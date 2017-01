Resumo: 214º Episódio - 28 de janeiro (sábado)

ana antonio bento

César e Narcisa discutem sem conseguirem entender-se quanto às decisões que têm de tomar na Floriz.

Vasco chega às estufas para substituir o funcionário que se demitiu e apresenta-se a Gabriela, Hugo, Bruno e Rafael. Hugo fica cheio de ciumes pela forma como Vasco e Gabriela falam sobre as flores.

Raul visita Maria no café e ela não esconde o seu contentamento.

Jam Po leva Cármen ao desespero por não conseguir que ele se vá embora.

Antes de sair para o clube, Beatriz diz a Ana Clara que mais tarde precisa de falar com ela. Nuno sai de casa para entregar o telemóvel de que a mãe se esqueceu mas não avisa Ana Clara. Já na rua, é observado por alguém que vigia os seus passos. A empregada sai disparada de casa muito aflita à procura dele quando dá pela sua falta e entra esbaforida no clube para contar a Beatriz que o filho desapareceu. Tiago leva-a até à sala onde Beatriz está a dar a aula, perante a preocupação de Celeste e Artur. Entretanto, Artur recebe uma chamada e fica sem pinga de sangue quando reconhece a voz de Valter, o homem que o quis matar. Valter afirma que tem Nuno em seu poder e que se ele não for ter com ele para acertarem contas o miúdo morre. Artur fica aterrorizado com aquele ultimato. Artur nega ser pai do rapaz mas Valter não quer saber. Entretanto, Celeste aproxima-se de Artur e percebe pela cara de pânico do homem que algo da grave se passa. Artur, entretanto, diz a Beatriz que já sabe onde está Nuno.

Beatriz fica revoltada ao saber que um maluco lhe raptou o filho para se vingar de Artur. Beatriz não quer chamar a polícia com medo que Valter mate o filho mas Artur explica-lhe que não é certo que mesmo que ele se entregue o bandido liberte Nuno. Artur consegue convencê-la que a melhor opção é chamar a polícia. Ana Clara, Tiago, Celeste e Piedade concordam. Entretanto, Beatriz informa Marcelo do que se passa.

Depois de irem à polícia, Marcelo e Beatriz nada mais podem fazer do que esperar que Valter volte a contactar. Beatriz tem muita dificuldade em controlar a ansiedade e Marcelo está dividido entre manter-se com Beatriz ou acompanhar o resultado do exame do pai. Rosa consegue finalmente ir ter com Marcelo no momento em que ele recebe o resultado do exame do pai.

Rute diz a César que quer fazer um jantar com o irmão, Rosa e Nuno. César adianta logo que não pretende aparecer.

Inês diz a Mara e Daniel que pode começar a trabalhar imediatamente e agradece a oportunidade do estágio a Tomás.

Sofia continua a pensar muito na mãe e Rodrigo sugere que lhe dê mais uma oportunidade mas a namorada nem quer ouvir falar nessa possibilidade e acredita que acabará por esquecê-la.

Ao saber o que se passa com Nuno, Sofia critica imediatamente Ana Clara por ter deixado o miúdo sair de casa mas Celeste garante-lhe que ela não teve culpa e que gosta muito do miúdo e que está muito preocupada.

Ana Clara desabafa com Zé mas ele ainda a faz sentir mais culpada ao dizer que o grande receio dela é voltar a falhar pela segunda vez. Ana Clara garante-lhe que não é nada disso.