Resumo: 208º Episódio - 21 de janeiro (sábado)

Rute não consegue concentrar-se para dar a aula de pintura e desenho a Cármen e acaba por desabafar com ela, revelando o drama que está a viver por causa da situação de Fialho que arrisca nunca mais recuperar da lesão na coluna que o impede de se mexer. Cármen oferece-se para a ensinar a meditar e assim afastar as preocupações que a atormentam.

Sofia apresenta Rodrigo a Rosa como seu namorado e ela fica constrangida por perceber que Sofia está a afastar-se de Bruno cada vez mais.

No Aliança, Bruno vê os trabalhos de Inês e prepara-se para dar opinião quando Sofia chega e se mostra algo incomodada por vê-lo ali. Entretanto, Inês chama-a para mostrar os seus desenhos e Sofia acaba por se aproximar. Rodrigo entra nesse instante e quando percebe que Bruno é o ex-namorado de Sofia começa a provocá-lo e a insultá-lo. Daí ao confronto físico é apenas um pequeno passo com ambos a trocarem murros e provocarem um escândalo no clube. Tiago acorre para separá-los e ajudar Sofia e Inês nessa tarefa. Rodrigo acaba por se ir embora com Sofia e Bruno fica muito irritado com toda aquela situação, furioso por Sofia continuar a hostilizá-lo.

Daniel conta a Tomás que Mara está grávida e confessa a sua dificuldade para concordar com o aborto, se ela o decidir fazer.

Mara ajuda Júlia a fazer uns fantoches e acaba por aceitar brincar com ela aos teatrinhos. A menina atribui-lhe o papel de sua empregada e dá-lhe o nome de Narcisa.

Tó insiste em desencaminhar Narcisa mas ela continua a rejeitá-lo, apenas interessada em obter do cliente italiano a resposta à proposta que fez para renovarem o contrato com a Floriz da Madeira. Tó vai embora do gabinete e dispara que ela é que fica a perder.

Farto de ser acusado injustamente por Sofia, Bruno procura Rosa e exige-lhe que lhe contem que ele está do seu lado contra a mãe mas a tia não quer que Narcisa desconfie que eles são cúmplices para a derrubar. Marcelo também acha que Bruno deve contar a verdade à ex-namorada mas Rosa pede ao sobrinho que espere mais algum tempo. Bruno, explode de raiva e diz que se Rosa não contar a Sofia o que se passa, desiste de a ajudar e vai-se embora da Floriz.

Narcisa fica em estado de choque depois de receber uma chamada dos clientes italianos a informá-la que não vão renovar o contracto com a Floriz da Madeira porque receberam uma proposta melhor.

Nesse preciso momento, Rosa é informada que conseguiu para as estufas do Montijo o negócio que era da Floriz e canta vitória sobre Narcisa. Marcelo abraça Rosa e felicita-a mas Bruno continua a querer contar a Sofia que está do lado da tia. Rosa suplica-lhe para que estere até que ela consiga recuperar a empresa que a mãe dele roubou e Bruno, apesar de convencido de que está a perder Sofia aos poucos para Rodrigo, acaba por fazer a vontade à tia. Rosa abraça-o e Bruno chora, libertando a tensão que acumulou.

Cármen fica incrédula ao saber que Rodrigo andou à pancada com Bruno. Sofia desculpabiliza o namorado e afirma que Bruno mereceu ter apanhado. No entanto, a avó insinua que ela ainda gosta do antigo namorado, embora Sofia recusa aquela ideia.

Bruno chega a casa destroçado depois da conversa que acabou de ter com Rosa e acaba por confessar a Gabriela que se cruzou com Sofia e Rodrigo e que andou à pancada com ele. A amiga acha que ele deve seguir a sua vida tal como Sofia fez mas Bruno ignora o conselho e prepara-se para dormir. Já a sós e deitado, vê no telemóvel mensagens que Sofia trocou com ele e observa com nostalgia uma fotografia sua.

Tó insiste em seduzir Narcisa e aparece-lhe no quarto do hotel com uma garrafa de vinho, ignorando a irritação que ela demonstra ao vê-lo.

Cármen estranha que Daniel esteja ainda acordado a ouvir musica. O filho mente e justifica-se dizendo que quer pensar na melhor forma de ajudar Mara a organizar as exposições em que está a trabalhar, escondendo que a namorada está grávida.

Tó tenta conquistar Narcisa Ela ignora os seus avanços e acaba por revelar que foi mais uma vez vítima de Rosa, que lhe roubou o cliente mais importante das estufas da Madeira e dispõe-se a descobrir como é que a irmã soube da sua proposta, insistindo na teoria de que ela pode ter alguém infiltrado na Floriz que lhe passa informações. Tó avança carinhoso para Narcisa mas ela consegue resistir a tempo aos seus encantos, embora com dificuldade. Depois de conseguir que o ex-marido se vá embora, Narcisa ainda tem o impulso de o chamar de volta mas desiste da ideia e deixa-se escorregar até ao chão, muito confusa.

Daniel revela a Mara que já tomou uma decisão em relação à gravidez e revela o seu desejo de que ela tenha o bebé.

Rosa e Maria conversam sobre as saudades que ambas sentem de Tomar e da vida que lá tinham.

Mara resiste à ideia de ter o filho que espera mas os argumentos de Daniel para que ela não aborte deixam-na confusa mas também desconfortável pela situação em que ele a está a colocar.

Ana Clara fica indignada com Zé Manuel porque o marido invade a casa de Beatriz e insiste em confirmar que Daniel não está por ali, assumindo que eles reacendam a paixão do passado.