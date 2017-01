Resumo: 207º Episódio - 20 de janeiro (sexta-feira)

ana antonio bento

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA.

Nuno fica eufórico com um truque que Artur lhe ensina para decorar a tabuada e diz que ele é muito fixe. Artur retribui o entusiasmo do miúdo.

Rute aguarda que Fialho desperte e ele, quando acorda, agradece-lhe por estar a seu lado. Quando os enfermeiros entram no quarto para lhe fazerem a higiene, Fialho fica triste e envergonhado.

Tiago sugere a Piedade que abram novas frentes de negócio no Aliança e ela agradece por tê-lo a seu lado na gestão do clube.

Marisa troca pequenas provocações com Filipe e ele convida-a para jantar. Entretanto, Renata liga a Marisa e conta-lhe que já chegaram os objectos sexuais que tinha encomendado para iniciar o seu novo negócio.

Inês confessa a Tiago a sua vontade de trabalhar em design de mobiliário e ele sugere-lhe que tente arranjar um estágio na oficina de Daniel e Tomás. Inês segue o conselho e vai entregar-lhes o seu currículo. Daniel e Tomás não a contratam mas assumem gostar do seu trabalho. Inês marca pontos ao sugerir a solução para aproveitarem uma banheira velha que eles têm para recuperar.

Daniel fica atónito quando Mara viaja de Estocolmo até Tomar e lhe diz que está grávida. Daniel é apanhado de surpresa pela gravidez de Mara e fica ainda mais surpreendido quando ela se mostra inclinada para abortar. Daniel aconselha calma e consegue convencer a namorada a pensarem melhor no assunto. Entretanto, combinam não contar nada à família até tomarem uma decisão sobre o que fazer.

Cármen regressa do retiro que foi fazer e fica surpreendida ao encontrar Rodrigo de avental. O rapaz recorda-lhe que já se conheciam por terem falado durante uma videochamada há uns dias e Sofia conta à avó que o namorado foi acompanhá-la durante a sua recuperação, alertando-a para o facto de não ter sido apenas ele a aparecer de surpresa lá em casa.

Á hora de jantar, Cármen convive igualmente com Mara que justifica a sua presença lá em casa mentindo, ao dizer que vai ficar uns dias em Tomar inspirando-se para organizar uma exposição que lhe encomendaram. Daniel fica desconfortável por ter de alinhar na mentira.

Rosa partilha com Marcelo a ansiedade em que está por não ter recebido uma resposta do cliente italiano que pretende roubar à Floriz. No entanto, mostra-se convencida que a sua proposta vai vencer a de Narcisa, até porque Bruno está do seu lado a ajudar. Marcelo lembra que ele está com a vida virada do avesso, desprezado por Sofia que o considera um traidor. Rosa está convencida de que quando tudo acabar, Sofia irá perceber que Bruno sempre esteve do lado certo.

Narcisa transborda confiança e diz a César que está convencida que a sua proposta vai ganhar e que o cliente não se importará de pagar mais pois sabe que eles nunca falharam e são de confiança. César fica satisfeito porque só vê os lucros que pode vir a ter.

Inês pede a Tiago uma opinião sobre o mobiliário que está a desenhar para o concurso universitário mas como ele não percebe muito de flores segue o conselho para consultar Bruno. Inês telefona-lhe e combinam encontrar-se no Aliança.

Cármen confessa a Daniel que ficou surpreendida ao saber que Ana Clara trabalha agora em casa de Nuno e o filho assume que ficou com receio que ela quisesse procurar Sofia. Cármen acha que ele não deve preocupar-se tanto. Não acreditando que Ana Clara queira falar com a filha depois de a ter rejeitado quando ela a procurou.

Entretanto, Ana Clara não resiste à curiosidade de saber como é a filha que abandonou e faz perguntas sobre Sofia a Bruno. No entanto, a conversa é interrompida quando Zé Manuel lhe telefona, inquieto com a possibilidade de ela voltar a ter contacto com a filha ou com a família dela. Ana Clara fica muito tensa ao falar com o marido e com a pressão constante que ele exerce sobre si.

Mara continua a esconder a sua gravidez e diz que vai dar uma volta em Tomar para se inspirar para a exposição que diz estar a organizar. Ingenuamente, Sofia sugere-lhe que vá ao convento e Cármen assente em que é uma boa opção. Sofia propõe-se fazer um programa turístico com Rodrigo por Lisboa e Cármen acaba por confessar que o seu retiro de meditação foi um fracasso por causa de um dos participantes que esteve sempre a implicar com ela.

Rui e Samuel tentam animar Fialho mas os momentos felizes que recordam só conseguem deixá-lo ainda mais triste por achar que pode acabar por passar o resto da vida numa cama sem se poder mexer.