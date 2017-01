Resumo: 211º Episódio - 25 de janeiro (quarta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Tó procura Narcisa no hotel e desta vez não cede à sua rejeição, agarrando-a e beijando-a, dizendo sentir que ela também o deseja. Narcisa debate-se para tentar libertar-se de Tó mas acaba por não resistir a beijá-lo com desejo a ponto de caírem na cama para fazerem amor.

César aproveita o facto de Rute estar sozinha a arrumar os seus materiais de pintura para fazer conversa e procura reaproximar-se dela. A mãe percebe as suas intenções e deixa claro que apesar de estar a viver uma situação delicada por causa do internamento do pai, jamais lhe perdoará por ter roubado a empresa a Rosa. César fica irritado com a intransigência de Rute.

Tó esforça-se por transformar o momento de amor que acaba de viver com Narcisa numa relação duradoura mas ela não vai nas suas conversas e dispara que não estão juntos e que não quer mais nada com ele. Tó conforma-se com a situação e puxa Narcisa para si. Ela não resiste e deixa-se envolver para fazer de novo amor com ele.

Durante a noite, Paula invade o gabinete de César na Floriz e copia do seu computador todos os projectos que ele tem guardados. Sem se dar conta deixa cair a folha de um contracto antes de se ir embora. De manhã, César repara na folha caída ao pé da secretária e estranha, ficando convencido de que foi a senhora da limpeza que a deixou cair.

Narcisa fica irritada porque um funcionário decidiu deixar a empresa de surpresa e ainda mais furiosa quando Tó lhe aparece no gabinete a dizer que a noite que passaram mudou tudo nas suas vidas. Narcisa impõe-se e expulsa-o da sala.

Gabriela, Hugo e Rafael protestam com o facto de ficarem sem mais um colega sem que ele seja substituído. Bruno aproxima-se e pergunta na brincadeira se eles estão a fazer uma reunião de empregados. Gabriela explica que há pouca gente para trabalhar e Hugo pensa que podem fazer horas extraordinárias mas Bruno avisa que a mãe é muito agarrada ao dinheiro. Os amigos recordam como era bom trabalhar no tempo de Rosa, que sempre os tratou bem.

Maria atende um cliente que se desfaz em elogios para ela e Rosa e Joana metem-se com ela por causa disso. Rosa prepara-se para ir às estufas do Montijo e Maria pergunta-lhe se teve alguma coisa a ver com o negócio com os clientes italianos. Rosa assume que roubou o negócio a Narcisa e Maria avisa-a de que a irmã é perigosa.

Fialho recebe a visita de Nuno no hospital e fica muito deprimido por não conseguir pegar no desenho que o neto fez para lhe mostrar. Beatriz, Marcelo e Piedade esforçam-se por aliviar o ambiente mas Fialho continua muito perturbado.

Daniel mantém a sua decisão de não deixar que Júlia frequente a casa de Nuno enquanto Ana Clara lá trabalhar e conta a Cármen que pretende falar com Beatriz sobre o assunto.

Ana Clara vai à igreja para se confessar e revela a Samuel que abandonou a filha numa instituição pouco depois de ela nascer porque escolheu viver ao lado de Zé Manuel, o homem da sua vida, que não aceitava que ela tivesse um filho de outro homem que não ele. Ana Clara assume que a relação com o pai da filha foi fortuita e que mentiu ao marido quando lhe disse que tinha abortado. O padre ouve o relato da sua confidente e dá-lhe a sua absolvição.

Zé Manuel vai a casa se Beatriz pedir satisfações a Ana Clara, exigindo-lhe saber onde é que ela andou, pois quando foi a casa ela não estava. A mulher acaba por confessar que foi à igreja mas não consegue continuar a conversa porque Artur chega naquele momento para dar aula a Nuno e interrompe-os. Zé Manel mostra-se ciumento e vai-se embora, dizendo a Ana Clara para ir ter com ele ao café quando puder. A mulher fica muito tensa com aquele momento.

Tiago e Piedade ficam surpreendidos ao saberem por Daniel que Mara está grávida e dão-lhes os parabéns. Quando Beatriz aparece, Daniel pede-lhe para conversarem e explica-lhe que enquanto Ana Clara trabalhar na sua casa não permitirá que Júlia esteja com Nuno. Piedade e Tiago assistem à conversa e ficam atónitos quando Daniel revela que Ana Clara é mãe de Sofia. Tiago lembra que elas por pouco não se encontraram lá em casa e Daniel fica ainda mais incomodado ao perceber que Ana Clara também trabalha em casa de Piedade. Entretanto, esclarece Beatriz que ela não perdeu a filha, ao contrário do que lhe contou, mas sim que a abandonou assim que ela nasceu.

Tiago conta a Piedade que conheceu o novo namorado de Sofia e a briga que ele teve com Bruno. A mãe fica preocupada e pede-lhe que não se deixe afectar por saber que Sofia tem outra pessoa. Ele desvaloriza o assunto e propõe à mãe dinamizar o clube com iniciativas para os sócios na área da estética e lembra-se de que Celeste pode ser a pessoa indicada para a tarefa. Celeste fica radiante quando é convidada para o lugar e aceita sem pestanejar.

Sofia aparece no clube com Rodrigo para treinar e Piedade e Tiago disfarçam que já sabem quem é a sua mãe e que ela anda por perto.

Cármen e Rute meditam em conjunto quando são abruptamente interrompidas pelo homem com quem Cármen se deu mal no retiro que fez. Jam Po, um oriental, pede desculpa a Cármen pelo seu comportamento no retiro e faz-se convidado para meditar com elas. Cármen ainda tenta ver-se livre dele mas em vão.