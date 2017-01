Resumo: 215º Episódio - 30 de janeiro (segunda-feira)

ana antonio bento

Narcisa conta ao filho que sabe que há alguém dentro da empresa que está a sabotá-la para ajudar a tia mas garante-lhe que vai trocar as voltas ao espião. Bruno fica então a saber que Narcisa pretende entregar por antecipação umas flores. Pede-lhe para não dizer nada mas a porta está aberta e logo de seguida Rafael aparece a fazer uma pergunta à patroa mas é maltratado, queixando-se depois a Bruno.

Assim que sai do gabinete da mãe, Bruno liga à tia a avisá-la que a entrega das flores foi antecipada.

Beatriz está aterrorizada e teme pela vida do filho. Marcelo, Rute e Rui saem de casa para irem saber o resultado do exame a Fialho.

Piedade esconde de Fialho que Nuno foi raptado e esforça-se por animá-lo, contrariando a ideia que ele tem de que a sua vida parou, garantindo que o resultado do exame que realizou será favorável.

César vê o seu projecto para o centro cultural rejeitado por um igual ao seu e fica furioso. Mas ao descobrir uma folha do contrato caída junto do computador fica desconfiado e pede a Ana para lhe dar as imagens das câmaras de vigilância. César e Narcisa vêem as imagens e descobrem que foi Paula que roubou o projecto. Narcisa garante a César que ela própria irá tratar do assunto. De imediato chama Tó e mostra-lhe as imagens, garantindo-lhe que se não a ajudar será considerado seu cúmplice. Paula vai ter com Tó à Floriz e ele, sem que ela perceba o que se passa, leva-a até Narcisa e César.

César mostra as imagens a Paula e diz-lhe que já informou o cliente e que ele vai fazer queixa dela. Paula pede clemência mas nem Narcisa nem César estão disponíveis para a ouvir. César obriga-a a devolver as chaves.

Paula fica furiosa com Tó por a ter usado mas ele lembra-lhe que ela também o usou para chegar à Floriz. Os dois decidem terminar.

Tiago conta a Sofia que Nuno foi raptado e ela dispara que Beatriz nunca deveria ter deixado o filho com Ana Clara.

Zé Manuel critica Ana Clara pelo rapto de Nuno, acusando-a de falhar pela segunda vez com uma criança. Entretanto tenta saber se ela esteve com Samuel e a mulher disfarça, mentindo-lhe mais uma vez.

Daniel assume que quer acompanhar Mara à primeira consulta de avaliação da gravidez mas ela prefere que ele vá numa outra vez. Tomás brinca e diz que Daniel vai ser um pai chato.

Mara vai à consulta de ginecologia. Daniel pede-lhe que lhe ligue assim que terminar a consulta. Mara confessa a Barbara que está muito assustada com a gravidez devido à idade e ao facto de ter de abdicar da sua vida sem compromissos. Numa onda de confissões, Barbara admite que deixou de tentar engravidar depois de várias tentativas falhadas mas confessa que tem receio de que Tomás não aguente e acabe por deixá-la.

Ana deixa Narcisa e César em estado de choque quando os avisa de que o camião que transportava a encomenda de flores foi assaltado.

Mais tarde, Raul telefona a Narcisa e conta que o camião que transportava as flores foi encontrado abandonado em Tomar. Narcisa fica furiosa pelo facto de a polícia não ter descoberto ainda quem cometeu o assalto e jura vingar-se de Rosa.

Marcelo revela a Rute, César, Rosa e Rui que Fialho está tetraplégico e que a situação é irreversível, deixando todos em estado de choque. Rute assume a responsabilidade de dar a notícia ao ex-marido e Piedade busca ainda uma réstia de esperança de que ele possa recuperar, apesar de Marcelo garantir que isso não será possível. Rosa conforta Marcelo que está arrasado com a situação do pai e com o rapto do filho.

Depois de deixar Nuno falar por breves instantes com Artur, Valter obriga o professor a ir ao seu encontro, continuando a ameaçar o miúdo. Artur fica frustrado porque a polícia não consegue localizar o raptor.

Narcisa diz a Tó que tem de ser mais esperta do que Rosa e que continua a desconfiar de que Rafa é o informador da irmã na Floriz.

Gabi comenta com Rafa e Bruno o que se tem passado na Floriz e acredita que Rosa poderá estar por trás das sabotagens à empresa. Rafa é de opinião que aquela teoria até faz sentido, enquanto Bruno disfarça para não atrair suspeitas sobre si.

Júlia está muito preocupada com o que possa acontecer a Nuno. Cármen tenta acalmá-la e Jam Po decide enviar energia positiva ao bandido. Daniel explica a Sofia, Rodrigo, e Mara que Artur matou acidentalmente o irmão de Valter quando este agredia a mulher. Artur foi condenado, cumpriu pena e quando saiu abriu uma empresa para empregar ex presidiários mas Valter nunca o esqueceu e sempre disse que iria matá-lo.