Resumo: 218º Episódio - 2 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

A conversa decorre com grande tensão e Sofia não aceita que a mãe a tivesse abandonado para ficar com Zé Manuel, o grande amor da sua vida. Furiosa, Sofia prepara-se para sair do café e Ana Clara segue-a até à porta mas fica petrificada quando Zé Manuel aparece de surpresa e pergunta o que é que se está a passar.

Daniel fica muito irritado depois de falar com Rodrigo ficando a saber que Sofia se foi encontrar com a mãe biológica ao café. Mara tenta acalmá-lo e aconselha-o a deixar a filha correr atrás da sua história, certa de que se ela se magoar conseguirá sobreviver.

No café, Zé Manuel faz um escândalo ao encontrar Sofia com Ana Clara e humilha a mulher enfatizando à filha que ela a voltará a apunhalar pelas costas na primeira oportunidade, tal como fez quando a abandonou. Sofia recusa-se a ouvi-lo e Joana pede-lhe que fale mais baixo porque está a incomodar os clientes. Ana Clara fica muito aflita com o comportamento do marido e tenta explicar-lhe que apenas se encontrou com Sofia naquela ocasião para responder às suas perguntas sobre o passado. Sofia vai-se embora com Rodrigo, amargurada com a mãe e com o que ouviu da boca de Zé Manuel. Este, descontrolado, insulta Ana Clara e vira-lhe as costas dizendo que nunca mais o verá porque lhe mentiu. Ana Clara tenta sair atrás do marido dizendo que o ama e que não pode viver sem ele mas Zé Manuel fulmina-a com o olhar e proíbe-a de o seguir. Joana vai em auxílio de Ana Clara que fica arrasada com a discussão que tem com o marido.

Tomás e Inês perdem a noção do tempo e ficam a trabalhar até tarde, elogiando-se mutuamente pelo talento de cada um no restauro de uma cómoda. Só que Tomás acaba por se atrasar irremediavelmente para o jantar surpresa que Bárbara lhe preparou e quando chega a casa encontra-a a dormir. Bárbara desperta e esconde a sua desilusão, enquanto Tomás pede desculpa por chegar tão tarde e falhar o jantar romântico que ela preparou.

Daniel censura Sofia por ela se ter encontrado com a mãe, reforçando que não o devia ter feito porque dali não vem nada de bom e recordando que ela a abandonou por vontade própria. Sofia relata que Zé Manuel deixou Ana Clara petrificada de medo e que ele é um marido possessivo que a trata mal. Daniel acarinha a filha e aconselha-a a esquecer a mãe e a seguir em frente. Sofia parece conformada.

Zé Manuel procura Samuel e desabafa com o padre toda a sua raiva, acusando Ana Clara de o ter enganado a vida toda e mostrando-se inseguro por pensar que ela o poderá abandonar agora que reencontrou a filha. Samuel fica perplexo com a atitude possessiva e prepotente de Zé Manuel e pede-lhe para que procure a paz conversando com Deus.

Rafael surpreende Hugo e Gabriela por estar a pé tão cedo mas justifica-se dizendo que tem de arranjar um emprego e lamentando mais uma vez que Narcisa o tenha despedido, reconhecendo que a mãe ficou furiosa com aquela injustiça.

Maria, indignada por Narcisa ter despedido Rafael, vai confrontá-la com aquela injustiça e deixa-a muito irritada ao dizer que está muito contente por tudo lhe estar a correr mal na empresa que roubou a Rosa.

Bruno, confessa a Rosa a sua tristeza por não poder ajudar Sofia, abraçá-la e dizer-lhe que está do lado da tia. Esta, pede-lhe um pouco mais de paciência até conseguirem destruir Narcisa, lembrando que assim que isso acontecer ele já pode contar toda a verdade a Sofia. Bruno, acrescenta que se sente culpado pelo despedimento de Rafael e pede à tia que o ajude a encontrar um emprego. Rosa compromete-se a ajudar e comenta com o sobrinho o relacionamento de Tó e Paula, estranhando que eles estejam juntos.

Fialho recebe a visita de Nuno no hospital e tem de disfarçar o seu desconforto quando o neto lhe pede para jogarem uma partida de xadrez. Marcelo sugere que Nuno ajude o avô e mexa as peças do jogo por ele.

Ana Clara fica chocada e em pânico porque o marido lhe aparece de surpresa em casa de Beatriz dizendo que vai esperar que ela acabe o serviço para irem juntos para casa, justificando que é a maneira que tem de evitar que ela volte a enganá-lo encontrando-se com a filha. Ana Clara ainda tenta explicar a Zé Manuel que não se anda a encontrar com Sofia mas de nada adianta para demover o marido de a controlar. Zé Manuel recosta-se no sofá e desafia Nuno para jogarem xadrez.

Sofia manifesta a Cármen as suas dúvidas e hesitações em relação a Ana Clara, interrogando-se se a mãe não estará há anos a viver num clima de terror imposto por Zé Manuel e sem saber se deve acreditar que foi o marido da mãe que a impediu de a procurar. A avó pergunta a Sofia se está a pensar perdoar a mãe por tê-la abandonado mas, ela reafirma que isso está fora de questão.

Beatriz comenta com Samuel que acha estranha a relação de Ana Clara com o marido e confessa que não consegue simpatizar com Zé Manuel. O padre disfarça e finge que não sabe do que se passa entre o casal e aconselha Beatriz a manter-se atenta ao que se passa lá em casa, uma vez que o homem passa a vida a controlar a esposa.