciumes e de poder agredir Ana Clara. Samuel tenta amenizar a angústia do homem mas ele fica ainda mais revoltado sem aceitar que a mulher veja Sofia apesar de ser sua filha e assegura que nunca permitirá que a mulher o deixe. Samuel fica muito apreensivo e começa a rezar com Zé Manuel.

Sofia avisa Beatriz que depois do treino passa por sua casa para ir buscar Nuno e levá-lo para ele e Júlia brincarem. Entretanto, confessa que a sua desilusão com Ana Clara se mantém, apesar de a mãe já ter explicado porque é que a abandonou à nascença. Beatriz assume compreender as razões de Daniel para não querer que Júlia vá lá a casa.

Depois de rezar com o padre Samuel, Zé Manuel telefona a Ana Clara e diz que a vai buscar para darem um passeio quando ela sair do trabalho. A mulher responde-lhe muito nervosa que não o quer lá em casa porque Beatriz não gosta e avisa-o que não quer ser despedida. O marido promete esperá-la apenas quando ela estiver mesmo de saída.

Piedade evita falar de Fialho a Beatriz e quando o vai visitar, insiste que apenas o ajudará a viver e nunca a morrer. Fialho fica frustrado e desiludido porque a mulher insiste em que conseguirão ser felizes apesar de ele estar tetraplégico.

Narcisa fica radiante depois de fechar o negócio de fornecimento de flores para o evento desportivo e partilha a sua alegria com Tó. Ele propõe-lhe que comemorem juntos e fica de lhe ligar mais tarde para combinarem. Narcisa pergunta-lhe se já resolveu o problema que tinha com o antigo colega e Tó mente dizendo que sim.

Sofia vai buscar Nuno a casa de Beatriz e fica constrangida por ter de falar com Ana Clara. A mãe também não está confortável mas o pior está para vir. Zé Manuel aparece de surpresa e ao ver Sofia sente-se enganado pela mulher e fica progressivamente fora de si, sem que Sofia consiga perceber o que se está a passar. Depois de Sofia e Nuno saírem de casa, Zé Manuel acusa Ana Clara de se andar a encontrar às escondidas com a filha e atira ao chão um jarro de água que se desfaz em pedaços. Ana Clara fica gelada de medo e Zé Manuel ameaça dar cabo dela ali mesmo.

Rogério espera por Tó no anexo e quando ele entra exibe a pistola e manda-o sentar, dizendo que vão ter uma última conversa, pois só se deixa enganar uma vez. Tó fica em choque e percebe que está encurralado.

Zé Manuel grita com Ana Clara e chama-lhe falsa e mentirosa por estar a encontrar-se com Sofia. Ela tenta negar mas ele não acredita em coincidências e só acalma quando Ana Clara lhe pede para saírem de Lisboa para se afastarem de Sofia. Mas por pouco tempo. Completamente transtornado, Zé acaba por concluir que mais uma vez Ana Clara quer manipulá-lo e que pretende sair de Lisboa para depois voltar sozinha para junto da filha. Deixando Ana Clara surpreendida, o marido decide que ficam em Lisboa mas ela terá de procurar outro emprego e obriga-a a jurar que assim fará.

Rogério, furioso com Tó, por quase ter sido apanhado pela polícia, ameaça-o e exige-lhe 50 mil euros em 24 horas. Tó diz que não tem o dinheiro mas Rogério nem quer saber.

Muito contrariado e sem vontade nenhuma, Jam Po começa a arrumar as suas coisas para ir embora mas à conversa com Viriato, que se queixa de estar muito cansado e com alguma dificuldade de carregar com os sacos de terra, acaba por ter uma ideia. O jardineiro pede férias para ir tratar de um tio que supostamente caiu e partiu os dois pulsos e ele fica a tratar do jardim. Viriato aceita a proposta e comunica a Cármen que vai ter de se ausentar durante um mês para cuidar do tio. Sugere ainda que seja Jam Po a tratar do jardim. Cármen, inicialmente rejeita a ideia mas depois acaba por aceitar. Jam Po paga a Viriato o favor que lhe fez e explica-lhe que agora tem 30 dias para conquistar Cármen porque ela é a mulher que o completa e o levará à felicidade suprema.

Mara fica um pouco transtornada quando tenta preparar uma sandes na cozinha e Júlia e Nuno não param à sua volta a tentar fazer panquecas e a sujar tudo. Habituada a ter o seu espaço, Mara tem dificuldade em lidar com a situação.

Daniel mostra na oficina a Tomás a ecografia que Mara fez e Bárbara fica desconfortável com a conversa.