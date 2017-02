Resumo: 221º Episódio - 6 de fevereiro (segunda-feira)

Christian Gnad

Rafael está menos efusivo de que é costume e confessa a Rita que não está com inspiração e vontade de desenhar. Ela pergunta se é pelo facto de ainda não se ter envolvido com ele mas Rafael nega. Rita consegue animar o namorado depois de colocar a tocar uma música nova que os leva a dançar, apaixonados.

Bruno conta a Rosa que não conseguiu que o pai lhe contasse fosse o que fosse sobre o dia em que ela foi atrás dele e de Narcisa para Paris. A tia fica desiludida mas pede-lhe que continue atento.

Tó combina com Narcisa ir ter com ela ao hotel e vai a casa para se arranjar. Rogério faz-lhe uma espera e quando ele chega a casa força a entrada empunhando uma pistola e perguntando se ele pensava que a última vez que o tinha visto era quando o traiu no assalto que fizeram ao banco. Tó fica receoso sem perceber se Rogério lhe vai fazer mal e ele acaba por ameaçá-lo com a pistola, exigindo-lhe metade do dinheiro com que ficou depois de o ter traído no assalto. Tó diz que perdeu todo o dinheiro na fuga e enquanto entretém Rogério com a conversa, consegue alcançar a sua arma, reequilibrando as forças.

Gabriela aparece com Vasco em casa e diz a Bruno que têm um convidado para jantar. A ideia não agrada a Hugo que apesar disso se conforma com a vontade da namorada que sugere uma noite de petiscos e jogos para se divertirem.

No anexo, Rogério e Tó continuam a enfrentar-se e envolvem-se numa luta intensa corpo a corpo tentando desarmar-se. Na refrega, deitam ao chão pratos e panelas, fazendo muito barulho que se ouve na casa ao lado. Bruno fica preocupado com o pai e vai ver o que se passa. Quando bate à porta, obriga Rogério a esconder-se e Tó a mentir, dizendo que caiu de um banco e que provocou os estragos que estão à vista. Bruno, acata a explicação do pai e vai embora. Rogério sai do seu esconderijo e sempre de arma na mão, dá a Tó um ultimato para que arranje o dinheiro que lhe deve ou conta à polícia onde ele está. Tó promete tentar arranjar o dinheiro.

Depois do jantar, Hugo, Gabriela, Rafael, Vasco e Bruno fazem vários jogos. Hugo começa a vangloriar-se mas acaba por perder sempre, exigindo mudar de parceiros. Gabriela, tem pena e diz que fica a fazer parceria com ele.

Lia, prepara o jantar a Nando e cheia de charme promete servir-lhe a sobremesa no quarto.

Tó vai ter com Narcisa ao hotel e leva-lhe um presente. Ela percebe que ele não está bem até porque tem a marca de agressão de Rogério na cara. Tó mente e diz que bateu num móvel, reconhecendo apenas que tem um assunto pendente para resolver com um antigo colega. Para acabar com a conversa faz com que Narcisa abra o presente. Ela fica radiante com os brincos que se apressa a colocar. Tó coloca-se atrás de Narcisa e vai beijando o seu pescoço levando-a ao êxtase. Narcisa beija Tó com sofreguidão e conduzindo-se ambos para a cama.

Piedade apressa-se a tomar o pequeno-almoço para ir visitar Fialho ao hospital. Tiago e Rita assumem o desejo de também lhe fazerem uma visita, caso ele já esteja mais bem disposto. Piedade fica de avaliar a situação.

Marcelo tenta convencer Fialho a receber visitas mas o pai mantém-se irredutível e reafirma que não quer ver ninguém.

Marcelo fica arrasado depois da conversa com o pai mas Rosa faz-lhe uma visita de surpresa e tenta animá-lo, levando-lhe o pequeno-almoço que ele gosta.

Mara mostra a Inês a linha de mobiliário infantil que está a conceber com Daniel e a rapariga não esconde o entusiasmo. Daniel confessa a sua preocupação porque Mara teve algumas dores durante a noite e conta que têm de ir agora ao hospital para que Bárbara a observe e veja se o bebé está bem.

Piedade fica muito triste quando Marcelo a informa da vontade do pai em não receber sequer a sua visita mas mostra-se decidida a não desistir de o ver.

Rosa fica sozinha no gabinete e Daniel engana-se e entra ali na expectativa de encontrar Bárbara e Mara. Justificando a sua presença, revela que a namorada foi fazer uma ecografia e Rosa tem de imediato uma memória do dia em que soube que esperava uma menina, Júlia, a filha de ambos. Rosa conta a memória a Daniel e ambos se emocionam. Entretanto, Marcelo regressa ao gabinete com Piedade, gerando-se um momento de grande constrangimento para todos. O ambiente desanuvia com a chegada de Mara que recebe as felicitações pela sua gravidez. Depois de Bárbara e Daniel irem ter com Bárbara, Piedade mostra-se conformada por Fialho não ter querido vê-la mas afirma que tem paciência e garante que vai esperar o que for preciso para o ver.

Hugo tem ideia de entrar num concurso de piadas na esperança de ganhar o prémio para pagar a multa à ASAE. Gabriela não fica muito convencida e replica que ele se está a deixar influenciar por Vasco que elogiou as suas graças.

Jam Po insiste com Cármen para que ela reconheça que está apaixonada por ele mas a sua investida não tem êxito e ela reafirma que o quer ver fora de casa quanto antes. Sofia acha graça ao facto de a avó protestar com Jam Po.