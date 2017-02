Resumo: 219º Episódio - 3 de fevereiro (sexta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Celeste fica desconfortável com o assédio de Artur, que continua a beijá-la no local de trabalho. Entretanto, o momento ardente é interrompido por uma cliente que bate à porta do gabinete de estética e Artur vê-se forçado a ir embora, mal disfarçando a sua desilusão.

Beatriz oferece um presente a Artur como forma de lhe agradecer por ter salvado Nuno e pede-lhe que continue a dar aulas de matemática ao filho. Os dois trocam um sorriso de cumplicidade.

A viver um romance tórrido com Filipe, Marisa fica desiludida depois de ele lhe dizer de surpresa que vai fazer uma viagem de trabalho no dia seguinte.

Lia fica radiante com Nando porque ele lhe arranja mais clientes para os seus kits do amor e convida-o para um jantar de comemoração, agradecendo a sua ajuda e amizade.

Tó e Narcisa quase são apanhados por Bruno quando estão prestes a envolverem-se no anexo, depois de ela lhe ter ido devolver a carteira de que ele se esqueceu na Floriz. Narcisa tem de esconder-se na casa de banho, enquanto Tó vai abrir a porta ao filho.

Rosa vê um filme com Marcelo e uma das cenas faz com que tenha a memória de ter encontrado Tó e Narcisa em Paris quando foi atrás deles para recuperar o dinheiro que tinham roubado ao pai. Ainda combalida, Rosa relata a Marcelo a visão que teve, recordando que esteve em Paris à procura de Tó e Narcisa na tentativa de recuperar o dinheiro que eles tinham roubado ao pai, mas que não consegue ainda perceber o que de tão grave se passou nessa viagem. Rosa insiste em saber o que aconteceu.

Tó pede a Narcisa para ficarem juntos depois de terem feito amor mas ela reafirma que não têm qualquer relação. Quando se prepara para ir embora, derruba uns papéis de Tó, entre os quais o retrato robot de Rogério, que ele tem em cima da mesa. Tó fica tenso e apressa-se a apanhar as folhas, escondendo-as de Narcisa. Ela fica curiosa para saber o que ele fez na vida depois de se terem separado e Tó, enquanto se lembra do assalto em que traiu Rogério, responde que se limitou a fazer alguns biscates.

Mara fica desconfortável com a conversa que se desenrola com a família de Daniel sobre a sua gravidez e pede delicadamente para que se mude de assunto. Cármen e Jam Po não se entendem porque ela reage mal a tudo o que ele diz.

Beatriz chega a casa depois de um cansativo dia de trabalho no clube e encontra Zé Manuel à espera de que Ana Clara termine o trabalho. Depois de a empregada sair com o marido, Beatriz pergunta a Nuno se Zé Manuel esteve sempre ali e fica apreensiva quando o filho confirma que sim e que até jogaram juntos.

Bruno, confessa a Rafael que não consegue deixar de pensar em Sofia. O amigo, por seu lado, afirma que acredita nele quando garante não ser o espião de Rosa na Floriz e reconhece que está difícil arranjar um novo emprego. Num momento de desabafo, Rafael confessa a sua insegurança relativamente ao que Rita sente por si, já que continua a não querer envolver-se intimamente com ele. Bruno, desvaloriza o assunto e recomenda-lhe que seja paciente.

Hugo considera a possibilidade de posar nu como modelo para ganhar o dinheiro suficiente para pagar com Gabriela a multa da ASAE. A namorada fica indignada com ele, enquanto Bruno e Rafael riem com vontade da ideia do amigo e da reacção de Gabriela.

Lia e Nando, ligeiramente embriagados não resistem à paixão e envolvem-se num momento de amor escaldante. Ela fica particularmente excitada quando ele lhe chama mãezinha e pede-lhe que repita a palavra sem parar.

Rosa conta a Bruno a visão que teve e pede-lhe que tente sondar Tó discretamente para ver se ele revela o que aconteceu quando ela foi a Paris atrás dele e de Narcisa. Bruno, acede a falar com o pai e a tia recomenda-lhe que seja cauteloso.