Resumo: 210º Episódio - 24 de janeiro (terça-feira)

Ana Clara aproveita a deixa de Beatriz que a aconselha a frequentar o Aliança para fazer exercício e sonda a patroa sobre a lesão de Sofia, interessada em saber mais pormenores sobre a filha que abandonou à nascença. Zé Manuel vai buscar Ana Clara a casa de Beatriz e fica desconfiado com a presença de Artur, que esteve a dar aula de matemática a Nuno. A mulher fica aflita temendo que ele faça uma cena de ciumes mas ele controla-se. Artur vai-se embora e Zé Manuel sai logo de seguida a pretexto de ir ao multibanco.

Celeste queixa-se a Artur de não ter tempo para trabalhar mais como cabeleireira, mostrando-se algo desanimada.

Tiago conta a Piedade que tem uma ideia para dinamizar o clube mas a mãe está tão desanimada com a visita que fez a Fialho que coloca tudo nas mãos dele preferindo refugiar-se no seu gabinete. Sofia chega entretanto com Rodrigo e ambos pedem desculpa a Tiago pela briga com Bruno ali no clube. Rodrigo vai para os balneários e Tiago conversa com Sofia alguns instantes, aproveitando para lamentar que ela não tenha contado que tem um novo namorado.

Bruno fica agastado com Gabriela, Rafael e Hugo que teimam em falar de Sofia a propósito da cena de pancadaria em que ele se envolveu com Rodrigo. Entretanto, deixa claro que não quer falar mais da antiga namorada e pergunta aos amigos se já arranjaram dinheiro para pagar a multa à ASAE. Gabriela confessa que ainda nem sequer conseguiu vender uma única peça de roupa que já não usa e Rafael insiste em que ela podia tentar ser modelo. Hugo fica enciumado e insinua que não vai deixar.

Narcisa pede a Bruno que ligue para as estufas do Montijo e que finja ser um jornalista que quer entrevistar Rosa. Narcisa quer certificar-se de que a irmã está a trabalhar na concorrência e Bruno, apesar de contrariado acaba por fazer a chamada. Das estufas respondem que Rosa não está e que só voltará mais tarde, confirmando as desconfianças de Narcisa que acusa a irmã de estar a prejudicá-la, adivinhando que ela tem um cúmplice na Floriz. Bruno fica aflito e a mãe acrescenta que vão ter de estar alerta pois estão prestes a ter mais uma grande encomenda de Flores que não podem perder.

Paula provoca César na Floriz e diz-lhe que foi fazer uma surpresa a Tó, que considera um homem a sério. O arquitecto trata-a com desdém, o que a deixa furiosa. Para se vingar, assim que ele vira costas, entra no seu gabinete e rouba uma chave de um molho que ele tem na secretária e sai de seguida. Tó cruza-se com ela e ao aperceber-se de que Narcisa os está a ver, beija Paula de forma intensa. Narcisa, cheia de ciúmes, ordena-lhes que parem porque as estufas não são um bordel. César também não gosta das provocações e Paula e continua a provocá-la. Tó finge querer pôr água na fervura, enquanto Narcisa dispara que é melhor despachar-se para não deixar a senhora à espera.

Bruno conta a Rosa que Narcisa já sabe que ela a sabotou e lhe roubou o cliente italiano mas, mesmo assim, a tia decide prosseguir a sua vingança para recuperar tudo o que a irmã lhe roubou e assume a intenção de impedir que a grande encomenda de flores que a Floriz conseguiu não chegue ao destino. Marcelo e Bruno ficam muito tensos e preocupados com o comportamento de Rosa.

Tó janta com Paula no anexo mas quando ela propõe que passem a noite juntos ele mente e diz que tem de ir ajudar um amigo. Paula fica desiludida e despeitada.

Rafael desabafa com Bruno e confidencia-lhe que não está a ser fácil lidar com Rita depois de ela lhe ter confessado que ainda é virgem. O amigo desdramatiza e aconselha-o a respeitar o tempo que a namorada precisa.

Daniel conta à família que vai de novo ser pai porque Mara está grávida. Júlia fica eufórica com a notícia e começa logo a fazer planos para o irmão. Sofia, também muito contente, felicita o pai e a namorada, enquanto Cármen se confessa radiante por ser avó de novo. Mara sente-se acarinhada mas não deixa de mostrar algum receio pela gravidez.

Marisa conversa com Tomás e Bárbara sobre a gravidez de Mara e a facilidade com que Daniel engravida as suas mulheres. A conversa provoca um grande desconforto no irmão e na namorada, pois ainda não estão a lidar bem com a decisão de não terem filhos.

Rosa fica perturbada quando Júlia lhe conta que vai ter um irmão. Marcelo repara mas Rosa garante que acha muito bem que Daniel siga com a sua vida e reafirma que é com ele que quer fazer o mesmo. Marcelo não fica convencido mas prefere não falar mais da insegurança que sente.

Mara e Daniel ficam desconfortáveis ao ouvirem Júlia contar a Rosa que eles vão ser pais.

Rodrigo mostra-se arrependido a Sofia por ter sido bruto com Bruno mas ela acaba por desvalorizar o incidente.

Cármen aproveita o ambiente familiar para mostrar os álbuns de fotografias que fez e promete a Mara fazer um com as fotos do seu filho. Mara confessa a sua apreensão com a gravidez mas Cármen dispõe-se a ajudá-la. Daniel é o espelho da felicidade.

Tó procura Narcisa no hotel e desta vez não cede à sua rejeição, agarrando-a e beijando-a, dizendo sentir que ela também o deseja. Narcisa debate-se para tentar libertar-se de Tó mas acaba por não resistir a beijá-lo com desejo a ponto de caírem na cama para fazerem amor.