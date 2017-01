Resumo: 209º Episódio - 23 de janeiro (segunda-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Antes da reunião em casa de Renata para a apresentação dos acessórios eróticos que ela vai comercializar, Marisa diz a Paula que lhe vai dar o benefício da dúvida porque apesar de ela ter ajudado César a infiltrar-se na Floriz, acabou por contar toda a verdade a Rosa. Depois de esclarecido o diferendo, Renata, Inês, Marisa e Paula divertem-se a experimentar as sensações e sabores dos óleos eróticos que têm à disposição.

Os turistas começam a interessar-se pelos kits de amor que Lia faz e Nando sugere-lhe que passe a produzi-los para eles.

Rute agradece a Rui por compreender a fase difícil que ela está a atravessar desde que Fialho teve o acidente e pede-lhe desculpa por não estar tão empenhada na relação como devia. Rui desvaloriza a situação e afaga-lhe o rosto com delicadeza e carinho.

Piedade anda tão absorvida pela tragédia que aconteceu a Fialho que se esquece de uma reunião com um patrocinador. Tiago aceita substituir a mãe e Beatriz deita-lhe um ar de compaixão, compreendendo a sua desorientação.

César esforça-se por animar o pai dando-lhe a ler as notícias no seu tablet. Como ele não consegue, decide lê-las em voz alta mas Fialho reage com desânimo para grande frustração do filho.

Rita ganha coragem e conta a Rafael que é virgem. O rapaz mostra-se carinhoso e aceita esperar o tempo que ela precisar antes de avançarem mais na relação.

Marisa discute com Patrícia os detalhes do casamento e deixa no ar a ideia de que também ela pode estar apaixonada.

Inês pede ajuda a Tomás para construir o mobiliário que vai apresentar no concurso universitário de design e ele cede-lhe algumas ripas de madeira e lixas velhas que tem na oficina sem cobrar e apenas com a promessa de ela lhe arranjar convites para o festival de música.

Marisa e Filipe não resistem ao desejo que sentem e envolvem-se em casa dela num amor tórrido que os leva a beijarem-se com grande intensidade.

Mara procura Daniel e ele fica perplexo quando ela lhe comunica que decidiu ter o filho que espera.

Mara justifica a Daniel a sua opção de ter o filho e assume que o ama. Daniel, depois de se certificar de que a namorada está segura da opção, reconhece que também está apaixonado e beija-a. Tomás chega entretanto e é o primeiro a saber da novidade.

Bárbara surpreende Marisa e Filipe em trajos menores a trocar carinhos. Enquanto o namorado se compõe, Marisa confessa à amiga o seu entusiasmo por Filipe.

Piedade surpreende Fialho ao levar Tiago consigo para o visitar.

Marcelo despede-se emocionado de Neves, que está de partida para Oxford onde vai trabalhar.

O quarto de Fialho torna-se pequeno quando Marcelo, Rui e Rute aparecem para o visitar, juntando-se algo constrangidos a Piedade e Tiago. Todos tentam animar Fialho mas ele está demasiado preocupado e convencido de que não vai recuperar a mobilidade.

Ana Clara aproveita a deixa de Beatriz que a aconselha a frequentar o Aliança para fazer exercício e sonda a patroa sobre a lesão de Sofia, interessada em saber mais pormenores sobre a filha que abandonou à nascença. Zé Manuel vai buscar Ana Clara a casa de Beatriz e fica desconfiado com a presença de Artur, que esteve a dar aula de matemática a Nuno. A mulher fica aflita temendo que ele faça uma cena de ciumes mas ele controla-se. Artur vai-se embora e Zé Manuel sai logo de seguida a pretexto de ir ao multibanco.

Celeste queixa-se a Artur de não ter tempo para trabalhar mais como cabeleireira, mostrando-se algo desanimada.

Tiago conta a Piedade que tem uma ideia para dinamizar o clube mas a mãe está tão desanimada com a visita que fez a Fialho que coloca tudo nas mãos dele preferindo refugiar-se no seu gabinete. Sofia chega entretanto com Rodrigo e ambos pedem desculpa a Tiago pela briga com Bruno ali no clube. Rodrigo vai para os balneários e Tiago conversa com Sofia alguns instantes, aproveitando para lamentar que ela não tenha contado que tem um novo namorado.

Bruno fica agastado com Gabriela, Rafael e Hugo que teimam em falar de Sofia a propósito da cena de pancadaria em que ele se envolveu com Rodrigo. Entretanto, deixa claro que não quer falar mais da antiga namorada e pergunta aos amigos se já arranjaram dinheiro para pagar a multa à ASAE. Gabriela confessa que ainda nem sequer conseguiu vender uma única peça de roupa que já não usa e Rafael insiste em que ela podia tentar ser modelo. Hugo fica enciumado e insinua que não vai deixar.

Narcisa pede a Bruno que ligue para as estufas do Montijo e que finja ser um jornalista que quer entrevistar Rosa. Narcisa quer certificar-se de que a irmã está a trabalhar na concorrência e Bruno, apesar de contrariado acaba por fazer a chamada. Das estufas respondem que Rosa não está e que só voltará mais tarde, confirmando as desconfianças de Narcisa que acusa a irmã de estar a prejudicá-la, adivinhando que ela tem um cúmplice na Floriz. Bruno fica aflito e a mãe acrescenta que vão ter de estar alerta pois estão prestes a ter mais uma grande encomenda de Flores que não podem perder.

Paula provoca César na Floriz e diz-lhe que foi fazer uma surpresa a Tó, que considera um homem a sério. O arquitecto trata-a com desdém, o que a deixa furiosa. Para se vingar, assim que ele vira costas, entra no seu gabinete e rouba uma chave de um molho que ele tem na secretária e sai de seguida. Tó cruza-se com ela e ao aperceber-se de que Narcisa os está a ver, beija Paula de forma intensa. Narcisa, cheia de ciúmes, ordena-lhes que parem porque as estufas não são um bordel. César também não gosta das provocações e Paula e continua a provocá-la. Tó finge querer pôr água na fervura, enquanto Narcisa dispara que é melhor despachar-se para não deixar a senhora à espera.

Bruno conta a Rosa que Narcisa já sabe que ela a sabotou e lhe roubou o cliente italiano mas, mesmo assim, a tia decide prosseguir a sua vingança para recuperar tudo o que a irmã lhe roubou e assume a intenção de impedir que a grande encomenda de flores que a Floriz conseguiu não chegue ao destino. Marcelo e Bruno ficam muito tensos e preocupados com o comportamento de Rosa.

Tó janta com Paula no anexo mas quando ela propõe que passem a noite juntos ele mente e diz que tem de ir ajudar um amigo. Paula fica desiludida e despeitada.

Rafael desabafa com Bruno e confidencia-lhe que não está a ser fácil lidar com Rita depois de ela lhe ter confessado que ainda é virgem. O amigo desdramatiza e aconselha-o a respeitar o tempo que a namorada precisa.

Daniel conta à família que vai de novo ser pai porque Mara está grávida. Júlia fica eufórica com a notícia e começa logo a fazer planos para o irmão. Sofia, também muito contente, felicita o pai e a namorada, enquanto Cármen se confessa radiante por ser avó de novo. Mara sente-se acarinhada mas não deixa de mostrar algum receio pela gravidez.